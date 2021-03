Satko Bitanga : JELENA TRIVIĆ I “KRIVE KNJIGE” – “ISPECI PA RECI”

Jelena Trivić je rođena 1983. godine u Banjaluci. U rodnom gradu je završila Ekonomski fakultet, magistrirala u Bolonji, a doktorirala u Beogradu. Dugogodišnji je ekonomska analitičarka, a od prije nekoliko godina se uključila aktivno u politiku i članica je Ekonomskog savjeta PDP-a. Udata je i majka dvoje dijece, a sa porodicom živi u Banja Luci. Trenutno je profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a po struci je doktor ekonomskih nauka.

Piše : Satko Bitanga

Članica je Glavnog odbora PDP-a i nakon izbora 2018. njihova poslanica u Narodnoj Skupštini Republike Srpske. Tokom izborne kampanje zalagala se za planove i programe za ekonomski oporavak Republike Srpske, a koji bi omogućili ostanak mladih ljudi u zemlji. Zadobila je velike simpatije birača koji su joj dali više od 4000 glasova, te omogućili ulazak u entitetski Parlament.

Zajedno sa Draškom Stanivukovićem predstavlja novu generaciju političara u RS i BiH i njih dvoje su postali najpoznatiji, najuporniji i najhrabriji kritičari predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, kao i aktuelne vlasti u Republici Srpskoj i BiH. Jelena Trvić je zajedno sa svojim kolegama iz PDP-a javno podržala i grupu Pravda za Davida koja se godinama bori za istinu o stradanju banjalučkog studenta Davida Dragičevića.

Međutim, nekim svojim izjavama Jelena je već izazvala dosta negativnih reakcija i osuda od pojedinih političara, kao i od puno običnih ljudi iz BiH. Najviše polemika u javnosti bilo je nakon burne rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske u maju 2020. godine o usvajanju Rezolucije o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta koja je usvojena u Parlamentu BiH.

Jelena Trivić je govorila o ovoj temi, te bez imalo dvojbe kazala: “Javno sam iznijela svoj stav o prvom gerilcu porobljene Evrope Dragoljubu Draži Mihailoviću. I branila ga i branit ću ga uvijek. I da vi meni govorite da sam ja

izdajnik. Porodicu sa očeve strane su spasili četnici. Gdje god je bio četnički pokret nije bilo masovnih pokolja. Nažalost, gdje god je bio partizanski pokret tu su bili masovni pokolji. Moj deda jeste bio partizan igrom slučaja, ali se nikada nije libio da kritikuje Tita i partiju”!!!???

Mnogi ljudi, posebno antifašističke orijentacije, su bili zatečeni ovakvim Jeleninim stavom o Draži i četnicima, jer je o ovoj temi do sada napisano i objavljeno hiljade knjiga i dokumenata, koji sigurne ne potvrđuju njeno mišljenje. Ali, izgleda da Jelena čita iz nekih “posebnih”, “krivih knjiga” u kojima tako piše?!

I sam sam bio iznenađen ovom Jeleninom izjavom, jer sam cijenio njenu i Draškovu političku hrabrost u borbi protiv korupcije i loše vlasti, kao i za prava svih ljudi. Smatrao sam da je to slučajni incident, da je mlada i da je to kontroverzna tema o kojoj se desetljećima raspravlja tj. “Da li su Draža i četnici bili prvi gerilci u Evropi, ili su bili zločinci i saradnici okupatora?” U mnogim knjigama koje sam do sada pročitao može se naći i jedno i drugo mišljenje, jer povijest uvijek pišu pobjednici, a nikada poraženi.

Ali, izgleda da Jelena puno bolje poznaje ekonomiju nego istoriju/historiju/povijest, ili možda stalno čita neke “specijalne knjige” i “dokumente”, ili svjesno ili nesvjesno prešućuje neke nesporne i dokazane povijesne činjenice. Tako je u razgovoru za TV N1 13.03.2021. komentarisala izjave Milorada Dodika u NSRS. Kazala je da se on pokušava predstaviti kao “otac nacije”, iako za nju to nije on: “…Način gdje ćete se predstaviti kao otac nacije, ja ne priznajem oca nacije nikakvog…za mene su to oni koji su stvarali Republiku Srpsku…”???!!!

Jelena je sigurno o proteklom ratu u BiH i na prostoru bivše SFRJ, ratnim zločinima i zločincima, genocidu u Srebrenici, vojsci Republike Srpske i njenim političarima i “stvaraocima”, Haškom Tribunalu itd. čitala u udžbenicima izdatim u RS-u i Srbiji, te tako i učila od malih nogu, kao i njen kolega Draško. Ali, sigurno je da ima i druga strana medalje i da se pišu i čitaju mnoge druge knjige u BiH i svijetu o prošlom ratu

i o ovim i sličnim temama. A postoje i odluke i presude, kako međunarodnih, tako isto i domaćih sudova. Jelena ovo sve zna, ali hoću samo da podsjetim one mlađe ljude, kao i one koji to možda ne znaju ili su zaboravili, da su na čelu tih “stvaralaca” Republike Srpske bili baš pravi “očevi nacije”, te za Jelenu i neke ljude vjerovatno vrlo “poznati” i “priznati” “humanisti”, jer tako piše u tim “knjigama”. Ali u EU, SAD…, kao i u većini demokratskih država i za većinu običnih ljudi to su samo presuđeni ratni zločinci i haški optuženici. Te Jelenine “očeve nacije” i “stvaraoce” Republike Srpske, Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (ICTY) osudio je do sada na višegodišnju robiju. Predvode ih predratni, ratni i poslijeratni čelni političari SDS-a u BiH: Radovan Karadžić (40 godina zatvora-nepravomoćno), Momčilo Krajišnik (27 godina, smanjeno na 20 godina), Biljana Plavšić (11 godina-priznala krivicu), Radoslav Brđanin (30 godina)…

A kakvi su to politički “očevi nacije” i “stvaraoci” Republike Srpske, bez svojih generala i vojnih komandanata vojske Republike Srpske, koji su na terenu, oružjem “provodili” njihov “politički program”. I sa njima se bavio ICTY u Hagu, a osuđeni su na puno više godina zatvora nego njihovi civilni i vrhovni zapovjednici. Tako je komandant vojske Republike Srpske general Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor, a nisu ništa bolje prošli ni njegovi mnogi podčinjeni oficiri i vojnici: Ljubiša Beara (doživotni zatvor), Zdravko Tolimir (doživotni zatvor), Radislav Krstić (35 godina), Vujadin Popović (doživotni zatvor), Stanislav Galić (doživotni zatvor), Drago Nikolić (35 godina), Dragomir Milošević (29 godina), Momir Nikolić (20 godina), Radivoje Miletić (18 godina), Dragan Obrenović (17 godina), Dražen Erdemović (5 godina-prvi koji je ICTY-u 1996. priznao krivicu)…

Pored ICTY-a u Hagu, za genocid u Srebrenici i ratne zločine počinjene u BiH, suđenja su bila i u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, a ima dosta i onih koji se još kriju ili biježe, kako od haškog, tako i od Suda BiH.

Tako je Sud BiH, kako je pisao “Press Republike Srpske”, za 10 godina rada u predmetima ratnih zločina donio 95 osuđujućih presuda za optuženike srpske nacionalnosti koje je ukupno kaznio sa 1504 godine zatvora. Za isto to vrijeme, Sud BiH je pravosnažno osudio 28 Bošnjaka i 18 Hrvata, koji su za ratne zločine zajedno dobili 412 godina zatvora.

Sud BiH osudio je 24 osobe za genocid i zločine u Srebrenici. Najviše kazne su dobila četvorica pripadnika 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske: Franc Kos (35 godina), Stanko Kojić (32 godine), Zoran Goronja (30 godina) i Vlastimir Golijanin (15 godina).

Srbija je donijela dvije sudske pravosnažne presude za zločine u Srebrenici. Prvu, bivšem pripadniku 10. diverzantskog odreda Branku Gojkoviću, kojom je osuđen na zatvorsku kaznu od 10 godina. Drugu, kojom su četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice “Škorpioni” – Slobodan Medić, Branislav Medić, Pero Petrašević i Aleksandar Medić – osuđeni na ukupno 53 godine zatvora za ubistva Srebreničana počinjena oko Trnova nedaleko od Sarajeva.

U Hrvatskoj su na po 15 godina zatvora osuđena dvojica pripadnika “Škorpiona” Milorad Momić i Slobodan Davidović koji su učestvovali u ubijanju zarobljenih srebreničkih Bošnjaka u mjestu Trnovo.

Zato Jelena, ako želiš dugoročno ostati na političkoj sceni i biti moderna, uspješna i proevropska političarka samo je do tebe. Ali, oni kojima su idoli ratni zločinci iz prošlosti (general Draža Mihailović i četnici) ili od ICTY i drugih sudova presuđeni i osuđeni ratni zločinci iz proteklog rata to neće biti moguće. Jednostavno, u demokratskom svijetu veličanje bilo kojih zlikovaca i pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca nije ni dozvoljeno, niti prihvatljivo, već je Zakonom zabranjeno i sankcionisano. Moj Ti je savjet da hitno promjeniš i počneš da čitaš i neke druge knjige i dokumente od onih koje si do sada čitala. Nikad za to nije kasno! Do Tebe je Jelena!!!