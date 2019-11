Saša Magazinović : Tegeltija prešutio da  iza sebe ima krivično djelo

“Na pitanje da li je imao kaznu za krivično djelo, rekao je NE. Ja ne mislim da ljudi koji su bili presuđeni za bilo šta su moralno podobni čak i kada zakon odgovara da vrše ovakvu jednu funkciju”, kazao je danas nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto mandatara VM BiH, Saša Magazinović član Komisije za izbor i pripremu Vijeća ministara BiH.

“Na današnjoj sjednici Komisije za izbor Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Zoran Tegeltija je podržan za mjesto budućeg mandatara Vijeća ministara BiH”, kazao je Magazinović.

Istakao je da je Tegeltija prešutio da iza sebe ima krivično djelo.

“On je popunjavajući obrazac koji je dužan popuniti o ličnim informacijama unio netačan podatak, što predstavlja krivično djelo po zakonima BiH. Na pitanje da li je imao kaznu za krivično djelo, rekao je NE. Ja ne mislim da ljudi koji su bili presuđeni za bilo šta su moralno podobni čak i kada zakon odgovara da vrše ovakvu jednu funkciju”.

Dodao je da vjeruje da Tegeltija neće imati autoritet na poziciji na koju je izabran.

“Izjave po kojima se VM neće obazirati na odluke NSRS i da one vrijede samo na teritoriji RS je nešto što je za mene bilo ohrabrujuće, da bi se gospodin Tegeltija ispravio i kazao da će biti u funkciji entitetima. Vjerujem da Tegeltija neće imati nikakav autoritet i donositi odluke nego da je neko ko će biti na daljinskom upravljaču gospodina Dodika”.

Još je kratko, na novinarsko pitanje, komentarisao pitanje EU puta BiH.

“Očigledno je da je krenula moda imenovanja specijalnih predstavnika pa nakon što su Amerikanci imenovali, to je uradila i EU. Nisam optimističan kada je u pitanju Evropska unija jer su nam poslali jasnu poruku. Mislim da je pošteno da saopšte građanima BiH zašto stopiraju integraciju, da li je to što za njihov ukus ima previše muslimana jer je to vrlo nepošten odnos. To je kao kada djetetu od šest godina podignete ljestvicu od dva metra i kažete da preskoči”.

