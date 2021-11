Saša Magazinović : SDP bi podržao napuštanje pregovora o Izbornom zakonu

Na početku razgovora je istakao da trenutna situacija u državi i blokada institucija aposlutno nisu ozračje u kojem bi se mogli voditi pregovori o bilo čemu, a posebno o izmjeni Ustava i Izbornog zakona.

“Ovo je svojevrsna talačka kriza. Dio njih koji sjede za stolom se osjeća ucjenjenim i ova trenutna situacija gdje se građani svaki dan pitaju hoće li biti rata je zapravo u smislu pregovora o Ustavu i Izbornom zakonu jedan vid pritiska i to nisu prirodni uslovi i moj stav i stav SDP-a da apeluje na sve one kojima je to prioritet da se okrenu drugi prioritetima, deblokadi institucija, pa kad se normalizuju pa onda možemo razgovarati o svim stvarima pa i Izbornom zakonu”, rekao je Magazinović.

Naglasio je da se trenutno u tom smislu ne nastupa s ravnopravnih pozicija te da se jedan nekorektan pritisak vrši na učesnike razgovora u trenutku dok Milorad Dodik svakodnevno pomjera crvenu granicu te dijeli “šamare i Amerikancima i Evropljanima” na što oni ne reaguju.

“Meni nije jasno kako će se oni izboriti bilo gdje drugo u svijetu gdje su mnogo ozbiljniji igrači kad s lokalnim, malim balkanskim liderom ne mogu izaći na kraj. Ali to je njihov problem. Umjesto da se vrši pritisak na njega da se insititucije deblokiraju i da se sav ovaj proces vrati u parlament gdje mu je mjesto vrši se pritisak na neke druge da u ovim okolnostima pregovaraju o Izbornom zakonu, sve je nakaradno”, tvrdi Magazinović.

O zaključcima opozicije

U kontekstu zaključaka koje su potpisali predstavnici opozicionih strana u Parlamentarno skupštini BiH koje imaju sjedište u Federaciji BiH, a koji nisu do kraja precizni u smislu Izborne reforme i različite poruke koje u tom smislu šalju predstavnici SDP-a, NiP-a, NS-a i SBB-a Magazinović je kazao da tu nema ništa sporno.

“Nije nedozvoljeno da ljudi imaju različita mišljenja, pritome nije nedozvoljeno da ti ljudi sarađuju po svim drugim pitanjima osim možda konkretne stvarima u kojima se ne slažemo. Ne postoji jedan jedini zaključak koji je potpisan gdje se ove stranke ne slažu. Nije slučajno da se nije ulazilo u detalje Izbornog zakona. To što imaju različito viđenje o nekim elementima izbornog zakona, to je pravo svake stranke i to je stvar koja se na kraju krajeva izvaga na izborima. Međutim, ono što javnost treba da zna je sljedeće, ne treba njima niko od ovih stranaka da bi usvojili Izborni zakon. Dakle SDA, HDZ i SNSD imaju dovoljan broj glasova da usvoje Izborni zakon, ne treba njima ni Radončić, ni Konaković ni Nikšić, ni Forto ni bilo ko drugi”, ističe Magazinović.

Dodaje da nabrojanim strankama trebaju glasovi opozicionih stranaka jer oni nemaju 2/3 većinu za promjenu Ustava čak i ako neka od opozicionih stranaka to podrži.

“Budući da, koliko ja to vidim u parlamentu, Naša stranka, SDP, DF i veći broj individualnih poslanika, pa čak i onih u SDA koji nikad neće pristat na ustavne promjene ako iza njih dolazi Izborni zakon koji praktično ima funkciju ustavnih promjena i bilo kakvog prekrajanja”, rekao je Magazinović.

SDP bi podržao napuštanje pregovora o Izbornom zakonu

Dodaje da bez obzira na različite stavove unutar opozicije o smjeru izbornih reformi, za razliku od SDA koja svakodnevno mijenja stavove, opozicione stranke vrlo korektno definišu svoj stav bez da ga mijenjaju.

“S njima ste načisto, šta i kako, i to treba na neki način cijeniti. Međutim, nema izmjene Ustava bez jednog broja ovih stranaka i zbog toga je najveći pritisak na opoziciju. Izetbegović ne smije krenuti u izmjene Izbornog zakona bez podrške s druge strane, odnosno do sada nije smio. Možda skupi hrabrosti pa krene, ali i on sam zna šta to znači i za njega i za njegovu stranku”, tvrdi Magazinović.

Magazinović naglašava da na mjestu Izetbegovića ne bi pregovarao, ne samo o Izbornom zakonu, već o bilo kojem drugom zakonu dok se institucije ne odblokiraju, jer se time umanjuju razmjere opasnosti trenutne krize.

“Sve je blokirano, a vi se pravite da je sve normalno. Dakle, nije normalno i SDP je u nekoliko navrata izlazio sa tim stavom. Ja sam lično to prenio predstavnicima međunarodne zajednice, da nije normalno pregovarati o Izbornom zakonu u ovom okruženju koji najviše podjeća na talačku krizu, jer mi smo taoci, ucijenjeni u poziciji kakva jest i onda ti neko ponudi izborni zakon i šta ti kazeš, ja neću to?”, pita se Magazinović.

Na pitanje da li bi SDP kao stranka podržao SDA u tom smislu Magazinović je odgovorio potvrdno istakavši da nije moguće ignorisati međunarodnu zajednicu kad njihovi predstavnici zatraže sastanak ali bi on u toj ulozi razagovrao samo o deblokadi institucija.”Kakav izborni zakon, vidite vi u kakvom mi haosu živimo?”, ističe Magazinović.

Da li je bilo šta potpisano?

Ipak, on smatra da je Izetbegović manje više pristao na sve te da je trenutno u fazi da traži saveznike.

“On na to što je pristao neće krenut sam jer ga je strah izbora. Dakle, nema potrebe vršiti bilo kakav pritisak na SDA, jer SDA iako priča o cjelovitoj Bosni i Hercegovini vidi je na malo jedan drugačiji način, hajmo biti pošteni i iskreni”, kaže nam ovaj državni poslanik.

Na dodatno pitanje da li je siguran da je Izetbegović nešto potpisao i da li u tom smislu postoji sveobuhvatan dogovor koji bi se odnosio i na domove naroda, Magazinović je rekao da on ima dugogodišnje iskustvo u ovakvim pregovorima.

“Ja ne znam da je išta potpisano. Ja imamo iskustvo ove vrste pregovora, dugogodišnje, gdje se svaki put ponavlja isti film. Izetbegović kaže i strancima i domaćima ja sam za, ali ja ne smijem sam krenut, dogovorite mi ove druge i nema problema samnom ste završili”, rekao je Magazinović.

U nastavku razgovora Magazinović je dodatno protumačio namjere Izetbegovića, ali nije potvrdio da postoji potpisan dokument već da postoji prijedlog koji je načelno prihvatljiv, međutim, u dijelu koji se odnosi na Predsjedništvo BiH i da za sve ostalo kontaktiramo Izetbegovića.

“Postoji prijedlog koji se bazira na Fielovom modelu, koji je načelno privatljiv i koji bi danas da uđe u parlament imao većinu. Međutim, prethodni korak, ustavne reforme, nemaju većinu i uloga Naše stranke, DF-a i SDP-a koji su jasno protiv ovog i nekih drugih, također bi bila da uđu u parlament i glasaju za ustavne promjene koje su logične. Ukidanje prefiksa, hrvatski, srpski i bošnjački ispred imena člana Predsjedništva i naša uloga bi time bila završena. Onda to ide u Predstavnički dom i Dom naroda i ima većinu bez nas. Taj korak ne može proći bez nas, zbog toga smo mi važni. Da nije toga ne bi ni sjedili s nama jer već dogovor imaju. Drugi element te priče su izbori, izborna kampanja i izostanak političke hrabrosti gospodina Izetbegovića da ono što je nekome obećao i provede bez da ima podršku drugih stranaka”, zaključio je Magazinović.

(Klix)