Sastanak Nikolića, Vučića, Dodika i Ivanića u Beogradu : Odnosi Srbije i BiH vraćeni 22 godine unazad

Neizvjesno je kako će se razvijati odnosi u BiH i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svjetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili nijedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u BiH, izjavio je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbi u BiH uvijek imati podršku Srbije.

Nikolić: Češći sastanci u budućnosti

Nikolić je, poslije sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom RS Miloradom Dodikom i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, rekao da vjeruje da će se oni i češće sastajati u budućnosti jer su dovedeni u situaciju da moraju da razmišljaju o sudbini BiH, Republike Srpske i što je najgore, kako kaže, o sudbini odnosa između Bošnjaka i Srba u BiH.

“Srbija će uvek stajati uz Srbe u BiH jer smo neraskidivo vezan narod, jedan isti narod, i Srbija će dati podršku Republici Srpskoj i svemu što se u BiH radi na osnovu Ustava i zakona”, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare.

Nikolić je napomenuo da su Srbi u RS-u dočekali da poslije toliko godina jedan član Predsjedništva BiH pokrene pitanje za koje je nebitno što nije u njegovoj nadležnosti, već šta mu je cilj i da li možda tim pokretanjem pitanja otkriva ciljeve koje žele da ostvare on i njegovi sljedbenici u budućem periodu.

On je dodao da je veoma neizvjesno kakve odnose predstavnik bošnjačkog naroda u BiH očekuje sa Srbijom poslije ovog poteza, za koji je evidentno da se sa njim ne slažu ni pripadnici hrvatskog, ni srpskog naroda u BiH, a da međunarodna zajednica, koja ima običaj da podrži svaki potez protiv Srbije, sada nema riječi kojima bi opravdala ovu akciju.

“Još nema ni riječi osude od međunarodne zajednice, ali moraće da se izjasne da li je ovo uz njihovu saglasnost, njihovo odobrenje ili nije”, rekao je Nikolić.

On je ocijenio da će ovakvih sastanaka biti više, jer je Srbija dovedena u poziciju da mora da razmišlja o sudbini BiH.

“Mislim da ćemo češće ubuduće da se sastajemo zato što smo dovedeni u situaciju da moramo da razmišljamo o sudbini i BiH i Republike Srpske, a ono što je po meni najgore – o sudbini odnosa između Bošnjaka i Srba na teritoriji BiH”, zaključio je Nikolić.

Premijer Srbije rekao je da su odlukom o pokretanju revizije presude odnosi između BiH i Srbije vratili 22 godine unazad.

Izetbegović ugasio svjetlo u BiH

“Nisam očekivao da Bošnjaci podignu reviziju. Vjerovao sam i vjerujem da je to pogrešan potez za odnose Bošnjaka i Srbe. Da taj potez nije odmjeren i da nanosi štetu ni Bošnjacima ni Srbima”, rekao je Vučić.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je danas da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi BiH protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović time “ugasio svjetlo” Bosni i Hercegovini.

“Ovo je atak mržnje prema svim Srbima i krah pomirenja u BiH je evidentan. Da ima prava i pravde odluka o pokretanju revizije ne bi mogla ni biti donesena”, istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je cilj ove revizije dvojak – prvi da se od Beograda naplati višemilionska odšteta, a drugi da se ukine Republika Srpska, da se dokaže da je počinjen genocid.

On je naglasio da je ovom odlukom iskazana namjera Bošnjaka da svojataju BiH, a Bakir Izetbegović i oni koji su ga okružili da ovo učini okupirani su trajnom mržnjom prema Srbima.

“Zbog toga su propali i napori međunarodne zajednice da dovedu do pomirenja u BiH. Ako neko misli da može u ime nas da odlučuje vara se. Ranije su to pokušali sa Hrvatima, da sruše njihov status u BiH, a sad to pokušavaju sa Srbima”, podsjetio je Dodik i poručio da to neće moći.

Predsjednik RS-a izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su Srbi u BiH po ovom pitanju iskazali jedinstvo i zahvalio rukovodstvu Srbije na današnjem razgovoru.

“Političke snage Srba u BiH su jedinstvene. Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je preduzeo niz važnih koraka. U ponedjeljak, 27. februara, imaćemo posebnu sjednicu parlamenta u vezi sa pitanjem revizije i donijeti zaključke. Vjerujem da ćemo i tada biti jedinstveni”, istakao je Dodik.

Zvaničnici RS-a i Srbije saglasili su se da će Srbija uvijek stajati uz Srbe u BiH i Republiku Srpsku, te da će dati podršku svemu što se u BiH radi na osnovu Ustava i zakona, a nikada onome što je suprotno tome.

