Satko Bitanga : “Lezi “budžetski hljebe” da te jedem!!!!!”

Na ovoj našoj političkoj sceni nema šta nema. Učmala, bezidejna i umorna pozicija koju čine stranke SDA, SNSD, HDZ, DF, SBB…, dosta sterilna, neodlučna i samo kritikama sklona opozicija, neke Šestorke, pa Četvorke, Trojke, Dvice, Jedinice…, razna i velika politička obećanja, a onda ista razočarenja, napuštanje jednih stranaka od nekih političara, pa njihovi prelasci u druge… ma baš kao da je fudbalski prijelazni rok.

Piše : Satko Bitanga

Ali, uglavnom na sceni se vrte neka stara, poznata i uglavnom potrošena politička lica, koja pokušavaju raznim “estetskim” operacijama tj. stranačkim transferima da promjene svoj dotadašnji politički imidž i predstave se kao ljudi bez mrlji u svojim karijerama i novi političari budućnosti. A sve se to, čast izuzetcima, vrti samo oko njihove dobro plaćene budžetske pozicije i fotelje.

Tako, gledam jutros na N1 Damira Arnauta koji odgovara na pitanja voditeljice i analizira političku situaciju u BiH, odnose sa susjednim zemljama, evropsku i svjetsku politiku, sudske presude, nazive ulica, rezolucije…te uglavnom kritikuje aktuelnu vlast u BiH, predsjednike, parlamentarce, ministre…sve redom…, a godinama je bio dio te iste vlasti. Ipak, mora se priznati da on to vrlo vješto radi, da se odmah vidi da je obrazovan, pristojan, kulturan, opušten i dosta uvjerljiv u svom nastupu, posebno za većinu ljudi koji ga osobno ne poznaju.

Ali, ima u vezi tzv. “eksperta” Damira Arnauta (Baš me zanima gdje se stiče, kako, kod koga i ko određuje i daje potvrdu da je neko EXPERT za neku oblast???), kao i kod svakoga od nas, i druga strana medalje, o kojoj on nikada ne govori, a i novinari koji sa njim razgovaraju to neprofesionalno izbjegavaju da ga pitaju. “Mudri” Damir jednostavno zna gdje i kod koga ide na razgovor i koji mediji i novinari ga neće nervirati nekim neugodnim pitanjima iz njegove dosadašnje dosta duge političke karijere.

Ovaj Sarajlila, rođen 1975. je imao 17 godina kada je 1992. počeo rat u BiH. Ali, on nije tada postao maloljetni branitelj kao mnogi momci i djevojke iz njegove generacije, pa čak i mlađi od njega, niti je ostao u Sarajevu sa svojom porodicom tokom teških ratnih godina. A nije se ni 1993. kada je postao punoljetan stavio u funkciju odbrane svoje države i pokazao time svoju hrabrost i patriotizam. “Mudri” Damir je iz svoje napadnute države odmah “razgulio” preko “velike bare” u obećanu zemlju SAD, gdje je nastavio da se školuje i gdje je nastojao da ostvari “american dream”. Usavršava engleski jezik i studira na UC Berkeley univerzitetu gdje diplomira 1997., magistrira 1998. i postaje doktor prava 2002. Nakon toga, navodno, od 2002. do 2005. izgradio je uspješnu advokatsku karijeru u SAD, pa me čudi ako je to tako zašto tamo nije ostao.

I tek tada se iznenada u “mudrom”, mladom i obrazovanom Damiru budi nostalgija za domovinom i “istinski patriotizam”, pa se 2006. vraća u BiH. Ali, “mudri” i ambiciozni Damir ne odlazi u privatni biznis, ne otvara ni advokatsku kancelariju, niti zapošljava mlade pravnike i pripravnike na koje bi trebao prenositi svoje američko pravno “ekspertsko” znanje. Ne odlučuje se Damir čak ni za rad u akademskoj zajednici, niti za pravnu, profesorsku i naučnu karijeru u svojoj struci. Od svega toga “mudri” Damir bira da postane profesionalni političar i budžetlija, a što je i dan danas. Najprije se priklanja Stranci za BiH i njenom lideru dr. Harisu Silajdžiću, gdje radi kao savjetnik u njegovom kabinetu u Predsjedništvu BiH od 2006. do 2010. godine. Kada ne uspjeva da bude izabran u Ustavni Sud BiH, a kao nosilac liste Stranke za BiH u Kantonu Sarajevo ni za zastupnika u Parlamentu BiH, “mudri” Damir se odlučuje za diplomatiju i postaje ambasador BiH u Australiji gdje ostaje do 2014. godine, uz visoku platu i beneficije.

Kada se vratio u rodni grad naš “mudri” Damir je odmah skontao da je politički projekat Stranke za BiH tada propao, pa odmah traži novu budžetsku i političku “sisu”. Okreće sramno leđa dr. Silajdžiću, koji ga je politički izmislio, te pristupa SBB-u Fahrudina Radončića. Fahro ga na taj način spašava političke anonimnosti, te čak “mudri” Damir odmah postaje i potpredsjednik SBB-a i predsjednik Iznornog štaba ove stranke. Zahvaljujući svojoj do savršenstva naučenoj uvlakačkoj, poltronskoj i ulizivačkoj sposobnosti, kao i bezpogovornoj poniznosti i poslušnosti samo prema predsjednicima stranaka tj. njegovim šefovima, “mudri” Damir je, bez ikakvog truda i zasluge, odnosno sa simboličnim brojem glasova kao nosilac kompenzacijskih lista SBB-a, dva puta ušao u Parlament BiH, gdje i sada prima visoku platu.

Ali, “mudri” samozvani “ekspert” dr. Arnaut osjeća da počinju da padaju i političke akcije Fahrudina Radončića, a ni on sam nakon općih izbora 2018. nije dobio toliko željenu funkciju ministra vanjskih poslova BiH. Malo se zato pritajio, sve dok članove svoje porodice, rodbinu i prijatelje preko SBB-a nije “uvalio” na “budžetske jasle” i dobro plaćene funkcije i radna mjesta.

Kada je to završio, “mudri” Damir, kao ranije dr. H. Silajdžiću, “zabija nož u leđa” i svom političkom spasiocu F. Radončiću, pa početkom 2020. napušta SBB i prelazi u Našu stranku. Tu počinje da “mudri” i nezasitni Damir strasno “sisa” i treću političku sisu tj. svog novog predsjednika i šefa Predraga Peđe Kojevića.

Međutim, nakon oblačenja novog stranačkog dresa “mudrom” Arnautu nije padalo na pamet da vrati kompenzacijski mandat SBB-u, nego se sada predstavlja kao zastupnik Naše stranke u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a što je veoma značajna i finansijski izuzetno unosna funkcija… ma baš kao ono što naši stari kažu: “Lezi “budžetski hljebe” da te jedem!!!!!”

I tako ovaj “mudri”, bolesno ambiciozni karijerista, koji je do sada u svoj vlastiti džep strpao milione budžetskih KM, se priprema da i naredne 2022. godine sa kompenzacijske liste Naše stranke na izborima dobije neku dobro plaćenu zastupničku poziciju. Ne pomišlja trenutno naš “mudri”, prava „pametnica“ Damir da se vrati u SAD, dok mnogi njegovi vršnjaci koji su ostali u BiH tokom rata i borili se i krvarili za svoju zemlju, ako su imali sreću da ostanu živi vrlo teško žive, nezaposleni su, rade za mizeran novac, ili su napustili državu za koju su se borili. A i što bi to činio, posebno sa ovako visokim mjesečnim primanjima, te sve dok ima ljudi i političara kojima godinama uspješno prodaje sebe i svoje “ekspertsko” znanje, kao i svoju praznu političku priču. A bankovno konto na njegovom računu stalno raste, paralelno sa brojem nekretnina.

Ako 2022. “MUDRAC” Damir ne ostvari svoje bolesne političke megalomanske ambicije, ne bi me nimalo čudilo da opet digne svoja jedra i krene iz “principijelnih” svojih razloga da plovi preko velike bare nazad u Ameriku. “Mudar” je Damir, ima on veliko iskustvo u tome…. ma zna znanje!!!! E sada, svi oni koji i dalje vjeruju ovom “mudrom” Damiru i misle iz bilo kojih razloga da je on politička budućnost naše države neka glasaju za njega. Ja ga dugo i dobro poznajem, tako da mu iz svoga iskustva sa njim baš ništa ne vjerujem. A ako je samo iz svojih privatnih interesa vrlo bezobrazno, kako politički, tako i ljudski, “izdao” dr. H. Silajdžića i F. Radončića, on će to isto učiniti iz svojih interesa i P. Kojoviću. Zato dragi Peđa čuvaj se dobro!

Ipak, ima nešto i dobro kod “mudrog” Damira što sam primjetio u ovom njegovom ležernom jutarnjem TV nastupu. Naime, moram da priznam da sam bio pozitivno iznenađen njegovim opuštenim izgledom, kao i da konstatujem da mu je ovaj ljetni “cool styling”, kao i nova i u posljednje vrijeme puno urednija “zalizana” frizura zaista bio pun pogodak!

Sviđalo se meni ili ne, moram na kraju da priznam da je zaista “MUDAR” ovaj samoproglašeni ekspert dr. Damir Arnaut. Samo, daleko mu kuća od moje!!!

