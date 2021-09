Satko Bitanga : Otvoreno pismo i iavno upozorenje gradonačelniku Čapljine dr. Smiljanu Vidiću i gradonačelniku Mostara dr. Mariju Kordiću

Poštovana gospodo,

uvaženi gradonačelniče Čapljine gospodine Vidić,

uvaženi gradonačelniče Mostara gospodine Kordić,

siguran sam da Vam je dobro poznato da su dopune Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo bivši Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko zvanično objavljene u Službenom glasniku BiH broj 46/21 od 27.07.2021. godine, a što znači da je negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca postalo zakonski kažnjivo od 28.07.2021. godine. Za prekršioce Krivičnog zakona BiH ovim se dopunama, a zavisno od učinjenog dijela i pojedinačne odgovornosti, predviđa kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina.

Vas dvojica ste, kao gradonačelnici gradova Čapljina i Mostar, prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Zakonom o organizaciji uprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu (kojima se uređuje: definicija lokalne samouprave, samoupravni djelokrug, organi jedinica lokalne samouprave, međusobni odnosi gradskih i općinskih vijeća i gradonačelnika/ca i načelnika/ca itd.) zbog toga najodgovorniji kako za sprovođenje ovog, tako isto i svih drugih zakona BiH, FBiH i HNŽ/K na teritoriji gradova čiji ste demokratskim putem izabrani čelnici. Zbog toga Vi predstavljate sve građane Čapljine i Mostara, bez obzira na njihovu nacionalnu, religijsku i stranačku pripadnost, status u društvu i životne poglede, prema svima njima ste isto odgovorni i prema svima njima se trebate potpuno jednako ponašati. Taj vaš jednak odnos prema svim građanima nakon što ste izabrani na te funkcije ne bi ni trebao, niti smio uopće zavisiti od Vaše nacionalne, religijske i stranačke pripadnosti, a apsolutno poštivanje i privođenje zakona države gdje živite i radite se podrazumjeva i o tome ne smije biti nikakve zadrške, samovolje ili osobnog tumačenja. To je abeceda demokratije i pravne države, a siguran sam da Vas dvojica kao obrazovani ljudi i moderni proeuropski orijentirani političari to odlično znate i da se sukladno tome tako i ponašate.

Normalno, kakva je Vaša odgovornist za stanje u Čapljini i Mostaru, takva ista je odgovornost i na svim gradonačelnicima i načelnicima u svim gradovima i općinama u čitavoj državi BiH tj. u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine i svim federalnim kantonima/županijama, entitetu Republici Srpskoj i distriktu Brčko.

Već ranije sam više puta pisao da se u Čapljini i Mostaru, kao i mnogim drugim gradovima i općinama u BiH, i više od 25 godina nakon završetka rata u našoj domovini, bez ikakvog valjanog razloga i potrebe veličaju neki od pravomoćno presuđenih ratnih zločinaca iz ovog zadnjeg, tako isto i iz Drugog svjetskog rata, kako od davanja naziva ulica po pravomoćno presuđenim ratnim zločincima, tako isto i isticanjem njihovih likova, imena i poruka na javnim gradskim površinama, fasadama zgrada, zidovima itd. Nažalost, do nedavno prema Krivičnom zakonu BiH to nije bilo kažnjivo, nije povlačilo ni krivičnu odgovornost, niti moguću zatvorsku kaznu, kako za one koji su direktno to radili, govorili i podržavali, tako isto i za one koji su po svojoj funkciji odgovorni da to spriječe, ne dozvole da se to čini, ili na kraju krajeva narede da se uklone takvi nazivi, natpisi, murali, slike i poruke.

Ali, od donošenja ove Odluke o dopuni Krivičnog zakona BiH od strane bivšeg Visokog predstavnika u BiH V. Inzka, te njenom objavom u Službenom glasniku BiH broj 46/21 od 27.07.2021. godine sva ova djela postaju kažnjiva od 28.07.2021. godine, a od tog dana ste i Vi kao gradonačelnici Čapljine i Mostara odgovorne osobe za provođenje ovog Zakona.

U suprotnom, ukoliko to ne budete činili prema Članu 1. (Dopuna člana 145a) Dopune Krivičnog zakona BiH protiv Vas bilo ko može podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i može se na osnovu toga protiv Vas kao odgovornih osoba pokrenuti krivični postupak pred Sudom BiH, a ukoliko se utvrdi Vaša krivnja možete biti i osuđeni, smjenjeni sa funkcije ili na neki drugi zakonom propisani način kažnjeni, a sve zakonske sankcije su vrlo jasno i precizno propisane ovim sada važećim Krivičnim zakonom BiH.

Imajući u vidu da sam ovih dana boravio u Čapljini i Mostaru uvjerio sam se svojim očima da i više od mjesec dana nakon stupanja na snagu ovog tzv. Inzkovog Zakona i dalje u Čapljini na fasadi zgrade preko puta Željezničke stanice tj. na javnoj gradskoj površini stoji veliki mural sa likom pravomoćno presuđenog ratnog zločinca pokojnog generala HVO-a Slobodana Praljka. Čak je tu stavljena i zastava hrvatskog naroda u BiH, a koja nije ranije bila istaknuta. Slična je situacija i u Mostaru sa nazivom nekih gradskih ulica, koje nose imena ustaških političara i vojnih zapovjednika iz vremena NDH, a čiji nazivi nisu još promijenjeni, niti su uklonjene table sa njihovim imenima.

Poštovani i uvaženi gradonačelniče gospodine Vidić, poštovani i uvaženi gradonačelniče gospodine Kordić,

kao savjestan građanin ove naše zajedničke države BiH, te kao čovjek legalista koji poštuje zakone države u kojoj živimo ovim Vas javno upozoravam na Vašu obavezu, dužnost i odgovornost da poštujete Krivični zakon BiH i postupite onako kako je propisano njegovim članovima i dopunama, jer u suprotnom rizikujete da protiv Vas budu pokrenute krivične prijave, te da u skladu sa navedenim zakonskim kaznenim odredbama budete sudski procesuirani i kažnjeni zbog nečinjenja i ne poštivanja ovog Zakona.

Znajući da se radi o relativno mladim, modernim i proeuropski orijentiranim političarima kako se predstavljate, zatim doktorima i humanistima, a posebno i osobama koje tokom proteklog rata nisu učinili ništa loše prema bilo kome od Vaših sugrađana, ne vidim nikakav valjan i opravdan razlog da ne učinite ono što je isključivo Vaša i Vaših saradnika odgovornost, dužnost i obaveza, te da na taj način skinete bespotrebnu ljagu i ovu civilizacijsku sramotu sa gradova na čijem se čelu trenutno nalazite. Siguran sam da ovo ne odgovara ni Vama dvojici, niti većini građana Čapljine i Mostara, nego samo nekim lažnim patriotima i pojedincima koji godinama čine sve da stalno stvaraju napetost i mržnju među našim narodima i građanima misleći da će tako i dalje ostati na vlasti.

Samo na takav način, prije svega poštujući zakone države u kojoj živite i u kojoj obnašate važne funkcije, bez obzira na neke osobne osjećaje i razna privatna mišljenja o svim ovim spomenutim ljudima, pokazati će te da ste odgovorni političari i osobe okrenute pomirenju, zajedničkom životu, ekonomskom razvoju i evropskoj budućnosti naše domovine Bosne i Hercegovine.

Na kraju, ovo moje pismo, odnosno javno obraćanje i upozorenje Vama dvojici je samo moje osobno mišljenje, sigurno dobronamjerno i vrlo iskreno, te bez ikakvih osobnih, nacionalnih, stranačkih ili bilo kojih drugih razloga. Ovo javno pismo se odnosi i na sve druge gradonačelnike i načelnike u BiH, od Sarajeva, Neuma, Konjica…Banja Luke, Prijedora, Velike Kladuše, Bugojna, Kalinovika, Višegrada, Gacka, Nevesinja, Trebinja, Širokog Brijega, Drvara… do Brčkog i Srebrenice, pa ovim putem predlažem ljudima koji tamo žive da javno obznane ukoliko i u njihovim gradovima i općinama ima sličnih primjera veličanja pravomoćno presuđenih ratnih zločinaca, bez obzira na njihovu naciju, religiju ili funkciju koju su obnašali tokom ovog i proteklih ratova. Siguran sam da bez poštivanja zakona i bez javne osude svih takvih ratnih zločinaca nema pravde za nevine žrtve njihovih zločina, nema ni istinskog pomirenja među našim narodima i građanima, nema ni perspektive za bolji život, a nema ni napretka i bolje budućnosti svih nas u našoj zajedničkoj i jedinoj domovini Bosni i Hercegovini.

S osobitim poštovanjem i uvažavanjem,

Satko Bitanga

P.S.

Za sve one koji možda to još ne znaju, ili nisu imali priliku da saznaju, ispod gornjeg teksta navodim šta tačno piše u Odluci Visokog predstavnika broj: 26/21 koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj: 46/21

Službeni glasnik BiH, broj 46/21

ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA Br. 26/21

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik “pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom”; Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim,” u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) i “mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”; Podsjećajući takođe da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u više navrata potvrdilo svojim rezolucijama donesenim na osnovu poglavlja VII Povelje Ujedinjenih naroda da uloga Visokog predstavnika kao konačnog autoriteta u zemlji u pogledu implementacije Aneksa 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma uključuje “ovlaštenje za donošenje obavezujućih odluka kada ocijeni da je to neophodno o pitanjima koja je Vijeće za implementaciju mira razmatralo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine”; Imajući u vidu izjavu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira donesenu u junu 2015. godine, u kojoj je ovaj odbor potvrdio da se genocid u Srebrenici, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti počinjeni u toku sukoba u Bosni i Hercegovini ne smiju zaboraviti ili poricati; Napominjući da se u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir, izražava odlučnost “da se osigura puno poštivanje međunarodnog humanitarnog prava;” Prisjećajući se da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u Rezoluciji 808 (1993), kojom je uspostavljen Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, iskazalo svoju uvjerenost da je potrebno uspostaviti poseban sud za procesuiranje osoba koje su počinile masovna ubistva i “etničko čišćenje” te da će takva procesuiranja doprinijeti obnovi i održavanju mira; Pozivajući se na pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pravosnažne presude Odjela za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine i brojne izjave međunarodne podrške radu tih institucija; Svjesni činjenice da pomirenja ne može biti bez priznanja zločina i odgovornosti, te da govor mržnje, veličanje ratnih zločinaca i revizionizam ili otvoreno negiranje genocida, zločinȃ protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim sudskim odlukama ugrožavaju vladavinu prava i predstavljaju direktnu prepreku miru, pomirenju i izgradnji povjerenja i na kraju ugrožavaju izglede za sigurnu, mirnu budućnost Bosne i Hercegovine; Duboko zabrinuti zbog toga što istaknuti pojedinci i javne vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje poriču da su akti genocida, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini bili počinjeni tokom oružanog sukoba, što pojedinci i organi vlasti javno dovode u pitanje legitimitet presuda koje su donijeli Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Sud Bosne i Hercegovine i da pojedinci i organi vlasti slave ili veličaju osuđene ratne zločince; Uvjereni da prethodno opisano ponašanje stvara znatne poteškoće za civilnu implementaciju Općeg okvirnog sporazuma za mir; i Konstatirajući da su sve zakonodavne inicijative pokrenute pred Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine za rješavanje ovog pitanja blokirane. Iz prethodno utvrđenih razloga Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU KOJOM SE DONOSI ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE (“SLUŽBENI GLASNIK BiH”, BR. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 I 35/18)

Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 26/21

jula 2021. godine

Sarajevo

Visoki predstavnik

Dr. Valentin Inzko

ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(Dopuna člana 145a)

(1) U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18), u članu 145a, iza stava (1), dodaju se novi stavovi (2) do (6), koji glase:

“(2) Ko javno podstrekne na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, ako takvo ponašanje ne predstavlja krivično djelo iz stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ko krivično djelo iz stava (1) do (3) ovog člana izvrši tako da javnosti učini dostupnim ili joj distribuira letke, slike ili druge materijale,

kaznit će se kaznom zatvora od najmanje jedne godine.

(5) Ako je krivično djelo iz stava (1) do (3) ovog člana počinjeno na način kojim se može poremetiti javni red i mir ili je prijeteće, zlostavljajuće ili uvredljivo, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje tri godine.

(6) Ko dodijeli priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju ili slično osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili imenuje javni objekat kao što je ulica, trg, park, most, institucija, ustanova, općina ili grad, naselje i naseljeno mjesto, ili slično, ili registrira naziv po ili prema osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, ili na bilo koji način veliča osobu osuđenu pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.”

(2) Stav (2), koji postaje stav (7), mijenja se i glasi:

“(7) Počinilac krivičnog djela iz stava (1) do (4) ovog člana koji je dužnosnik ili odgovorna osoba ili zaposlenik u instituciji vlasti ili bilo kojem organu koji se finansira putem javnog budžeta,

kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.”

Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, ili jedan dan od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, koji god od tih dana nastupi ranije.