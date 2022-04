Sastanak Johnsona i Scholza: UK i Njemačka neće slati tenkove u Ukrajinu

“Ne bi bilo prikladno” da zapadni saveznici ispune baš sve zahtjeve iz Ukrajine za oružjem, rekao je britanski premijer danas, prenosi Politico. Boris Johnson govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom nakon njihovog prvog sastanka u Londonu. Nekoliko sati ranije je Berlin odbio poslati tenkove Marder u Ukrajinu, tvrdeći da su Njemačkoj potrebni za vlastitu obranu.

Ujedinjeno Kraljevstvo poslat će u Ukrajinu vojnu opremu vrijednu više od 100 milijuna funti, uključujući više protuzračnih projektila Starstreak i dodatnih 800 protuoklopnih projektila te preciznog streljiva. Novi britanski paket vojne pomoći još uključuje kacige, uređaje za noćno gledanje i pancire. Međutim, Johnson je rekao da Zapad neće moći ispuniti sve zahtjeve za oružjem koje je tražila Ukrajina, jer “ne bi bilo prikladno” isporučiti dio te opreme Kijevu. Upitan hoće li UK poslati svoje tenkove i oklopna vozila u Kijev, Johnson je odgovorio: “U osnovi sam spreman razmotriti bilo što u vidu obrambenog oružja kako bih pomogao Ukrajincima da zaštite sebe i svoj narod. “Mislim da je važno da dajemo opremu koja je istinski korisna i kojom mogu upravljati Ukrajinci”, rekao je. “Možda bi bilo korisnije podržati Ukrajince tako što da im obnavljamo postojeće zalihe i dopustimo nekim od bivših zemalja Varšavskog pakta da isporuče dio svojih oklopnih snaga”.

Scholz se složio s Johnsonom, rekavši da saveznici “uvijek moraju gledati što se može učinkovito iskoristiti”.”Činjenica je da nastojimo isporučiti oružje koje je korisno i može se dobro upotrijebiti… uspjesi koje je ukrajinska vojska postigla do sada pokazuju da se radi o posebno učinkovitom oružju: protutenkovsko oružje, protuzračno oružje, streljivo”, tvrdi njemački kancelar.

Scholz je također rekao da su kritike upućene francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu zbog njegovog dijaloga s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom “neopravdane” i dodao da je Macron “pokazao veliku predanost” postizanju mira u Ukrajini. Ruske snage su napustile “mnogo” tenkova, vozila i topništva u “žurnom” povlačenju iz sjeverne Ukrajine, prema zapadnim dužnosnicima. “Bilo je to prilično ishitreno povlačenje ruskih snaga i puno je ruske opreme napušteno u tom brzom povlačenju i to će samo pogoršati izazov koji Rusija ima u smislu rekonstitucije snaga dok ih obnavljaju u Bjelorusiji i u Rusiji”. Dodao je kako je: “nejasno zašto su napuštena upotrebljiva vozila” te da misli da je došlo do “kolapsa morala i volje za borbom”.

Britanski premijer je na zajedničkoj konferenciji za novinare pozdravio njemačke “seizmičke odluke” da smanji svoje oslanjanje na ruska fosilna goriva, rekavši da sankcije prema Rusiji “nisu lake ni za koga od nas”. Scholz je rekao da su sankcije koje su dosad uvedene protiv Kremlja bile “vrlo učinkovite”. Njemački čelnik je branio tempo njegove države u smanjivanju oslanjanja na ruska fosilna goriva, unatoč optužbama da se kreće presporo u tom procesu.

“Radimo sve što možemo i radimo puno. Mislim da je vrlo velika odluka to da odustanemo od korištenja fosilnih resursa… To će se dogoditi za otprilike 20 godina i to će biti vrlo težak proces, neka to bude jasno”, rekao je Scholz. Unatoč aktualnoj krizi između EU i UK oko carine u Sjevernoj Irskoj nakon Brexita, Johnson je rekao da su bilateralni odnosi Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke postali “još vitalniji” otkako je Rusija napala Ukrajinu i da obje države dijele “potpuno isto uvjerenje da Putin mora platiti” za svoj napad.