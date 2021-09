Saša Magazinović : “Ne radi se ni o kakvim blokadama, ovo je klasični državni udar”!

Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Saša Magazinović kazao je kako je bilo očekivano da se poslanici iz RS-a ne pojave na sjednici ovog doma. Istakao je kako se “ovdje ne radi o blokadama već da je ovo klasični državni udar”.

“Sjednica je održana u skladu s poslovnikom i donesene su odluke koje su imale parlamentarnu, ali ne i entitesku većinu. Da li je time riješen problem – nije. Da li je Predstavnički dom sačuvan od blokade – jeste. Ali to ne znači ništa u konačnici jer Dom naroda i Vijeće ministara su u blokadi. Ovdje se ne radi o blokadama, to je preblago, ovo je klasični državni udar. Imate državu i institucije koje funkcionišu i nekoga ko je sve to blokirao svojim zahtjevom. To je klasična otmica države, talačka kriza. Mi svi zajedno smo taoci i naši životi. Da smo pravna država, kao što nismo, rješenjem bi se bavilo tužilaštvo”, rekao je Magazinović gostujući na N1 televiziji.

Komentirajući izjavu Milorada Dodika da će isplatiti platu poslanicima iz RS koji blokiraju rad institucija BiH, Magazinović je rekao kako je to “jedan od elemenata državnog udara”.

Istakao je kako ovdje nije blokiran “rad na Trgu BiH br. 1 već da se malo-pomalo blokira čitava država i entiteti”.

“Traži se način da se vrati rad u institucijama. Imate dvije struje – jedna kaže idemo, pa šta bude, to su ovi koji slabo razmišljaju; i imate one koji kažu – dajte da se vratimo pa da vidimo kako to da bude bezbolno. Tamo zaziru jedni od drugih, ne smiju učiniti bilo kakav potrez ni vlast ni opozicija jer će im onaj drugi reći da je izdajnik. Taj scenario mogu izbjeći ako se zajedno zagrle i uđu”, kazao je Magazinović.

Komentirao je i izjavu predsjednika Hrvatske koji je rekao da je on predsjednik i Hrvata u BiH.

“Onima koji imaju i hrvatsko državljanstvo, vjerovatno jeste, formalno-pravno jeste. Ima ih dosta koji nisu Hrvati, a imaju hrvatsko državljanstvo. Da je rekao da je predstavnik velikog broja ljudi koji žive u BiH, hrvatskih državljana, bilo bi tačno. Ovo što je rekao vuče na nešto, da ne koristim ružnu riječ. Razumljivo je, ali ne podržavam što Milanović govori o BiH. Milanoviću i Vučiću je BiH džabna karta. Obojica prema vani se predstavljaju kao neko ko je moćan i u drugoj državi, što odgovara istini jer vidimo da nam se svaki dan s manje ili više uspjeha miješaju u unutrašnja pitanja. O čemu bi Milanović govorio da nije nas? Koja je Vučićeva moć ako nije taj koji se upliće i dešavanja u BiH i Crnoj Gori. Ovo je zloupotreb BiH u konkretnom slučaju”, kazao je Magazinović .

(Kliker.info-N1)