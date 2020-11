Satko Bitanga : “Pametnom je i išaret dovoljan ”

Predsjednik SAD Donald Trump uputio je čestitku članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti BiH – 25. Novembra u kojoj piše:

”U ime Sjedinjenih Američkih Država primite moju iskrenu čestitku za Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dok obilježavate Dan državnosti Bosne i Hercegovine i 25. godišnjicu Daytonskog mirovnog sporazuma jasno je da je mir pobijedio test vremena. Bosna i Hercegovina je iz mračnih dana prošlosti izašla jača i ostaje čvrsto i nepokolebljivo u svojoj predanosti ka euroatlantskoj budućnosti svojih građana”, istakao je Trump, kazavši kako su SAD ”ponosne što su partner BiH” te dodao:

”Gledajući u sljedećih 25 godina i dalje, SAD potvrđuje svoju predanost narodu i vladi BiH dok slijedimo naše zajedničke interese u stabilnosti i prosperitetu svih.”

Mislim da mnoge od nas u BiH zanima šta će američkom predsjedniku Donaldu Trumpu svako od tri člana Predsjedništva BiH odgovoriti na ovu čestitku. A po državnom protokolu red je da to učini aktuelni predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, jer je državnički, diplomatski i ljudski da se drugom šefu države uvijek odgovori na njegovu čestitku povodom Nacionalnog praznika.

Može se predsjedavajući Predsjedništva BiH M. Dodik kurtoazno zahvaliti predsjedniku SAD D. Trump-u na upućenoj čestitci, a što bi bio osnovni red. Ali, isto tako, on može i odbiti ovu čestitku, te npr. napisati predsjedniku SAD da je neinformiran, da to za njega nije nikakav Nacionalni praznik i Dan državnosti 25. Novembar, jer ne postoji i da ga on ne priznaje, a kako već godinama uporno tvrdi.

A ako i dalje misli i tvrdi da 25. Novembar – Dan državnosti BiH, tako isto i 1. Mart – Dan nezavisnosti BiH, nisu za njega nikakvi državni praznici, onda bi trebao to napisati i svim drugim šefovima država koji godinama svim članovima Predsjedništva BiH čestitaju ove državne praznike, od britanske Kraljice Elizabete, do predsjednika Francuske, Njemačke, Italije, Austrije, Turske… do drugih svjestkih državnika, te im jasno napisati da su svi oni neinformirani, da nisu u pravu i da griješe.

Ali, za nešto takvo treba imati nepobitne argumente i dokaze, kao i puno hrabrosti, mudrosti i odgovornosti.

Nema sumnje da je puno lakše kritikovati, napadati i vrijeđati Visokog predstavnika OHR-a u BiH Valentina Inzka, ili novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, te im govoriti da lažu, da su izmanipulirani, da su kreteni i slično, nego nešto slično napisati i kazati predsjedniku SAD Donaldu Trampu, britanskoj Kraljici i drugim moćnim svjetskim državnicima.

Ipak, Draško i Valentin su jedno, a Donald je nešto sasvim drugo. A ima u svemu ovome, posebno kod nekih naših bh. političara, koji često pred nama glume velike, važne i moćne državnike, hrabre i principijelne političare, “Voždove i glavne Baje”, “legitimne Vrhovnike” “bh. Begove i Sultane”…i nešto iz onih naših starih narodnih poslovica: “LIJEPI STRAH” i “BJEŽ’TE NOGE POSRA VAS GUZICA”

A naš slavni nobelovac Ivo Andrić je davno mudro kazao: “Slabe i plašljive ljude strah nagoni da rade upravo ono čega se najviše boje.”

Hvala Vam od srca predsjedniče Tramp na čestitci povodom 25. Novembra – Dana državnosti BiH!

Satko Bitanga