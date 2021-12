Satko Bitanga : „Ne-kultura “ FB dijaloga – Zoran , Rusmir i Faruk

Prateći preko medija i društvenih mreža šta se događa u BiH oko štrajka rudara, protesta i nezadovoljstva bivših boraca, RVI, radnika, penzionera…napisah na svom FB profilu kratku objavu: „Dok se samoproglašene „vođe“ i politički predstavnici naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka u BiH i lažne nacionalne „poglavice“ bore za njihova prava, rudari, bivši borci, RVI, radnici, penzioneri…jedva preživljavaju i traže svoja prava štrajkovima i protestima na ulici!“

Piše : Satko Bitanga

Prvi komentar na ovu objavu bio je od moga dragog i dugogodišnjeg prijatelja, velikog patriote i vrhunskog doktora Rusmira Rusme Hadžihusejnovića iz Konjica: „Satko zakoči malo, o kojim ti poglavicama govoriš!? Nema izjednačavanja i tačka, a niti želim objašnjenja nego samo izvinjenje!!”

Malo sam iskreno bio iznenađen, jer moga dobrog Rusmu nigdje ni spomenuo nisam, a posebno jer su upravo ovih dana u njegovom Konjicu protestovali nezadovoljni zdravstveni radnici, pa sam mu uputio malo duži odgovor: “A za šta i kome to da se izvinjavam moj dragi Rusmire? I što bi se to ja tebi, ili bilo kome izvinjavao za moje mišljenje? Posebno nikome ne dozvoljavam ni da pomisli, a ne da kaže, da je veći patrita od mene i da voli BiH više nego ja. Predugo se mi znamo moj dragi doktore. Uostalom, gdje sam ja izjednačio sve političare u BiH ovim što sam napisao, a posebno u njihovom odnosu prema našoj državi BiH, njenoj cjelovitosti, suverinetetu, nedjeljivosti, samostalnosti, a naročito prema njenom opstanku? To nikada nisam činio, pa ni sada ovim što sam napisao, pa mi ne pada na pamet da se bilo kome izvinjavam, jer za to po meni ne postoji niti jedan valjan razlog. Ako mi navedeš bar jedan opravdan razlog, dokaz i činjenicu vezano za ovo što sam napisao, ako treba onda ću uputiti i javno izvinjenje. A kako ko tumači i shvata ono što pišem, nije moja stvar.

Uostalom, koliko znam mi smo demokratska i višestranačka država u kojoj ne vladaju nikakve samozvane i samoproglašene “vođe” naroda i njihove nacionalne “poglavice” koje sam ovdje spomenuo. Doduše, možda su neki pojedini političari umislili da to oni jesu, ali za mene takvih nema, niti će ih ikada biti. Pa nismo zar u Sjevernoj Koreji, autokratiji, diktaturi, monarhiji…tipa “Jedna Država, Jedan Narod, Jedan Vođa!” Ja sam ovdje pisao o preživljavanju običnih ljudi, a ne o rasturanju države. I nikada nisam bio, nisam ni sada, niti ću ikada biti “slijepi” stranački vojnik i bilo čiji klimoglavac, uvlakač i poslušnik. Za mene je uvijek naša domovina BiH bila, sada je i uvijek će biti iznad svih stranaka, svih političara i bilo kojih autoriteta. MS i sve najbolje ti želim.”.

Na to se opet javlja moj dobri jaran Rusmo i napisa: “Umjesto odgovora i to kratko: “MERHABA ČARŠIJO NA SVE ČETRI STRANE” ! I tebi MS i svako dobro moj Satko !!”.

A kakav bi ja bio Hercegovac da mu odmah ne uzvratim odgovorom u sličnom stilu, ali ne narodnim poslovicama, ili mojim mislima, nego tuđim riječima: “Ja bih na sve to dodao nekoliko citata mudrih ljudi i filozofa: “Kada sto ljudi stane zajedno, svaki od njih će izgubiti svoj um i dobiti drugi.”– Fridrih Niče; “U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.”, “Niko nije toliko mrzak ljudima od onog koji govori istinu.” – Platon; i “Drag mi je Platon, ali mi je istina draža.” – Aristotel. MS i sve najbolje dragi moj prijatelju Rusmo.”

Ali ne lezi vraže, javlja se sa svojim razmišljanjem u posljednje vrijeme vrlo aktivan na društvenim mrežama, moj isto tako dugogodišnji poznanik i prijatelj, poznati estradni menadžer Faruk Drina, koji u svom poznatom stilu pokušava da bude ciničan, ali i bezobrazan, drzak, nekulturan i uvredljiv, pa ničim izazvan, jer kao ni Rusmo nije ni spomenut, u svom komentaru moga gore navedenog statusa napisa: “..te su te vođe poslale da uživaš u blagodetima diplomatije, “otkino” si se sa lanca, pazi da se ne vratiš prije nego što si otišao !!!”

Pošto je Faruk ovako javno napisao, iako mi uopće nije jasno zašto, samo zato sam mu javno i odgovorio, bolje kazano postavio više pitanja i dodatno pojasnio moje riječi: “Šta tebi iznenada bi moj dragi i mili Faruk? Zašto se ničim izazvan javljaš i na ovakav ružan i nekulturan način komentarišeš ovo što sam napisao? Šta je to tebi sporno u mom kratkom napisanom tekstu? Koje su to mene “vođe”, gdje, kada i zašto poslale? Ko i zašto će da me vrati iz Ammana, posebno iz kojih konkretnih razloga? Čiji si ti postao advokat, te koga i zašto kao braniš od mene? Ti si izgleda puno bolje informisan nego ja!!!! A imajući u vidu moja ranija iskustva i u kakvoj državi dugo živimo ne bi me to uopće iznenadilo!!!

Ako te to uopće zanima, svoj posao bh. diplomate znam dobro raditi i to činim samo profesionalno, isključivo pošteno i moralno, vrlo kvalitetno i veoma odgovorno već više od 27 godina. Vjerovatno i ti radiš još bolje i duže svoj posao. A što se tiče nekog “lanca” koji spominješ, mene niko nikada nije ničim držao svezanog, pa se nisam mogao ni “otkinuti”. Trebao bi bar ti znati i da se slobodan, hrabar, pošten i moralan čovjek ne da nikome ničim vezati. Zaista ne razumijem što ti je ovo trebalo, posebno da ničim izazvan ovako pišeš i stvaraš neke neistinite i ružne konstrukcije o meni! Samo u jednoj malo dužoj rečenici perfidno izmišljaš, pa me kao nečim upozoravaš, te mi na kraju indirektno nešto poručuješ i prijetiš!!! Zaista mi nisi jasan moj dragi i mili prijatelju Faruče???

Pošto si ti poznat kao čovjek “bez dlake na jeziku”, kad si već počeo pisati o meni, ocjenjivati mene i moj rad, ali i upozoravati i prijetiti mi, trebao si, ako baš ništa drugo, biti bar precizan, konkretan i jasan…tj. napisati ko, kada, gdje, zašto?! Postavio sam ti samo zato nekoliko konkretnih i preciznih pitanja na početku ovog mog “romana”, pa bi trebao zbog istine, a posebno ako imaš bilo kakve argumente i dokaze o ovome što si javno napisao, da isto tako javno objaviš i svoje odgovore na njih. Normalno, za jasne i precizne odgovore treba imati i provjerljive dokaze, dobre argumente, kao i dobro poznavanje materije o kojoj pišeš, ali i hrabrosti i dobra “muda”. A sada, nakon ovoga što si napisao, siguran sam da ti nemaš ništa od toga, a ako misliš da nisam u pravu onda to javno i napiši! Ovim šturim i dvosmislenim kratkim i poganim tvojim pisanjem pokušavaš da manipulišeš ljudima, te stvaraš u javnosti i među njima samo smutnju i zabunu, jer većina ljudi koji ovo čitaju nisu upućeni u materiju, niti nas dvojicu uopće poznaju. Nije ti ovo Faruk estrada i cirkus, a nisam ti ni ja baš neki “blećak” i “papak”, a posebno nisam čovjek sa kojim možeš na ovakav bezobrazan, ružan i primitivan način javno komunicirati. Mislim da bi ti bilo puno bolje da si šutio, ali ako te ovo čini sretnim i zadovoljnim čovjekom nastavi samo dalje. Normalno, dobićeš nakon toga i odgovor kakav zaslužiš. A ako si ti možda svezan na bilo kakvom “lancu” odveži se… biće ti puno bolje i ljepše, vjeruj mi!!!

Želim ti dobro zdravlje, puno sreće i sve najbolje u ostatku tvoga života na ovome prolaznom i nepravednom svijetu. A na drugom vječnom i jedinom pravednom svijetu neće biti nikakvih političkih “vođa” i nacionalnih “poglavica”, ni političkih, ni stranačkih, niti jaranskih veza ni vezica, ni fotelja, a ni funkcija. Tamo neće biti ni raznih “lanaca” kojima neke ljude vežu na ovom svijetu, ali samo kada oni dobrovoljno kao poslušne pudlice to i dopuste. Svi ćemo mi tamo dobiti samo ono što smo zaslužili na ovome svijetu… nagradu za dobra djela ili kaznu za loša djela, odnosno dženet ili džehenem!!!

Zato pazi dobro moj dragi i mili Faruk šta pišeš i šta radiš na ovome svijetu, kako se odnosiš prema ljudima, a posebno prema onima koji ti nikada ništa loše nisu ni pomislili, a ne uradili. Samo zato što si mi drag čovjek, potrudio sam se da ti napišem skoro cijeli “roman”, kao odgovor na tvoju samo jednu malo dužu i proširenu rečenicu, ali veoma ciničnu, bezobraznu, nekulturnu, neljudsku i prijeteću!!! Ti si, koliko te bar ja poznajem, vrlo inteligentan, obrazovan, mudar i pametan čovjek, pa mislim i nadam se da ćeš sve ovo što sam ti odgovorio dobro shvatiti, zapamtiti i pravilno razumjeti. Svi ljudi u životu griješe, a u ovom slučaju jedan od nas dvojice sigurno nije u pravu!!! Na kraju, dragi i mili moj druže Faruk, želim tebi i tvojoj porodici dobro zdravlje, puno sreće i sve najbolje u životu, uz mahsus selam i srdačan pozdrav iz Ammana.”

Faruk se nije više javljao, niti je na ovo odgovarao, ne znam zbog čega, ušutio se za sada…

A komentirajući glasanje u Domu naroda BiH dan dva ranije napisah: “Sramotnim glasanjem u Domu naroda BiH za zaključke SNSD-a i SDS-u ime Kluba srpskog naroda, ovi HDZ-ovci D. Čović, M. Pendeš i L. Bradara su pokazali da su istinski sljedbenici UZP-a i lažni promicatelji i nositelji europskih vrijednosti. Bruka!!! Ovo sigurno nije stav mnogih Hrvata u BiH!!!”

I odmah usljediše brojni komentari podrške tipa: “Fuj, Fašisti…ista govna, Lizoguzac Dodin, Ližete guzicu Srbima da dobijete entitet, Upravo si rekao “Car je go”, Dobit će čunu i to je previše.., Kakvo je to čudo…oni to i ne kriju, čak se i ponose, eto ih tamo.., Otkrio si Ameriku, To se od njih i očekivalo, Fuj gamad jedna.., Godinama ukazujem da je najveće zlo u BiH hrvatska politika. Da su Bosanci i Bošnjaci sisali Dodiku i ostalim srpskim predstavnicima, koliko HDZ-u imali bi mirniju i zdraviju državu. Greška je u startu napravljena, još od onog vezivanja zastava u čvorove…”, Zlatni Ljiljan ili gonič robova?…ovo je 2021.godina, Čudno nije, a zanimljivo još manje. Njegova uloga u toku rata je na ivici ratnog zločina i ne smijemo gurati glavu u pijesak…, A vala dosta više torova (S, H, B) i govana u BiH. Što ih djelis? Podržavaš nakaradni Ustav i podjelu BiH? U BiH žive Bosanci i Hercegovci.. Nakaradni Ustav daje “pravo” da biraš nekog iz torova (S, H, B), a ni po čemu ne pripadaš tom toru dok je AUTOHTONI Bosanac i Hercegovac izbačen. Torovi su podvrste! Čuj Bosanski Bošnjak, Bosanski Srbin, Bosanski Hrvat. Niđe veze! Izmislili ih zarad kriminala, fašizma, nepotizma…Vjerske razlike, da. Svi “rukovodeći” podržavaju podjelu na ove i one, podjelu BiH… Nažalost. Pa što nam predsjedavajući nisu iz svih naroda. Baš bi bilo lijepo da umjesto ove trojice imamo desetoricu da se “bore” za svoje i da nastave podjelu BiH. Zašto oni nemaju pravo na svoj dio teritorije??? Nema nikakve demokratije i nisu svi isti u Ustavu.

Većina komentara je bila u sličnom stilu, ali sa puno ružnih riječi, psovki, osobnih uvreda..od mnogih onih koji osuđuju ovakvo glasanje D. Čovića i HDZ-a u Domu naroda BiH. Ali, kakva bi BiH bila država da svi isto, ili bar slično misle. I javi se sa svojim kratkim komentarom moj komšija iz Višića Zoran Krešić: “Birajte Sejdu Hrvati će se tome veseliti.”

Znam Zorana od malih nogu, dobar, vrijedan i pošten čovjek, razumio sam i na koga misli kada je napisao Sejdo, pa pokušah da mu mojim malo dužim odgovorom pojasnim šta je suština moje objave: “Dragi moj Zorane, koliko ja razumijem ti pokušavaš da opravdaš ovo glasanje Čovića i ostalih HDZ delegata u Domu naroda BiH za zaključke SNSD-a i SDS-a izborom Željka Komšića u Predsjedništvo BiH!? Zaista nevjerovatno opravdanje i razmišljanje!!!??? Pa taj isti tzv. “najveći europejac” u BiH Dragan Čović, višegodišnji predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH, je sa svojim najbližim saradnicima prisustvovao 09.01.2019. proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, iako je Ustavni sud BiH taj praznik još 2015. ocijenio diskriminirajućim za Hrvate i Bošnjake i proglasio ga neustavnim!? Isti taj dan odlikovan je u Čovićevom prisustvu i srpski general S. Lisica koji je optužen u Hrvatskoj za ratne zločine!? Nakon što D. Čović godinama podržava politiku M. Dodika u svemu što radi, zatim šuruje i tajno i javno sa Vučićem i Rusijom, od zadnjih općih izbora 2018. blokira izbor nove Vlade Federacije i sudija Vrhovnog suda FBiH… itd., niije nikoga ko imalo politički ozbiljno razmišlja svojom, a ne tuđom glavom, iznenadilo i ovo današnje glasanje delegata HDZ BiH u Domu naroda BiH za prijedloge SNSD-a i SDS-a. Jednostavno, radi se o kontinuitetu ratne politike HDZ-a iz vremena Mate Bobana i HZ-HB, ali u Čovićevo vrijeme samo drugim mirnim i političkim sredstvima, umotanim vrlo vješto u njegovu “slatku priču” da je on kao veliki “EUROPEJAC” i da su ljudi iz HDZ BiH najveći “promicatelji europskih vrijednosti” u našoj zemlji?! I je li sve ovo za tebe normalno i je li i za sve ovo kriv izbor Komšića ili “Sejde” kako ga ti zoveš u Predsjedništvo BiH ?!?! Ili si možda i ti protiv Krivičnog Zakona BiH i njegove dopune Inzkovom Odlukom kojom se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici i svih ratnih zločina ?!

Izgleda za neke, pa i za tebe, i kad vjetar odnese najlone sa plastenika u Hercegovini, ili kada se ljudi, većinom Hrvati, zadnjih godina masovno iseljavaju iz Čapljine i Hercegovine, ili kada se od svih naroda “lopatom” uzima i krade, a istovremeno političari tipa Čovića i njemu slični se nenormalno bogate i sebi velike kuće i vile grade…itd….za sve to je kriv samo i isključivo po HDZ kriterijima “nelegitimni” i “lažni” Hrvat u Predsjedništvu BiH Željko Komšić !!!??? Izgleda da baš nikada za ništa od svega ovoga lošeg što se godinama dešava u našoj zajedničkoj domovini za tebe nije nimalo kriv bivši mladi SKOJ-evac, bivši uzorni i savjesni komunista, bivši predratni politički UJDI-jevac, bivši vatreni Veležovac, bivši potpisnik “ćiriličar”, bivši “skretničar” toka rijeke Radobolje…, a sadašnji lažni “vrhovnik” preobučen u novo “europsko ruho” i samoproglašeni jedini “legitimni” predstavnik hrvatskog naroda u BiH, te tom HDZ logikom i jedini, pravi, najveći i isključivi politički predstavnik Hrvata u BiH, akademik i prof. dr. Dragan Čović, poznat u narodu i po nadimcima “Čova”, “Čovke”, “Veležovac”, “Ćiriličar”, “Radoboljac” i “Gonič robova”. Baš vrlo čudno i zanimljivo razmišljanje?!”

Raspisao se ja pravo, postavljam Zoranu direktna pitanja, iznosim činjenice i argumente…ali to ne “pije vode” kod moga Zorana, jer on ne odgovara na moja pitanja, ne obrazlaže ništa šta misli, nego samo napisa kratko: “Samo dozvoliti da Hrvati sebi biraju. Mislim da to nije problem”.

Ja opet pokušam objasniti šta mislim: “Zorane, ne glasaju u BiH Hrvati, Srbi, Bošnjaci nego glasaju glasači, kao što glasaju glasači u svim normalnim i demokratskim državama svijeta. Pa što se HDZ BiH ne zalaže npr. da samo Hrvati biraju svoje predstavnike u Republici Hrvatskoj i Republicj Srpskoj i da tamo budu izabrani samo tzv. “legitimni” predstavnici Hrvata. Ko to bira predsjednika Republike Hrvatske, da li samo Hrvati, ili ga biraju i glasaju na izborima za njega i Hrvati i Srbi i Bošnjaci… tj. svi glasači u toj državu. Ili možda za HDZ BiH u Posavini i u cijeloj Republici Srpskoj žive Hrvati koji su možda manje vrijedni, ili oni nisu Čovićevi, nego su Dodikovi Hrvati? Ako ti sve ovo nije jasno i znakovito nije do mene.” Ali džaba moja priča, ne dopier do Zorana, pa on samo na sve ovo moje napisa: “Priča za malu djecu. Lp“.

Uporan ko „mazga“ odgovorim mu: „Moj susjed nekad su i neka mala djeca puno razumnija i mudrija od mnogih odraslih ljudi. Ali, svako od nas ima svoje mišljenje i to poštujem. Ali, ovo što su danas uradili i kako su glasali delegati HDZ-a i samoproglašeni jedini legitimni Hrvat i lažni europejac Čović je za mene političko, ljudsko i moralno DNO DNA! Laku noć i lijepe snove ti želim.” I tako se moj komšija Zoran i ja kulturno pozdravismo, bez teških i ružnih riječi, iako se nismo ni u čemu složili. U međuvremenu na mom FB profilu krenu pravi okršaj i žestoke međusobne uvrede između onih za koje je Željko Komšić “Sejdo” i drugih koji ga smatraju najvećim patriotom u BiH. Nisam želio više u tome sudjelovati, nego sam svima onima koji komentarišu i čitaju moje obajave samo napisao: “Zamolio bih sve koji ovaj status na bilo koji način komentiraju da to ipak čine na pristojan, kulturan i ljudski način, bez ikakvih ružnih, uvredljivih i neprimjerenih riječi i psovki upućenih drugima. To ako zaista želite nastavite radite na svojim, a ne na mom FB profilu. A sva različita mišljenja i stavovi iskazani na civiliziran način nisu nikakav problem. Zamolio bih vas sve da ovo poštujete i uvažite, kako ne bih bio primoran da takve ružne i uvredljive komentare brišem. Hvala.”

Na kraju, mogu samo zaključiti starom našom narodnom poslovicom: “Džaba slijepom pokazivati, gluhog dovikivati i glupom dokazivati!!!” Nažalost, ovo se odnosi na većinu ljudi u našoj BiH, kao i svim državama bivše SFRJ, svejedno da li su to predsjednici, premijeri, ministri, parlamentarci, lokalni zvaničnici, direktori, samozvani “intelektualci”, “analitičari”, “eksperti”…, ili obični ljudi na FB-u i društvenim mrežama. “..Ma princip je isti, sve su ostalo nijanse..”, kako je davno napisao i otpjevao legendarni Đole Balašević.