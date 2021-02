Sastanak u Predsjedništvu: BiH tuži Covax, spremni za prijem vakcine, prihvaćena ponuda Vučića

U Sarajevu je okončan sastanak članova Predsjedništva BiH Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića s predsjedavajućim Vijeća ministara Zoranom Tegeltijom i entitetskim premijera Fadilom Novalićem u Radovanom Viškovićem.

Između ostalog, razgovarano je o nabavci vakcina protiv koronavirusa.



Dodik: BiH će tužiti COVAX



U obraćanju medijima nakon sastanka, predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će naša zemlja tužiti COVAX ukoliko taj mehanizam probije rok za isporuku vakcina BiH.



– BiH je poduzela sve da dođe do nabavke vakcina putem COVAX-a gdje je naručeno i gotovo stopostotno plaćeno gotovo milion i 240.000 doza vakcina – rekao je Dodik.



U tom pogledu, kako je naveo, predviđeno je da vakcine budu isporučene u prvom kvartalu ove godine.



– Druge zemlje te vakcine već dobijaju i BiH s pravom zahtijeva da COVAX, koji su formirale UN počne isporučivati i nama te vakcine – dodaje Dodik.



Današnji sastanak ocijenio je veoma uspješnim, te da je na njemu dogovoreno i da se na sve načine pokušaju nabaviti vakcine. Bit će pregovarano, kako je naveo, sa svim proizvođačima, te dodao da će u RS-u tokom vikenda doći 20.000 ruskih vakcina.



Komšić: Tehnički smo spremni za vakcine



Član Predsjedništva Željko Komšić kaže da bismo vakcine putem COVAX mehanizma trebali dobiti do kraja marta.



– U septembru, kad je potpisivan taj ugovor, taj rok je bio prihvatljiv. Sutra je sastanak vezano za COVAX-ovo pismo i za zahtjeve koje je COVAX naveo u tom pismu koji ne stoje – ističe Komšić.



Prema njegovim riječima, sve trojica premijera (Tegeltija, Novalić i Višković) rekla su da smo mi potpuno tehnički spremni da prihvatimo naručene vakcine.



– Očigledno te vakcine na tržištu mogu postići višu cijenu nego što je to u ugovoru sa BiH i to se već radi. Po svijetu hodaju razni mešetari sa torbom punom novca i kupuju te vakcine. Mi pretpostavljamo da je to stvarni razlog jer ne stoji ono što je navedeno u pismu – potcrtava Komšić.



Ističe da će biti prihvaćena ponuda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o donaciji 5.000 doza vakcina, te da je stav da prvo treba vakcinisati medicinske radnike koji rade s oboljelima, plus starije osobe u staračkim domovima.



– To je 5.000 doza ali svejedno hvala predsjedniku Vučiću i Srbiji na toj ponuđenoj pomoći. To će ići preko države i onda će se to proslijediti na Federaciju – dodaje Komšić.



Džaferović: Iznevjerio nas je COVAX



Medijima se obratio i Šefik Džaferović, koji je pojasnio da državno Predsjedništvo nema nikakve operativne nadležnosti za nabavku vakcina.



Ocijenio je neodrživim stanje u kojem BiH, a posebno Federacija BiH, i dalje nisu dobili vakcine. Kako kaže, Vijeće ministara BiH uradilo je sve u tom pogledu, ali nas je iznevjerio COVAX.



Džaferović ističe kako je njegova pretpostavka da su unutar tog mehanizma vjerovatno nastali neki drugačiji načini kupovine pa i same raspodjele vakcina jer njihova cijena na svjetskom tržištu raste.



– Na scenu su stupili neki drugi načini kupovine i raspodjele vakcina, koje su vezane i za same cijene. BiH je dogovorila 10,55 dolara po jednoj vakcini, a komercijalno se prodaju i do 50 dolara po dozi – govori Džaferović.



Smatra kako je tu sav problem, jer oni koji su brži i imaju više sredstava nabavljaju vakcine po znatno većim cijenama od spomenute.



Naša zemlja, poručuje, mora da nabavi vakcine, i tu nema dileme.



– Ne možemo više da trpimo, čekamo i odlažemo vakcinaciju – dodao je Džaferović.

