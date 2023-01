Satko Bitanga : Damir Arnaut i Milanko Mihajlica protiv Sevlida Hurtića.- “Ekspert” uhvaćen u laži

Ministar-savjetnik u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Ammanu Satko Bitanga komentarisao je na svom Facebook profilu aktuelnu saituaciju vezanu za kadrovska riješenja i formiranje Vijeća ministara BiH . U opširnom komentaru Bitanga je naročito analizirao relacije i komentare vezane za predloženog kandidata Sevlida Hurtića. -Milanko Mihajlica, nekadašnji predsjednik Srpske radikalne stranke, a sada poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske izjavio je: “Patriote“ iz SNSD su upriličile poseban poklon narodu za Dan Republike. Samo dan nakon što se stišalo gromoglasno srbovanje, predlažu da ministar u Savjetu ministara iz kvote koja pripada Srpskoj bude kadar „Pokreta za državu“, snajperista tzv. Armije BiH, koji je pisao srbomrzačke pamflete, Sevlid Hurtić.” Takav stav i mišljenje ovog opskurnog, živopisnog i nerelevantnog političara me nije nimalo iznenadilo, ali jeste današnji nastup na N 1 Damira Arnauta. Iako me skoro ništa više ne može začuditi od ovoga poznatog stranačkog “preletačevića”, samozvanog “eksprerta” za sve i svašta, pravog karijeristu, interesdžiju, višedecenijskog budžetliiju, veoma sujetnog, bolesno ambicioznog, narcisoidnog i umišljenog čovjeka, ipak bi on bar trebao imati minimum poštovanja i uvažavanja prema ljudima koji ne misle kao on, pa tako i prema S. Hurtiću. D. Arnaut bi trebao napokon shvatiti da nije “pokupio svu pamet svijeta”, a posebno da nije baš on nikakvo mjerilo patriotizma i znanja, kao i da ima mnogo ljudi u BiH i van nje koji mogu isto, ili puno bolje raditi neke stvari za koje on misli da je jedini “ekspert” i najbolji za taj posao u BiH.

Pored Mihajlice, tako se i D. Arnaut javno izjasnio protiv Sevlida Hurtića, predsjednika stanke Zeleni, koja je sastavni dio Pokreta za državu, bivšeg pripadnika Armije RBiH koji stalno živi i radi u Doboju gdje godinama pomaže preostalim Bošnjacima i bori se za njihova prava u ovom gradu i manjem bh. entitetu. On to čini iz nekih svojih osobnih razloga, tako da je danas na N1 komentarisao prijedlog predsjednika RS M. Dodika da Sevlid Hurtić (Bošnjak) iz Pokreta za državu bude ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH. Ponovio je više puta da je on za njega Dodikov čovjek kome ne vjeruje i da neće podržati sastav VM BiH u kojem Hurtić bude predložen. Smatram da je vrlo ružno, neljudski i neprimjereno od D. Arnauta da na ovakav način dovodi u pitanje patriotizam jednog bivšeg pripadnika Armije RBIH, za razliku od njega koji je čitav rat proveo u SAD usavršavajući engleski jezik i izučavajući pravne nauke, a koji je bio nosilac i liste Pokreta za državu. Ako ništa drugo, mogao je bar sačekati i uvjeriti se kako će svoj posao ministra raditi S. Hurtić!Ali, D. Arnaut ni na tome nije stao, nego je svoje pravo lice i osobnu frustraciju pokazao tek kada je komentarisao priču da je ranije bilo govora da on bude ministar vanjskih poslova BiH umjesto Elmedin Dino Konakovic . Kazao je da je bio veoma iznenađen kada je na Predsjedništvu Naše stranke bilo govora o tome, a da mu je stranačka kolegica Sabina Ćudić jasno rekla da njen glas za tu poziciju ne bi imao.Imače, svi koji ga bolje poznaju znaju da je za D. Arnauta pozicija šefa bh. diplomatije neostvarena životna želja, te je lobirajući na razne načine u svim strankama “Osmorke” pokušao da je sada i ostvari.

Tako je u decembru prošle godine na N1 kazao da je počastvovan pohvalama bivše ambasadorice BiH Mirsade Čolaković na njegov račun. Na direktno pitanje da li sebe vidi na poziciji MVP BiH, Arnaut je odgovorio: “Ako bi to podržali ili pozdravili diplomate poput Mirsade Čolaković, Dunje Mijatović, Zlatka Lagumdžije, Ejupa Ganića, Jadranke Negodić, ili Kemala Muftića, te ako ne bi bilo političkog fakturisanja bilo koje vrste iz redova Trojke, naravno da bih ozbiljno razmislio o toj opciji”. Zaista nevjerovatan osobni egoizam i poliitička umišljenost je sam sebe predlagati na poziciju MVP BiG, te kazati da bio on o tome čak i “ozbiljno razmislio”, iako ga, koliko je bar meni poznato, niko nikada ni iz Naše stranke, niti iz stranaka “Osmorke”, nije zvanično predlagao za tu funkciju!!!

A danas je D. Arnaut na N 1 kazao da je upravo sa Konakovićem pričao na tu temu: “Razgovarao sam o tome da li postoji ta mogućnost da MVP BiH bude pozicija koju ću ja obnašati. Onda bi Naša stranka dobila to ministarstvo, a Narod i pravda nešto drugo i zaista sam ohrabren činjenicom da je Elmedin Konaković ozbiljno razmotrio taj prijedlog rekavši da on nema apsolutno nikakve sumnje da bih ja bio najbolji na toj poziciji. Rekao mi je da će to vratiti nazad u stranku i da će se o tome izjašnjavati organi Naroda i pravde. Poslije me obavijestio da je NiP odlučio da će on biti kandidat za ministra vanjskih poslova BiH”. Baš “skromno”, da “skromnije” ne može biti” od “eksperta” Damira – “Ja sam najbolji!”

direktno pitanje novinarke Emele Burdžović kako je na to reagovao Predrag Kojović, koji je ranije isticao stranačku kolegicu Sabinu Ćudić kao sjajnu osobu na poziciji ministrice vanjskih poslova, odgovorio je: “Ne znam kakvo je njegovo mišljenje po ovom pitanju. Nemam nikakve sumnje da sam ja jedina osoba na svijetu koja je imala i američki i bh. diplomatski pasoš. Radio sam u State Departmentu kao advokat i bio sam ambasador BiH. Niko se zaista nije usudio reći da ja ne bih dobro obnašao tu funkciju. Ali, ako me pitate konkretno, Sabina Ćudić neku noć na Predsjedništvu stranke jeste dobacila preko sale da ja ne bih dobio njen glas ako bih bio kandidat. Bio sam zatečen jer nije bilo obrazloženja nikakvog, ne znam kakav je razlog. Nisam razgovarao s njom o tome jer nisam imao priliku, ali bio sam zatečen”.

U njegovom odgovoru su veoma interesantne dvije činjenice. Prva je da on kao nije znao šta o tome misle njegovi najbliži saradnici iz Naše Stranke Peđa Kojiović i Sabina Ćudić, pa je bio tako “zatečen” njenom reakcijom, a što može samo logično značiti da je sve ovo radio na svoju ruku tj. bez znanja i odobrenja Naše stranke. Druga činjenica je da D. Arnaut pokušava lukavo manipulirati tvrdnjom da je “jedina osoba na svijetu, koja pored bh. diplomatskog pasoša imala i američki diplomatski pasoš”. Samo neupućeni mogu pomisliti da je on time nekada bio američki diplomata i da je radio u State Departmentu (MVP SAD), a što nije istina, jer imati bilo čiji diplomatski pasoš uopće ne znači da si bio diplomata te zemlje!

Ovu priču je zaključio riječima: “A Sevlid Hurtić i Nenad Nešić će imati njen glas. Nismo se o tome izjašnjavali, ali tu večer je iz cijele te diskusije bilo jasno da hoće imati i njen i glas Predraga Kojovića. Zato sam bio zatečen da bi mi rekla da ja ne bih imao njen glas, a da će njih dvojica vjerovatno imati”. Opet “zatečeni ekspert” D. Arnaut kao Nostrdamus predviđa budućnost, pa već zna kako će se neki ljudi ponašati i kako će glasati, ranije S. Hurtić, a sada i ljudi iz njegove Naše stranke Peđa Kojović i Sabina Ćudić?!?!?! Ovoliko besmislenih i nevjerojatnih tvrdnji, koje vrijeđaju čak i prosječnu ljudsku inteligenciju, izreći u jednom kratkom intervjuu na N 1 je zaista nevjerovatno i šokantno, pogotovo od nekoga ko je nepobitno veoma obrazovan i inteligentan čovjek?!

Povodom ovog medijskog istupa D. Arnauta u kojem je istaknuo da je u jednom trenutku bio kandidat za ministra vanjskih poslova BiH oglasio se odmah predsjednik Naše stranke Edin Forto ovim riječima: “On nikada nije bio razmatran za šefa diplomatije BiH. Ne podržavam samostalno pregovaranje o funkcijama bez znanja i odluka organa stranke. Gospodin Arnaut nikada nije bio kandidat Naše stranke za Vijeće ministara, pa se shodno tome Predsjedništvo Naše stranke nikada nije izjašnjavalo o ambicijama gospodina Arnauta. Jedino o čemu se Predsjedništvo Naše stranke izjašnjavalo je pozicija u Ministarstvu prometa i komunikacija u Vijeću ministara. Naša stranka je nebrojeno puta dokazala da su naši članovi sposobni i spremni staviti ličnu sujetu i lične interese po strani kada donosimo izuzetno važne, nerijetko teške, strateške odluke. Žao mi je kada, u rijetkim situacijama, to nije tako. Ne podržavam samostalno pregovaranje o funkcijama bez znanja i odluka organa stranke. Period pred nama je težak, zahtjeva odgovornost i izdizanje iznad ličnog. Fokusirajmo se na bitno.”

Nakon ovakvog odgovora, nogu logično zaključiti da neko od njih dvojice ne govori istinu, odnosno da jedan od njih laže! A poznavajući D. Arnauta i njegovu dosadašnju političku karijeru dok je bio kadar Stranke za BiH, SBB-a i sada Naše stranke miskim da je on taj koji koji ne govori istinu.

Pored ovoga, posebno je od D. Arnauta nediplomatski preoričacatu i nekoliko puta ponavljati da ga je “neko” zvao iz Ambasade SAD i upozoravao da ne bi trebali dozvoliti da M. Dodik predloži Bošnjaka za ministra u VM BiH. Ako je to čak i istina, kao dugogodišnji bh. diplomata, mogu samo kazati da je to veliki i početnički, kako politički, tako još više diplomatski gaf čovjeka koji za sebe tvrdi da bi bio najbolji ministar vanjskih poslova BiH!!!! Baš se ovako javno govori o razgovorima sa stranim diplomatama, iako ni to ne mora biti potpuna istina, te bi mu baš to trebala biti najbolja “preporuka” za ovu vrlo bitnu i važnu državnu poziciju ministra vanjskih poslova BiH!

Više puta sam do sada javno pisao o D. Arnautu i upozoravao ljude u Našoj stranci šta će im se desiti kada on počne “rovariti” i “puštati svoje pipke” gdje treba, ali još više tamo gdje ne treba. I nisu mi tada vjerovali, kao što nisu ranije ni u Stranci za BiH i SBB-u kada sam ih na isto upozoravao. Ali, eto napokon su izgleda i u Našoj stranci shvatili sa kim imaju posla i kakav je manipulator tzv. “ekspert” D. Arnaut, koji je spreman na sve samo da dođe do svoga cilja. On je svojim mešetarenjem, lažima i neistinama o drugim ljudima u i van stranke, a sve zbog vlastitih bolesnih političkih ambicija, postigao da su se u Našoj stranci, nažalost, počeli baviti sami sobom, međusobno svađati i gubiti povjerenje jedni u druge. A D. Arnaut, kome čist obraz,moral, iskrenost, istina, pravi patriotizam, a posebno pošten, korektan, iskren i prijateljski odnos sa saradnicima i drugim ljudima, nikada ništa nisu značili, će bez ikakvih problema ako to procjeni “preletjeti” u bilo koju stranku, svejedno da li je to DF, SDA… ili neka druga, a preko koje misli da će uspjeti ostvariti samo svoje osobne interese, a pri tome nimalo se ne obazirući na tuđa mišljenja i dobronamjerne savjete. Samo izgleda da su ovaj put u Našoj stranci na vrijeme uhvatili D. Arnauta u laži i sa “prstima u medu”. Bolje ikad nego nikad!

Ali, ništa nije i neće vječno trajati, a ničija nije ni do “zore gorila”, pa neće ni “eksperta” Damira Arnauta!, napisao je na svom Facebook profilu ministar-savjetnik u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Ammanu Satko Bitanga.

(Kliker.info)