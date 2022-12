Satko Bitanga : Sretna nam Nova 2023.godina . Pokušajmo biti samo dobri ljudi !

Ne znam kako je kod vas, ali meni ove godine u posljednje vrijeme baš prebrzo prolaze!?!? Ma nisi, kako naš narod kaže ni udario “dlanom o dlan”, a 2022. godina je proletjela začas, baš kaoneka ptica u brzom letu iznad naših glava! Ostaće iza nas samo mnoge uspomene, sjećanja, fotografije, video snimci, te naša dobra ili loša dijela. Jedni će proteklu godinu pamtiti samo po zlu i lošim dešavanjima, drugi samo po dobru i lijepim stvarima, dok će većini nas 2022. ostati u sjećanju, kako po dobru i lijepom, ali isto tako i po zlu i ružnom.

Piše : Satko Bitanga

Meni će osobno 2022. ostati u pamćenju kao godina u kojoj se kako neki “stručnjaci” kažuzavršila pandemija COVID-19, a posebno po početku brutalnog napada Rusije na Ukrajinu tokom februara i nastavka ovoga tragičnog i besmislenog rata koji, nažalost, još uvijek, traje. Pamtiću proteklu godinu i po tome što su tokom nje umrli mnogi meni dragi ljudi, prijateljice i prijatelji, zatim po smrti britanske Kraljice Elizabete II, “Kralja nogometa” i brazilskog “čarobnjaka sa loptom” legendarnog i velikog Pelea, te današnjoj smrti bivšeg rimskog Pape Benedikta XVI (Joseph Ratzinger).

Pamtiću je i po suzama argentinskog nogometnog virtouza Lea Messia, koji je napokon pri kraju svoje karijere osvojio sa Argentinom titulu svjetskog prvaka i najboljeg nogometaša Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Pamtiću je i po nekim našim sportskim uspjesima, posebno plivačice Lane Pudar, ali i pobijedi košarkaške reprezentacije BiH nad olimpijskim viceprvacima Francuskom u Sarajevu, kao i nad evropskim prvacima

Slovenijom na Evropskom košarkaškom prvenstvu u Njemačkoj.

Pamtiću je i po velikoj političkoj i ekonomskoj krizi u našoj zemlji, kao i održanim općim oktobarskim izborima u

nakon kojih je došlo do manjih političkih promjena, praćenih sa smušenom Centralnomizbornom komisijom, puno međusobnih optužbi za izborne rađe i druge izborne nepravilnosti. Pamtiću ovu godinu i po mnogim aktivnostima Ambasade BiH u Jordanu, aposebno po uspješnoj organizaciji prvih “Dana BiH filma” tokom septembra 2022. u

Ammanu.

Na kraju, pamtiću je svakako i po mojim službenim i privatnim putovanjima,upoznavanju sa ljudima iz raznih zemalja, kao i mnogobrojnim susretima sa prijateljima i poznanicima u Jordanu, Palestini, Libanu, UAE, Srbiji, Hrvatskoj, BiH… gdje sam boravio i putovao tokom 2022., a iza čega su ostale mnoge fotografije i lijepe uspomene.

Jednostavno, takav je naš ljudski život na ovom svijetu, uglavnom više ili manje to je mješavina sreće i nesreće, veselja i tuge, radosti i žalosti, zdravlja i bolesti, sreće i nesreće, ljubavi i patnje,dobra i zla…pa šta i kako nam bude suđeno…

Rađala su se i 2022., kao i svih proteklih godina, decenija, stoljeća, milenija i era, neka nova djeca, neki novi klinci, nečije kćeri i nečiji sinovi, braća i sestre, unučad, rodice i rođaci, buduće komšije i susjedi,sumještani,sugrađani…rađala su se širom svijeta mala ljudska bića i novi žitelji planete Zemlje. Kako neke statistike kažu, rodilo se tokom 2022. oko stotinu miliona djece. Većina njih su “čistokrvne” rase, crne, žute, crvene i bjele boje kože, ali sve više su se rađali i tzv. “mješani”, odnosno mnogi “šareni” lijepi dječaci i još ljepše djevojčice.

Puno manje djece je rođena u istinskoj demokratiji, blagostanju i bogatstvu, nego u tiraniji, neimaštini i siromaštvu. Neka novorođenčad će biti naši budući prijatelji, neki od njih će možda postati mirotvorci, drugi humanitarci, treći političari, predsjednici i ministri, četvrti radnici, rudari i zemljoradnici, peti sportisti, muzičari, glumci, književnici, pjesnici i umjetnici,šesti biznismeni i stručnjaci, sedmi naučnici i nobelovci, odnosno časni, pošteni i dobri ljudi..,

dok će neki od njih možda biti naši budući neprijatelji, te postati licemjeri, razbojnici, lopovi,ratnici, zlostavljači, silovatelji, ubice, zlikovci, ratni zločinci, neradnici, primitivci, odnosno loši ljudi…

Istovremeno, dok su se jedni rađali, milioni drugih ljudi različitih gena, boje kože, statusa i osobina su umrli tokom 2022. Tako je od pamtivjeka bilo, tako se i danas dešava, a tako će biti i ostati do kada bude i SVIJETA i VIJEKA.

Previše svi mi imamo naših raznih ljudskih želja, maštanja i snova, kako malih, velikih, običnih, realnih, normalnih, lijepih i ostvarljivih, tako isto i posebnih, neobičnih, nerealnih, nenormalnih, nastranih, ružnih i neostvarljivih…, a premalo je vremena i godina koje su ispred nas da bi se sve te naše brojne želje, ili bar neke od njih, ispunile i ostvarile u praksi. Pojedinim ljudskim bićima Bog/Allah i životna sudbina odrede da žive samo jedan jedini tren, nekima nekoliko sekundi,minuta, sati, godina i decenija…, a drugima odrede i podare i više od stoljeća ovozemaljskog života, nekad dobrog, veselog i lijepog, a ponekad lošeg, tužnog i ružnog.

A niko od nas običnih smrtnika ne zna tačno, kako, sa kim i koliko dugo će još živjeti, kakvi ćemo biti ljudi, šta i kako ćemo raditi, koga voljeti, a koga mrziti, sa kim se družiti i prijateljovati, a sa kim se svađati i ratovati. Vrijeme se ničim i nikada nije moglo, niti će se ikada moći ni vratiti, niti kupiti. Zato živite svoj život kako vi želite, živite život dostojan čovjeka, živite ga punim plućima, ali nikada ne čineći zlo, nepravdu, ružna i loša djela,nego se ustrajno borite za dobro i pravdu, te radite i činite što više možete korisne i humane stvari..

Zbog svega toga, posebno radi brze i nepovratne prolaznosti vremena,iskoristite svoju mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, znanje prije neznanja, pamet prije zaborava, bogatsvo prije siromaštva, snagu prije bespomoćnosti, te moć prije nemoći. Ako Allah/Bog mi da zdravlja u mjesecu julu 2023. imati ću pune 63 godine. A zadnji dan ove

2022. pojma nemam koliko mi je trenutaka, sekundi, minuta, sati, dana i godina preostalo i koliko ću još proljeća, ljeta, jeseni i zima vidjeti i doživjeti.

Ne razmišljam puno o neupitnoj prolaznosti života, čak vrlo rijetko, i nisam tim uopće opterećen. Međutim,vjerovatno kao i mnogim drugim ljudima, ponekad i meni takve misli same od sebe dođu i prođu kroz glavu…kaonpr. sada dok ovo pišem. Ali, samo jedno je sigurno, a to je da mi je puno, puno manje životnog vremena ostalo i puno toga manje ću vidjeti i doživjeti, nego što sam do sada vidio,doživio i preživio, kako u dobru i sreći, tako isto i u zlu i nesreći.

Kada se sve ovo desi, dođe, prođe i postane prošlost, i kada postanemo i ostanemo samo pepeo i prah, kao što je pepeo i prah postao i ostao i od svih drugih rođenih prije nas, a što će se desiti i sa svima onima koji su rođeni i rodiće se nakon nas…ostaće vječno samo njihova i naša dobra djela, kao i samo njihova i naša loša djela. Zato, pamet u glavu!

A na drugom vječnom svijetu, za one koji u to vjeruju, Jedini, Svemogući i Svemilosni Bog/Allah i Stvoritelj svega na Zemlji i Nebesima će nam svima suditi samo i isključivo prema našim ovozemaljskim djelima i zaslugama, te na kraju donijeti konačnu presudu i za svakog od nas pojedinačno odrediti mjesto u raju/dženetu, kao nagradu za naša dobra djela, ili u paklu/džehenemu, kao kaznu za naša loša djela. A sve to samo i isključivo prema našim zaslugama!!!

A tamo, za one koji vjeruju, na tom od Allaha/Boga njima obećanom drugom i vječnom svijetu, nije bilo, nema ni sada, niti će ikada biti bilo kakvog nepotizma, raznih veza,vezica i štela, ni intervencija, ni jarana, niti rođaka. Tamo neće biti ni političkih stranaka, niti nekih bitnih, važnih i često umišljenih stranačkih predsjednika i moćnika, koji bi neke od nas da mogu čak i tamo malo “pogurali”, a kako su na ovom svijetu navikli tj. da preko reda dođemo

na neko bolje mjesto, položaj i finkciju čemu nip o čemu nismo ni dorasli, niti to našim osobinama, znanjem i poštenjem zaslužujemo..

Tamo, pred Bogom/Allahom, svako od nas će skrušeno i ponizno sam stajati i samo će on sam odgovati za sve svoje postupke, kao i za sva svoja, kako dobra, tako isto i za sva loša djela. A dobiće na kraju samo i isključivo ono što je

kao pojedinac i zaslužio, predivnu nagradu dženet/raj, ili strašnu kaznu džehenem/pakao.To je jedina istinska pravda u koju vjerujem, jer druge pravde i istine nigdje drugo nema.

Zato, u narednoj 2023. godini nastavimo, ili bar pokušajmo, uz Allahovu/Božiju pomoć i našu pamet, trud, poštenje, rad i znanje, živjeti ljudski, ponosno i uzdignute glave, a ne neljudski,licemjerno i pognute glave. Nastavimo, ili bar pokušajmo, samo dostojanstveno i ustrajnokoračati naprijed. Krenimo hrabro i idimo tom našom, nažalost, često i neizvjesnom, nesigurnom i opasnom životnom stazom, ali nikada to ne činimo sami, jer to nije dobro, nego uvijek zajedno sa našim porodicama, iskrenim i pravim prijateljima, pa dokle nam je suđeno da stignemo…

Naš “životni sat” brzo otkucava, vrijeme “leti” i nepovratno prolazi…naš ovozemaljski život je svakim danom sve kraći i kraći, ali osim Svemogućeg, Svemilosnog i Jedinog Boga/Allaha niko ne zna kada ćemo zauvijek sklopiti naše oči, ispustiti dušu iz naših tijela i tako završiti našu kratku i prolaznu ljudsku misiju na ovome svijetu. Zato bar pokušajmo dok to možemo, kako u 2023., tako i u svim budućim godinama, da volimo, umjesto da mrzimo, da pošteno radimo, a ne da krademo, da pomažemo drugima kada god možemo, umjesto da im stalno otežavamo i odmažemo, te ako ništa drugo pokušajmo biti samo DOBRI LJUDI!!!

Naš ovozemaljski život može biti zaista lijep, ali samo ako ga mi sami takvim učinimo. Svaka naša pojedinačna životna odluka je isključivo do svakoga od nas, pa zato uzmimo našu sudbinu u naše ruke, te nikada nemojmo dozvoliti da o tome odlučuju drugi ljudi koji nisu toga dostojni!

Rahmet i pokoj dušama svim mojim i svim našim dragim prijateljima, poznanicima i rodbini, kao i svim dobrim ljudima koji su umrli tokom 2022. i nisu više sa nama.Zato svima nama želim od srca dobro zdravlje, puno sreće, istinske i prave ljubavi, što više veselja i radosti, a što manje tuge i žalosti, život pun zadovoljstva, dovoljno pošteno

zarađenog novca, da blizu nas budu samo iskreni, odani i pravi prijatelji, dobri i humani ljudi, a što dalje od nas i “daleko im kuća od naše” svi lažni i neiskreni prijatelji, sujetni,licemjerni, zli, pokvareni i loši ljudi.

Želim svima nama sve najbolje u Novoj 2023., kao i u svim narednim godinama koje su nam već davno određene. Živjeli svi u sreći, zdravlju, blagostanju, veselju i u dugu vijeku!