Satko Bitanga : “Ko se i zašto pravi veći katolik od pape?“

OVAKO JE BILO U VATIKANU 15.02.2020. godine.

Tiskovni ured Svete Stolice saopćio je sljedeće:

Papa Franjo primio je u subotu 15. veljače u audijenciji u Vatikanskoj apostolskoj palači predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića koji se nakon toga susreo s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom, u čijoj je pratnji bio mons. Mirosław Wachowski, podtajnik za odnose s državama.

Piše : Satko Bitanga

Tijekom razgovora u Državnom tajništvu, koji su protekli u srdačnom ozračju, bilo je riječi o dobrim bilateralnim odnosima i prilikama u zemlji, s posebnom pažnjom na situaciju katoličke zajednice. Potvrđena je isto tako potreba da se zajamči puno poštivanje prava svih građana i učinkovita ravnopravnost triju konstitutivnih naroda.

Na kraju, spomenute su neke teme od zajedničkog interesa na međunarodnom i regionalnom planu, kao što su mir i sigurnost, potreba za poticanjem putova dijaloga kako bi se odgovorilo na različite izazove na zapadnom Balkanu i izgledi za proširenje Europske unije na tu regiju, navodi se u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice, kako prenosi IKA.

A OVAKO JE BILO U ZAGREBU 23.11.2020. godine.

Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je:

“Mi ga ne možemo primiti kao predstavnika Hrvata u BiH jer on to nije. Gospodin Željko Komšić nije izabran glasovima Hrvata u BiH. On nije izabran voljom hrvatskog naroda u BiH nego probošnjačkim strankama”, objasnio je Gordan Grlić Radman svoju izjavu u intervjuu za Televiziju Herceg-Bosne iz Mostara, koji je objavljen u nedjelju.

Hrvatski ministar je istaknuo da Komšić “nije bio nigdje u BiH gdje žive Hrvati” u više od dvije godine mandata. Komšić provodi “antihrvatsku politiku”, a bio je i protiv izgradnje Pelješkog mosta, podsjetio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.

Grlić Radman je izjavio da Komšić svakim danom dokazuje da “nije predstavnik Hrvata jer se usprotivio izgradnji Pelješkoga mosta, nije posjetio nijednu hrvatsku sredinu u BiH i stalno istupa protiv Hrvata”. “On to dokazuje svakim danom. Nije moralno da se deklariše kao predstavnik hrvatskog naroda”, dodao je hrvatski šef diplomatije.

Čitajući sve gore navedeno rijetko kome može biti jasno o čemu se zapravo ovdje radi. Siguran sam da je Papa Franjo, kao vrhovni vjerski poglavar svih katolika u svijetu, veoma dobro informiran o političkoj i svakoj drugoj situaciji u BiH, pa i o načinu izbora Željka Komšić za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Siguran sam i da Papa Franjo nikada u zvaničnu audijenciju u Vatikanu ne bi primio nikoga ko radi na štetu i protiv interesa katolika bilo gdje u svijetu, pa tako ni člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, pogotovo ako on zaista radi na štetu Hrvata katolika u BiH kako tvrde u zvaničnim Zagrebu.

A hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman misli potpuno drugačije od Pape Franje i tvrdi upravo suprotno od onoga što je zvaničan stav Vatikana.

Na kraju, to u praksi znači da Željko Komšić kao član Predsjedništva BiH može doći u zvaničnu posjetu Vatikanu, gdje ga u audijenciju prima Papa Franjo, ali ne može doći u zvaničnu posjetu Hrvatskoj, jer ga tamo niko od hrvatskih zvaničnika neće i ne želi primiti, kao što tvrdi ministar Grlić Radman. Pitanje je samo ko se ovdje pravi lud, ko je zaista zbunjen, a ko pokušava biti normalan?

Kod nas u Hercegovini bi na sve ovo samo kazali: “ŠTO SE PRAVIŠ VEĆI KATOLIK OD PAPE?”