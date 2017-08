Saša Magazinović : Vučić će prije ili kasnije Dodika pustiti niz vodu čega je i sam Dodik svjestan !

SDP nikada nije bio protiv razgovora bilo je vrste i sa ljudima sa kojima potpuno dijeli mišljenje ali i sa onima sa kojima se u potpunosti ne slaže.

Cijenimo angažman gospodina Durakovića i želju da se drugačije angažuje nego što je to bilo ranije, međutim za početak on mora odgovoriti na pitanje da li će to biti probosanski ili probošnjački politički pokret koji bi ciljao na iste one glasove na koje je ciljala SDA, čiji je bio član, kazao je za TV1 zastupnik SDP-a u PS BiH Saša Magazinović, govoreći o pozivu Pokreta “Odgovor” za zajednički nastup svih probosanskih opcija u RS-u na izborima 2018.godine.