Satko Bitanga : Političke i mačije “igre” bez granica

Svima nama koji smo rođeni i živjeli na prostoru bivše Jugoslavije dobro je poznato šta znači “mačija veljača”, kako smo je mi nazvali u Hercegovini. To je period kada bi se mačke tokom mjeseca februara/veljače parile, te smo po čitave dane i noći mogli stalno čuti mijaukanje, ciku, vrisku… i glasne uzdahe mnogih mačora i mačaka tokom njihovih ljubavnih “igrica” i zanosa za vrijeme parenja.

Piše : Satko Bitanga

Ovdje u Ammanu, gdje od oktobra 2021. živim i radim, izgleda da “mačija veljača” ne počinje u februaru, nego u januaru, jer kao i prošle 2022. dešavaju se iste stvari. Odmah nakon Nove godine, svaki dan i noć, na mojoj terasi se odigravaju prave “mačije orgije”, a koje još uvijek traju. Više pohotnih i iskusnih starih, ali i veoma mladih i neiskusnih mačora, dolaze na terasu samo sa jednim ciljem, a to je da osvoje našu lijepu mačku. Ona čitavo vrijeme koketira sa svima njima, vrti im repom pred njuškom, izaziva ih…, a oni takvi kakvi jesu, napaljeni i uzbuđeni, vrlo uporno pokušavaju da joj se dopadnu i da baš oni budu njen izbor, pa čine sve što mogu da je se bar na kratko dokopaju i “povale”. Pri tome, ne gledaju, niti ih uopće zanima ko je kome od njih majka, sestra, brat…, jer njihov prirodni nagon za parenjem i produženjem vrste to ne poznaje, i za njih ne postoji incest kao kod ljudi, niti im je takvo što uopće važno. S tim u vezi poznata je odavno naša stara, doduše malo vulgarna, narodna uzrečica: “J..o je ko pas mater”!!!

Sve ovo me podsjetilo na aktuelne višemjesečne veoma prljave “političke igre” u BiH, a koje bez prestanka traju od oktobarskih izbora prošle 2022. Posebno je vrlo interesantna, uzbudjiva, napeta i veoma nemilosrdno ova “politička utakmica” na teritoriji Federacije BiH. Na jednoj strani do sada opozicione stranke “Osmorke”, a na drugoj strani vladajuće stranke SDA i DF, pokušavaju na sve moguće načine da se dokopaju nekoliko ministarskih fotelja u Vijeću ministara BiH, kao i što više udobnih budžetskih fotelja na nivou Federacije BiH i 10 kantona. Istovremeno, stranke SNSD i HDZ BiH, koje su ostvaile dobre izborne rezultate na svim nivoima, još uvijek dosta nezainteresirano sa tribina zajedno gledaju ovu brutalnu “gladijarorsku” političku borbu u federalnoj areni, gdje se koriste sva moguća oružja. Logično, njihovi politički partneri će biti samo oni koji na kraju političke borbe ostanu na nogama.

Za razliku od pravih jordanskih mačora i mačaka, koji su ipak dosta korektni i fer jedni prema drugima, ovi naši bh. “politički mačori” i “političke mačke” jedni prema drugima nemaju nikakve milosti i obzira, udaraju se svakodnevno žestoko “ispod pojasa”, međusobno se pljuju, vrijeđaju, optužuju, lažu jedni o drugima, jedni druge proglašavaju nekompetentnim, nesposobnim i izdajnicima, te se služe raznim političkim spinovima i manipulacijama, a sve sa jednim jedinim ciljem da se baš oni dokopaju toliko željene vlasti i budžetskih fotelja. Čast rijetkim izuzetcima među njima, koji su ipak zadržali bar minimum političkog i ljudskog dostojanstva, poštenja, pristojnosti, objektivnosti, dobrog kućnog odgoja, korektnosti i kulture u ophođenju sa svojim političkim konkurentima, jer sigurno je da nikada svi političari nisu isti, ali takvih je u našoj domovini BiH vrlo malo.

Najžalosnije je što neki od njih u ovu demokratsku i normalnu političku borbu za vlast unose privatnu netrpeljivost jedni prema drugima, zatim vlastite bolesne političke ambicije, osobnu sujetu, čak i unutar istih političkih stranaka. Sve to zajedno je ono što svim ljudima muti razum u procesu donošenju pravilnih političkih odluka, a što onda neminovno donosi greške u odabiru kadrova koji bi trebali provoditi stranačke, ili koalicione politike. Kada se bilo koji stranački lider, ili važan član bilo koje političke stranke ili koalicije, počne ponašati bahato, previše autorativno i nedomokratski tj. baš kao da je samo on vlasnik te stranke koju uglavnom tretira kao vlastitu agenciju za zapošljavanje, pravi se najpametniji i bezgriješan, predstavlja se kao jedini čije su sve odluke ispravne, ne uvažavava suprotna, čak vrlo često i dobronamjerna mišjenja, te misli da bi svi ostali trebali samo da mu se dive, ponizno klimaju glavom, iako se sa mnogim tim odlukama možda i ne slažu, onda je to prvi znak da na takav način vođena stranka ide brže, ili sporije, neminovno u propast ili političku anonimnost. Ne treba biti posebno pametan da bi to shvatili, jer u našoj politici od 1990. do sada je bilo puno političara koji su se tako ponašali, a koji su odavno pali u politički zaborav i nisu više nikome ni važni, niti bitni. Oni su zaboravili staru narodnu mudrost: “U dobru se ne ponesi, a u zli se ne ponizi”, te zato za njih vrijedi ona druga narodna uzrečica: “Sam pao sam se ubio!”

Za razliku od brojnih bh. političara od kojih samo jedan može sjediti u budžetskoj fotelji, naša jordanska mačka je puno humanija, otvorenija i širokogrudnija od svih njih zajedno, pa ona dozvoljava, ne samo jednom mačoru, nego i nekim drugim mačorima koji joj se dopadnu, da ne ostanu “suha k…a” i uskraćeni za zadovoljstvo, pa im dopusti da i neki od njih zajedno sa njom uživaju u zajedničkom i kratkotrajnom ljubavnom užitku, bez obzira koje su boje, godina i “mačijih uvjerenja”. A da je to zaista tako uskoro ću se uvjeriti kada kao rezultat ovih njihovih mačijih ljubavnih “igara” na svijet dođe više malih mačića od kojih će neki biti žuto bijeli, a neki crno bijeli. Tako je bilo i prošle 2022., a tako da će se nešto sigurno ponoviti i ove 2023.

A kakav će biti krajnji rezultat ovih naših višemjesečnih “političkih igara” bez granica mislim da niko nemože znati, jer praktično ova “politička utakmica” još nije ni počela. Trenutno su poznati samo početni sastavi timova u Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara BiH, ali još uvijek se ne znaju “glavni igrači” u Domu naroda PS BiH, Domu naroda FBiH, a posebno su nepoznati u budućoj vladi Federacije BiH. Ova utakmica će sigurno početi za mjesec, dva, tri…, a svi oni koji trenutno nisu u igri, ili su na rezervnim klupama, spremaju se kao “zapete puške” da i bez zagrijavanja ako ih samo neko pozove ulete odmah u igru.

Dopustimo bar da ova “utakmica” napokon počne, jer nije fer bilo koga od do sada poznatih igrača iz “prve postave” unaprijed previše hvaliti, ali još manje previše kuditi. Posebno nije dobro, ni pošteno, a niti moguće odmah prognozirati konačni rezultat utakmice čiji se početak tek očekuje. Uostalom, da smo tako dobri prognozeri svi bi bili multimilioneri, a sve naše brojne kladionice u BiH bi odavno finansijski propale. Jedino ispravno bi bilo da ovu domaću “političku utakmicu” igraju isključivo domaći igrači, da se igra fer, bez korištenja “đonova” i grubih startova sa leđa, posebno bez ikakvih stranih utjecaja i pojačanja, naročito iz nama susjednih država Srbije i Hrvatske, ali ni i iz SAD, Rusije, Turske, ili bilo koje druge države.

Samo tako, svi državljani BiH, koji iz svojih džepova godinama skupo plaćaju ulaznice da često promrzli, gladni i žedni sa bh. tribina gledaju ove naše izuzetno dobro plaćene političare, od kojih svi tvrde da nikada ne igraju za sebe, nego samo za sve nas i našu zajedničku državu, iako ako želimo biti realni i pošteni iz dosadašnjeg iskustva možemo zaključiti da igraju najviše za sebe, biti ti koji će nakon završetka utakmice znati konačan retultat. Tek tada će na narednim izborima moći ocijeniti kako je svaki od ovih naših političara igrao, koliko se trudio, je li simulirao, da li je postigao gol, ili se ispromašivao, je li igrao fer i pošteno za svoj nacionalni tim, ili je folirao i igrao za protivničku ekipu. I samo tek tada svi koji to žele, svako prema svojoj savjesti, osim obične publike i mase sa tribina, mogu biti i sudije na izborima, pa ko šta zasluži….neko žuti, neko crveni karton, a možda neko bude odličan golgeter, ili igrač utakmice, te tako postane naš “politički” Lionel Leo Messi i državni heroj. Svi oni imaju šansu, pa neka igra napokon počne…