Saša Magazinović : ‘Strah me Čovićevog optimizma, imam saznanja da je Izborni zakon dogovoren’

“Sama činjenica da smo prikupljali potpise za hitnu sjednicu govori o tome da rukovodstvo Doma naroda nije imalo osjećaj bilo kakve odgovornosti i hitnosti da sami zakažu sjednicu”, istakao je Saša Magazinović, zastupnik SDP-a BiH u Zastupničkom domu PS BiH, u prvom ovosedmičnom izdanju Rezimea.

“Oni su se dogovorili da sjednica bude 24. marta. Da neko sa strane to gleda rekao bi da su to odluke ljudi kojima apsolutno nije stalo ni do građana ni do poboljšanja ekonomske situacije u državi. To je bio razlog zašto su se uopšte potpisi morali skupljati. Kolega Denis Bećirević sa četvero drugih kolega iz različitih političkih stranaka je uspio to uraditi. Taj dan smo bili na telefonima, molili, zvali i na sreću 1/3 delegata je stavila sovj potpis za zakazivanje hitne sjednice, a onda je danas gospodin Čović, iako rekao bih nerado jer je davao izjave koje ne idu u pravcu hitnosti, ipak zakazao za srijedu sjednicu na kojoj bi Dom naroda trebao potvrditi jednoglasno odluku Predstavničkog doma o ukidanju akciza.”

Navodi da mu je nejasan dnevni red sjednice jer su delegati koji su potpisali za hitnu sjednicu tražili i Zakon o PDV-u i Zakon o ukidanju akciza.

“Samo su akcize na pozivu, ako sam ja vidio pravi poziv. Mislim da je došao period kada se bavimo ekonomskim temama, gdje se zapravo ne trebamo dijeliti po stranačkoj liniji niti bilo kojoj drugoj, nego na dobre i loše ljude, one koji smatraju da treba nešto uraditi i da to treba uraditi pod hitno i one koji nalaze hiljadu izgovora zašto nešto ne bi trebalo biti tako.”

Gorivo će biti jeftinije od 30 do 45 feninga po litru

Magazinović kaže da je efekat ukidanja akciza vrlo jasan: “Po usvajanju zakona gorivo kolika god da mu je cijena će biti jeftinije od 30 do 45 feninga po litru, jer toliko se daje za akcize. Moram reći da je HDZ u Predstavničkom domu bio vrlo konstruktivan i ponudili su čak i nadogradnju zakona u tehničkom smislu i glasali za. Ali ne bi bilo prvi put da ljudi iz iste političke stranke glasaju različito, s tim da ja smatram da u Domu naroda sjede ljudi koji kao i ovi u Predstavničkom domu imaju prijatelje, komšije, žive s nekim ljudima koje će prije toga pitati šta misle, trebamo li ukinuti akcize. Ovo je stvar koja ima potpunu logiku, samo je sad pitanje da li postoji zdrav razum među političarima. U Predstavničkom domu se pokazalo da postoji. Građani su itekako zaslužni, ne samo mi koji smo ovo predložili, što je ovo usvojeno. Sve kolege, iz različitih stranaka, su bile kontaktirane od strane građana, njihovih glasača jer gorivo je jednako skupo i za glasače SDP-a i SDA i SNSD-a i HDZ-a i ne znam ni ja koga.”

Na pitanje šta će to značiti na državu, odgovara: “Za građane će značiti gorivo jeftinije 30 do 45 feninga. Za privrednike će značiti 30 do 45 feninga jeftinije gorivo. Za privrednike dodatno će značiti pojeftinjenje artikala u čije formiranje cijene se kalkuliše cijena goriva. Za vlast znači manji prihod u budžetu. Taj manji prihod vlast može bez problema podnijeti. Dva dokaza da je to tačno – Fadil Novalić koji je dan prije naše rasprave o ukidanju akciza rekao da on razmišlja da to predloži. Podržao je to. Predsjednik Vlade Republike Srpske Višković je podržao. Oni nisu ljudi koji će gurati svoju vladu u bankrot. Imate premijere i čelnike svih vlada na svim nivoima koji izlaze u javnost i kažu imamo historijski njaveći budžet. Naši budžeti su puni para, ne zato što je bilo ko od njih donio od kuće pare pa stavio u budžet, nego zato što rastu cijene. Samim tim je PDV veći i mnogo više se novca skuplja. I naravno da, kad imate para, morate se nečega odreći u korist građana. Morate neku mjeru preduzeti kako bi dvije stvari postigli – da stabilizirate ekonomske prilike i da pošaljete poruku tim istim građanima da neko vodi računa, da ima neke ljudskosti u toj politici. Gospodin Čović ima odgovore na sva pitanja koja je postavio. Postavlja ih zato što će krajem sedmice biti Izborni zakon pa onda hajde da ne bude previše kooperativan.”

Novac od akciza upadne u budžet i onda mu se gubi svaki trag

Magazinović ističe da se o ukidanju akciza ne buni niko.

“U Parlamentu sam bio jedan od onih koji su bili protiv uvođenja akcize. To je najviše forsirao bivši šef delegacije Wigemark. Tada su nama obećavane kule i gradovi, cestogradnja, ubrzani rast, razvoj, investicije, investitori, dolazi IKEA, samo vi to usvojite. Svi mi koji smo bili protiv i koji smo sumnjali u ta obećanja smo bili na određeni način označeni kao neprijatelji razvoja države, a ovi koji su bili za akcize, koji su povjerovali da će sve to biti tako, oni su bili ljudi koji su hrabri, orjentisani u budućnost itd. Da su te akcize išta donijele, vi kao građanin koji nije političar bi znali. Novac od akciza nije novac koji je usmjeren na izgradnju infrastrukture. To je novac koji upadne u budžet i onda mu se gubi svaki trag.”

Naglašava da se ne radi o novcu koji budžeti ne mogu podnijeti.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o PDV-u kaže da od uvođenja druge stope trenutno nema nikakvog efekta.

“Neke su procjene da bi trebalo oko šest mjeseci, ako Zakon bude usvojen, da se on implementira. To je informacija koju mi kao zastupnici imamo od ljudi iz UIO-a.”

Na pitaje kako pomoći građanima u ovom trenutku, kaže: “Ovo je to što mi kao opozicija možemo. Ljudi koji su u vlasti mogu mnogo više. U Federalnom parlamentu kolega Damir Mašić je u ime Kluba SDP-a uspio da usvoje zaključke koji idu u pravcu ograničenja marže. Dakle da ne možete vi staviti maržu 50% na neki proizvod. I ograničena je marža i za gorivo i za prehrambene proizvode.”

Sastanci o Izbornom zakonu trebaju svoje finale doživjeti krajem ove sedmice

Ističe da se negdje iza zatvorenih vrata ovih dana pregovara oi Izbornom zakonu.

“To između ostalog forsiraju oni koji su nas učili zadnjih 25 godina kako treba transparentno voditi procese. Prije svega mislim na Evropu. Niko nije imao informaciju da su se prošle sedmice intenzivno dešavali sastanci o Izbornom zakonu koji trebaju svoje finale doživjeti krajem ove sedmice. Sad dolaze različite informacije. Recimo ne sviđa mi se što je gospodin Čović optimističan da će se napraviti dogovor. Prilično je samouvjeren a to korespondira sa onim što sam čuo u međunarodnim krugovima da su ljudi sa ove tzv. bošnjačke strane spremni dati njemu kao koncesiju. Meni se to ne dopada. Ja sam protiv te politike koja će rezultirati formiranjem treće izborne jedinice, teritorijalne jedinice, kako god. Gospodin Čović je bio i fer pa je rekao naš prvi korak je jedan dan za izbore, a drugi korak je teritorijalni preustroj Federacije. Dakle ljudi su to otvoreno rekli. I došao je u situaciju da zapravo njegov prijedlog predlažu drugi, a on ga odbija. To je maestralna strategija. I sad Čovića mole da prihvati svoj prijedlog. Na kraju će biti usvojen njegov prijedlog, to je mogući scenarij, ali je predložio neko drugi i još im je Čović napravio uslugu. Meni to liči na taj scenarij i krajem ove sedmice ćemo se uvjeriti. A posebno mi se ne sviđa priča o pregovorima tri naroda. To veze sa demokratskom, sekularnom državom nema. Ova država ima svoje institucije, političke stranke, a kaže pregovori tri naroda. Ko je njih izabrao da budu predstavnici naroda?”

Smatra da se, kada je u pitanju Izborni zakon, puno toga desilo.

“Do četvrtka imamo vremena da svojim političkim predstavnicima iskomuniciramo da mi smo za to, bravo, potpiši, to je super ili ne, nemoj to uraditi.”

Kada je riječ o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe Magazinović kaže da niko nije protiv toga, ali da se zakon jednostavno ne usvaja.

(Kliker.info-FTV)