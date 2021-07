Satko Bitanga : Milorad Dodik “pobrkao lončiće” i pretjerao sa raznim odlikovanjima ,nagradama , pismima i uvredama…

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 29.06.2021. u Beogradu povodom Vidovdana odlikovao predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika najvećim državnim priznanjem Ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici, a zbog kako su kazali “…zbog izuzetnih zasluga u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i BiH, naročito Republike Srpske kao entiteta BiH…”

Piše : Satko Bitanga

Zahvaljujući na odlikovanju M. Dodik je kazao: “…Znali smo da cijenimo stradanje srpskog naroda u Drugom svetskom ratu i nismo željeli da to prođemo ponovo. I zato smo odlučili da napravimo Republiku Srpsku. Ona je odraz volje i želje srpskog naroda koji tamo živi. I mi NISMO BOSANSKI SRBI, mi smo Srbi. Mene VRIJEĐA kada mi neko kaže da sam bosanski Srbin…“.

A 15.02.2018. M. Dodik, u to vrijeme Predsednik Republike Srpske, odlikovao je predsednika Srbije A. Vučića najvećim entitetskim priznanjem Ordenom Republike Srpske na ogrlici za „…naročite zasluge u razvijanju saradnje i političkih odnosa Republike Srbije i Republike Srpske..“.

Zahvaljući se na odlikovanju A. Vučić je naglasio: “Mi živimo u različitim državama, ali mi smo SRBI, mi smo jedno, uz poruku da “…ne postoje hrvatski, bosanski, crnogorski, slovenački ili bilo koji drugi Srbi, nego samo Srbi, koji su JEDNO…”

Ovo između dva predsjednika u dvije države Dodika i Vučića je u skladu sa našom starom narodnom poslovicom: “JA TEBI VOJVODO, TI MENI SERDARE!”

Vrlo aktivni M. Dodik je čak stigao da 30.06.2021. primi reprezentativku Srbije u košarci Sašu Čađo, koja je porijeklom iz Banje Luke. Uručio joj je novčanu nagradu Vlade RS-a od 10.000 KM, a što je budžetski novac naše države, a ne Srbije.

Dodik je tom prilikom istakao: “…Saša Čađo ambasador Republike Srpske u pravom smislu te riječi, koja je na najbolji mogući način predstavlja širom svijeta”, te zaključio riječima: “…Osvojena zlatna medalja na Evropskom prvenstvu je veliki uspjeh “NAŠEG” sporta. Čestitam Vama i reprezentaciji Srbije u svoje i ime svih građana RS-a. Јoš jednom ste nas učinili ponosnom nacijom…”

A taj isti M. Dodik nije se udostojio da samo formalno bar čestita veliki uspjeh ženske košarkaške reprezentacije države na čijem se čelu formalno nalazi. Naše divne djevojke i košarkašice Milica Deura, Miljana Džombeta, Nikolina Babić, Dragana Domuzin, Marica Gajić, Nikolina Delić, Melisa Brčaninović, Nikolina Džebo, Irena Vrančić, Matea Tavić, Anđela Delić i Jonquel Jones postale su heroine nacije, kao i selektor Goran Lojo i tim-menadžerica legendarna Razija Mujanović, pa su zaslužili da ih M. Dodik simbolično primi, nagradi ili bar im čestita na njihovom velikom uspjehu na Evropskom prvenstvu. Trebalo im se, ako ništa drugo, bar zahvaliti na promociji naše države BiH na čijem se čelu taj isti M. Dodik iz Laktaša nalazi, inače poznati ljubitelj sporta i državnih funkcija na svim nivoima u BiH, a iz čijeg državnog budžeta godinama prima visoku platu i koristi mnoge državne privilegije.

Mislim da je to jedinstven slučaj u svijetu, da predsjednik jedne države prima, čestita i novčano nagrađuje sportaše iz druge države, dok istovremeno reprezentaciji i sportašima/cam iz svoje države neće i ne želi ni da im bar formalno čestita bilo kakav uspjeh. U svim drugim državama na svijetu, pa i u svim državama bivše Jugoslavije, to bi bio najveći politički skandal i takav predsjednik bi odmah bio smjenjen sa svoje funkcije.

Ali, u BiH je izgleda još uvjek, od strane nekih političara sve moguće i dozvoljeni, kako reći, tako i učiniti, pa čak ako je to protiv interesa vlastite države, a za to istovremeno ni krivično, niti politički odgovarati i snositi sankcije. Pravi simbol takvog bahatog političara u BiH je zadnjih godina upravo M. Dodik. To mu još uvijek “prolazi” i nije do sada sankcionisan, kažnjen, smijenjen…, ali sve ima svoj početak i kraj. A i novi američki predsjednik Biden i Ameri se bude i postaju puno aktivniju i već češće dolaze u BiH i na Balkan. Osjeti taj “vjetar promjena” dobro i M. Dodik, koji je i sam bio nekad pozitivni “američki dašak vjetra” u BiH, ali se sada upravo on boji da se ovaj novi američko/evropski i NATO vjetar sada ne pretvori u oluju i da ga zauvijek ne otpuha sa političke scene u BiH. Jedina, ali samo za sada dobra okolnost za njega je još uvijek mogućnost da “službeno” otputuje u Rusiju, na način kako mu je davno javno poručio legendarni Hercegovac iz Trebinja Nebojša Vukanović Vukan u Skupštini Republike Srpske.

Istovremeno, taj isti M. Dodik, koji čak ne priznaje ni državu na čijem je čelu, niti njenu zastavu i grb, koji nekulturno i bahato vrijeđa međunarodne predstavnike u BiH, strane političare i diplomate, koji negira sve presude Međunarodnog Suda u Hagu, koji negira genocid u Srebrenici, a veliča presuđene ratne zločince, koji ne priznaje bosanski kao jedan od službenih jezika u BiH, koji je govorio da neće dozvoliti rušenje nelegalno izgrađene pravoslavne crkve u dvorištu Fate Orlović i da “hodža urlauče sa munare”, koji bi se stalno razdruživao i dijelio državu na čijem je čelu, koji je na američkoj “crnoj listi” i koga niti jedan svjetski i evropski ozbiljan političar, osim turskog predsjednika T. Erdogana iz njegovih razloga, ne zove i ne prima u posjetu, koji stalno vrijeđa i omalovažava svoje kolege iz Predsjedništva BiH Ž. Komšića i Š. Džaferovića kao i predsjednike partnerskih stranaka, posebno predsjednika SDA B. Izetbegovića i njegovog oca A. Izetbegovića, koji ružnim riječima vrijeđa i omalovažava državne ministre iz Vijeća ministara koji se njemu ne sviđaju itd. se ustremio na svakoga ko ne misli kao on, pa čak i u mnogim bivšim i sadašnjim političkim partnerima i prijateljima vidi i umišlja političke neprijatelje. Jedini spas vidi u Rusiji i Srbiji, ali možda još nije u potpunosti svjestan da ga i Putin i Vučić lagano “puštaju niz vodu”.

Dodik se posebno okomio na zamjenicu predsjedavajućeg VM i MVP BiH dr B. Turković kojoj bi on želio svojim nediplomatskim, jednostranim i neusaglašenim pismima zabraniti da radi svoj posao ministrice vanjskih poslova, jer bi on bio sigurno bio najsretniji da ministrica uopće ne radi svoj posao i da nigdje ne putuju, niti da se sastaje sa drugim ministrima i stranim državnicima i zvaničnicima. Ustvari, aktuelnom predsjedavajućem Predsjedništva BiH M. Dodiku uopće ne smeta što ministrica Turković putuje po svijetu i sastaje se sa svojim kolegama ministrima i drugim političarima iz drugih zemalja, jer joj je to u opisu i zakonskom okviru njenog posla i nadležnosti koje ima. Njemu isključivo smeta to što ministrica Turković odlično radi taj svoj diplomatski posao, a posebno što je to u interesu i jačanja naše države i svih njenih državljana, a ne pojedinih entiteta, bilo kojeg naroda posebno, političkih stranaka itd.

Tako je ovih dana, već odavno izgleda dobro “izgubljeni” M. Dodik, bezuspješno pokušao da ministrici Turković jednim takvim svojim sramotnim i nediplomatskim pismom upućenim u VS UN-a, kao i uz direktnu pomoć, podršku i koordinaciju sa Rusijom i Srbijom zabrani da govori pred VS UN-a o novom Visokom predstavniku u BiH Ch. Schmidtu. A kada u svemu tome nije uspio i kada je ministrica B. Turković svojim briljantnim nastupom i govorom “razbila ko dijete zvečku” i njega, a posebno vrlo agresivnog i diplomatski nepristojnog stalnog predstavnika Ruske Federacije i ambasadora u UN-u Vasily Nebenzya, onda je javno počeo vrijeđati ministricu Turković, pa čak i neistino i primitivno tvrditi da je “…ministrica Turković išla u arapske države po vakcine, a donijela hurme…”, ili “urme” kako Dodik nepravilno kaže. A to što je kazao uopće nema veze sa istinom, ali on za tim uopće ne mari.

Sve ovo je zaista vrlo ružno, sramotno i jadno ponašanje za jednog visokorangiranog političara iz BiH, jer se time ne sramoti samo on, nego i čitava država na čijem se čelu trenutno nalazi. Nije M. Dodik ni glup, niti naivan, da on sve ovo ne zna. Zna to on odlično, pa zato to sve namjerno ovako i radi, ali kao svaki strastveni KOCKAR, veliki HAZARDER i BLEFER mora biti bar svjestan da se takvom “igrom” najčešće na kraju sve izgubi.