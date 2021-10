Satko Bitanga : Udri brigu na veselje

Mi smo izgleda u Bosni i Hercegovini baš dobar, veseo, ali i naivan narod, samo nek’ ne puca! Ima se, može se! Use, nase i podase! Ma kakva politička, ekonomska, društvena, socijalna i moralna kriza, kakav masovni odlazak mladih iz cijele države, kakvo siromaštvo, korupcija, nepotizam i kriminal, kakvo otcjepljenje i secesija, kakve opstrukcije i sankcije, kakav ljudski strah i mogući rat…ma ništa od toga.

Piše : Satko Bitanga

To samo tako izgleda, samo nam se čini, jer godinama sluđeni od svega ko mrki medvjedi spavamo i samo lijepe snove sanjamo! Baš kako je prije rata, negdje u vrijeme sarajevske zimske Olimpijade, genijalni sarajevski muzičar i mangup Goran Bregović napisao, a legendarni sarajevski pjevač Mladen Vojičić Tifa u poznatoj pjesmi Bijelog dugmeta “Padaju zvijezde” svojim neponovljivim glasom otpjevao: “….Sanjaj, ne budi se…Jutro ionako pokvari sve….Pokvariće sve….Padaju zvijezde….”

Prema režimskim medijima iz Republike Srpske izgleda da je najveći “mirotvorac i demokrata” u BiH predsjednik SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i njegovi najbliži saradnici i koalicioni partneri. Oni se samo “demokratskim sredstvima” i na “zakonit” i veoma “kulturan” način zalažu za poštivanje Ustava BiH i originalni Deytonski sporazum, bez obzira šta to treba da znači. Po svakodnevnim medijskim izjavama Dodika i njegovih pulena oni se samo i isključivo “mirnim putem” bore za svoja ustavna prava, za vraćanje ranije od njih samih dobrovoljno prenijetih nadležnosti sa entiteta na državu BiH, te za samostalnu Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine. Doduše niko baš i ne zna šta bi to trebalo zaista značiti, jer je to neki potpuno novi, nikad viđen i originalni pojam u međunarodnim odnosima i državnom pravu, posebno u praktičnoj organizaciji i ustrojstvu države!

A sve to oni kako tvrde čine “demokratskim i mirnim putem”, te garantiraju da rata neće biti, jer je po Dodiku i njegovim istomišljenicima i poslušnicima jedino moguće i najbolje rješenje za našu državu Bosnu i Hercegovinu tzv. “MIRNI RAZLAZ”!!! Samo naivnim i ograničenim ljudima može se to tako predstaviti, odnosno da se Dodik i mnogi mali Dodici dobro šale, pričaju neke viceve, bajke i zajebavaju sa malo sa svima nama u BiH, ali mi to još uvijek kao ne znamo i ne razumijemo kako oni misle da treba. Za njih smo svi mi, koji ne podržavamo i ne prihvatamo “mirni razlaz” i podjelu naše domovine, koji možda ne shvatamo i ne razumijemo baš najbolje sve ove njihove veoma primitivne i neslane “šale i zajebancije”, posebno Dodikov veoma “istančan smisao” za humor, isti kao oni “glupi i naivni Bosanci i Hercegovci” iz mnogih viceva o Muji i Sulji i svima nama iz BiH.

Kada se država i svi mi u njoj očigledno nalazimo u velikoj političkoj, ekonomskoj i društvenoj krizi, kada se priča o mogućem raspadu, secesiji i podjeli naše zajedničke i jedine domovine, kada se pjevaju i guslaju samo nacionalističke i šovinističke pjesme, kada se svakodnevno prizivaju aveti prošlosti što kod većine ljudi izaziva strah i vraća ih u vrijeme rata i devedesetih godina, kada iz EU, SAD i skoro svih bitnih država svijeta pozivaju sve naše političare na smirivanje strasti, korištenje primjerene retorike, poštivanje Ustava i usvojenih zakona u institucijama ove zemlje, da se samo kroz demokratski dijalog i odlučivanje u parlamentu i državnim institucijama traže razumna, politička, demokratska, mirna i kompromisna rješenja svih problema, te ispunjavanje davno postavljenih i nama u BiH dobro znanih kriterija potrebnih za članstvo u EU i našu bolju budućnost, za glavnog srpskog političara i najvećeg baju u Republici Srpskoj M. Dodika i njegove političke klimoglavce, poslušnike, bezkičmenjake i pajace sve ove stvari i aktuelni problemi izgledaju vrlo jednostavni, pa se i na njihov originalni način isti najbrže, najbolje i najefikasnije mogu i riješiti. A Dodikova “spasonosna” i “efikasna” politička formula za rješavanje svih probleme i nesporazuma u BiH je vrlo, vrlo jednostavna i skroz jeftina, ma pusti sve, “pljuni i zapjevaj” i “Udri brigu na veselje”!!!

Prema toj čarobnoj Dodikovoj političkoj formuli, bolje kazano političkom izumu stoljeća, koji bi hitno trebalo patentirati i zaštititi sve je tako jednostavno i prosto. A taj Dodikov magični i originalni recept za sve političke krize i nesporazume u državi je slijedeći. Kada imate najviše problema u državi prvi korak je da se treba samo znati dobro opustiti i prepustiti čarima muzike i pjesme. Sljedeći korak je da se nađe dobar i iskusan harmonikaš, po mogućnosti Miroslav Matić, muzičar iz Banja Luke, član orkestra folklornog društva “Masleša”, koji je dio benda “Matić Orkestar” i koji nastupa na različitim svečanostima. Zatim se taj harmonikaš Miroslav ili neko njemu sličan bez ikakve provjere i smetnje dovede pred službeni ulaz u najvažniju zgradu i instituciju u BiH, te se nakon toga ko “ciganska mečka” uvede bez ikakvih problema, sigurnosne kontrole i zadržavanja, sve pored silnih portira i radnika obezbjeđenja, u kabinet člana Predsjedništva BiH M. Dodika.

E tu je onda muzikant, pjevač i zabavljač Miroslav zaštićen k’o “polarni medvjed” i može da svira, pjeva, pije i radi šta god hoće i šta mu domaćin Mile kaže i dozvoli. A u dobar bakšiš nimalo ne sumnjam, jer poznato je da naš dobri predsjednik Mile voli pjesmu, da je široke ruke i da voli zakititi i svirače i pjevače. Pa zar nije to pokazao više puta pod raznim šatorima širom Bosne gdje je i sam znao zapjevati, te čak i u bratskoj Turskoj u palači njemu sada izuzetno dragog turskog predsjednika R. T. Erdogana. Kada harmonikaš uštima svoj instrument i pročisti viskijem ili domaćom rakijom suho grlo, slijedi završni korak, te prava zabava i fešta mogu početi. Sve se to “normalno” dešava u skladu sa državnim protokolom, pošto tada u Dodikov predsjednički kabinet ulaze konobari koji rade u zgradi Predsjedništa kako bi domaćinu Mili, njegovim savjetnicima i pristiglim gostima natočili u kristalne čaše viski ili rakiju, sve po želji!

Nakon toga, nasmijani, veseli i opušteni domaćin, prisutni savjetnici, gosti, muzikanti i pjevači dižu čaše u zrak, “normalno” i dalje sve prema državnom protokolu, da jedni drugima nazdrave, zatim gucnu malo ili eksiraju piće iz svojih čaša, te konačno horski i glasno zajedno zapjevaju pjesmu Halida Bešlića “Romanija”, nakon toga i pjesmu Indire Radić “Srpkinja me majka rodila” i ostali njihov muzički repertoar. Normalno, ova “zabava” ide dalje i to sve “normalno” prema državnom i predsjedničkim protokolu. Grmi sve u dobro čuvanoj zgradi Predsjedništva BiH, čuju se harmonika i glasna pjesma, dok istovremeno niko od nadležnih institucija i pojedinaca “normalno” i ne pomišlja ništa da poduzme kako ne bi kvarili ovaj “dernek”, jer izgleda da se svi odgovorni u toj zgradi i okolo nje pridržavaju one naše stare narodne poslovice “Ko pjeva zlo ne misli” i “Udri brigu na veselje”. (Napomena: U psihologiji je ova poslovica definisana kao reakciono ponašanje koje nije u skladu sa trenutnim psihičkim stanjem onog ko se veseli.)

I kada se sve to završi, onda Dodik u dobrom rapoloženju i opušten odlazi na sjednicu Predsjedništva BiH i glasa po svim tačkama dnevnog reda PROTIV!!! Nakon toga, pred zgradom Predsjedništva BiH ako hoće da kratku izjavu i odmah službenom limuzinom pod rotacijama i pratnjom odjuri prema Palama tj. Istočnom Sarajevu i održi svoj dugi monolog na konferenciji za štampu. I šta ima bilo ko da se brine, buni, postavlja neka provokativna novinarska pitanja, a posebno da se bar malo zacrveni i postidi svog ovog primitivizma i krkanluka u zgradi Predsjedništva BiH. Stid i sram su odavno strane riječi u našim jezicima i na ovim prostorima, posebno kod M. Dodika i mnogih političara sličnih njemu. A i što bi se političari brinuli? Svi naši konstutivni narodi i svi građani ove naše skoro uništene i dobro ponižene zajedničke države BiH svakako sve ovo plaćaju kroz državni budžet, kako brojne političare, njihove silne savjetnike, sekretarice, pratnju, vozila i vozače, tako isto ove i slične harmonikaše, muzikante, svirače i pjevače. Normalno, uz sve to ide i dobar bakšiš pride. Da mi je samo znati, ko je ovdje lud, ko je zbunjen, a ko je normalan???

A ako se bilo ko i dalje nastavi ovako ponašati u najvažnijim državnim institucijama, posebno u zgradi Predsjedništva BiH kao simbolu države, te ako se bude bez ikakve kontrole i sankcija dozvoljavao i dalje ovakav pravi politički cirkus, primitivizam i sramotno poniženje države i njenih institucija, u narednom periodu bi sve moglo otići u “neku stvar” i “tri lijepe p…e materine”. Nakon svega što što se desilo i dešava ovih dana siguran sam da ovakve i slične stvari i ovakvo primitivno i bahato ponašanje odmah treba prekinuti, te zakonski zabraniti i sankcionisati, jer zgrada Predsjedništva države Bosne i Hercegovine nije ni provincijska birtija, niti cirkuski šator, a u kojima se ne zna ni ko pije ni ko plaća. Ukoliko se to odmah ne učini i ne sankcioniše, moglo bi se još puno gorih, primitivnijih i ružnijih stvari desiti u ovoj istoj ovoj zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu.

Samo kao primjere navodim sljedeće široke i “vrlo kreativne” mogućnosti, normalno uz “poštivanje” kućnog reda, sigurnosnih mjera i državnog protokola. Zašto npr. uskoro u kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika ne bi organizirali pečenje domaće rakije, te uz to isključivo radi pravog ugođaja malo i zasvirati i zapjevati, kao i obavezno kakvo dobro janje ili fino prase okrenuti na ražnju. Pored toga, u dugim hodnicima i svečanim salonima Predsjedništva BiH bi se mogla organizirati korida i borba bikova, bacanje kamena sa ramena, skok udalj sa mjesta, pljuvanje uvis, potezanje konopca i guslarsko veče, a sve to prema državnom protokolu i pod visokim pokroviteljstvom i u organizaciji uvaženog i poštovanog člana Predsjedništva BiH M. Dodika iz Laktaša i svih članova njegovog predsjedničkog Kabineta.

Sve je izgleda kod nas u BiH moguće i dozvoljenog, pa zašto ne bi bio realan i ovakav scenario. Izgleda da svim ovim našim konstitutivnim narodima i građanima treba samo hljeba/kruha i igara. Neko će to svakako, kao i ranije, na kraju balade debelo platiti. Znam da taj veliki ceh neće sigurno platiti ni M. Dodik, ni svita svakojakih poltičara, biznismena i polusvijeta oko njega, niti bilo ko drugih od kvrcraktuelnih i najvažnijih političara u BiH. Obični ljudi će to, kao i uvijek do sada, na kraju sami iz svog džepa, ili ne dao Bog/Allah možda i glavom platiti. Zato dragi moji Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Bosanci, Hercegovci i svi građani pamet u glavu, a olovke u ruke. Zbog svega ovoga, kao i drugih sličnih budalaština mnogih naših političara, masovno izađite na izbore u oktobru naredne 2022. godine i glasajte slobodno svojom glavom i razumom za političare, političke stranke i kandidate kojima vjerujete, koje znate i za koje mislite da vas bar neće sramotiti. A ovo što se desilo u Predsjedništvu BiH je velika bruka i sramota, koja se nikada i nigdje nije desila u bilo kojoj normalnoj, civiliziranoj i demokratskoj državi na svijetu. Zaista nemam nikakav problem sa pjesmom, svirkom i veseljem organiziranim od bilo koga, čak i sam ponekad organiziram ili rado prisustvujem sličnim zabavama, ali zna se kako, gdje i sa kim. A definitivno, zgrada Predsjedništva BiH, kao i svih drugih državnih, entitetskih, kantonalnih, gradskih i općinskih institucija nisu namjenjeni za te svrhe, niti je to u njima dozvoljeno.

Neka je Bog/Allah svima nama na pomoći!