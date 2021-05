Saša Magazinović: Na pragu smo jedne ogromne afere čiji trag vodi do HDZ-a

– Tema ove pres-konferecije je jedna od tačaka naredne sjednice koja će biti održana 25. maja a to je usvajanje odluke o imenovanju članova Vijeća RAK-a – kazao je Magazinović.

Govoreći o kandidatima rekao je da ni jedna žena od sedam kandidata nije predložena.

– Prvoplasirani na listi je Antonije Beus. On je jedan od kandidata koji je morao potpisati izjavu pri samoj kandidaturi da je upoznat sa etičkim kodeksom RAK-a, koja definiše sukob interesa. Uvidom u član 22. koji definiše sukob interesa više je nego evidentno da je ovaj kandidat, koji je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, kao i odgovorna osoba vladine udruge iz Kiseljaka koja se zove Udruga filmske industrije , u sukobu interesa. Tačka ovog člana kaže da u Vijeću RAK-a ne mogu biti osobe koje se bave zanimanjima ili preduzetništvom koje bi bilo u suprotnosti sa interesima agencije ili koje ne bi bilo u skladu sa obavljanjem njihovih osoba u agenciji. Također, ne mogu obavljati nikakvu političku funkciju, a ovo je jedan od dužnosnika HNS-a za koje vole ljudi reći da je nevladina udruga, ali je više nego jasno da je to politička organizacija – izjavio je Magazinović.

Nadalje, navodi da je “ova čitava priča veoma zamršena i finansijski teška desetine miliona”.

– Na pragu smo jedne ogromne afere čiji trag vodi do visokih dužnosnika HDZ-a. Antonije Beus je predsjednik Udruge filmske industrije, koja je dolaskom na čelo Instituta za intelektualno vlasništvo gospodina Josipa Merdže, visokog dužnosnika HNS-a i HDZ-a dobila dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskih prava na audiovizuelnim djelima koja se distribuiraju putem kablovske retransmisije. Tu dozvolu je prije imalo Udruženje filmskih radnika BiH. Svojim odlaskom Merdžo im je oduzeo tu dozvolu bez ikakvog obrazloženja. Veliki broj sudskih presuda u njihovu korist govori u prilog tome da je to bilo nezakonito. Pravnici koji se bave ovom oblašću tvrde da iz svih presuda proizilazi da zapravo Udruga filmskih radnika ima i dalje dozvolu. Sad Merdžo neprestano izdaje dozvolu ovom Udruženju iz Kiseljaka, a s druge strane sud to poništava i traži ponovno odlučivanje, ali to nailazi na igrnorisanje. Dešava se pravna nesigurnost kablovskih operatera koji ne žele platiti novac za autore jer nejasna je situacija ko ma pravo: sud kaže jedno a Merdžo drugo. Taj novac se deponuje i ne nalazi put do onih do kojih treba doći a to su autori – pojasnio je Magazinović.

Ne tvrdi da iza ove čitave priče stoji HDZ BiH, ali smatra da se ova stranka treba ograditi od pojedinaca koji to rade na navedeni način.

– S druge strane je taj isti HDZ je Beusu dao dozvolu nakon što je oduzeo bez ikakvog obrazloženja Udruženju filmskih radnika, taj HDZ je imenovao čovjeka za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju i želi ga kao prvog na listi imenovati u Vijeće RAK-a, što je u potpunoj koliziji sukobu interesa sa svim ovim drugim stvarima. Moj zadatak kao legaliste jeste da se u Parlamentu suprostavim. Ključni glasovi za usvajanje ili neusvajanje liste gdje su ovi pojedinci na njoj je na kolegama iz SDA – ustvrdio je Magazinović.

Također, prisutni su na konferenciji bili su Danis Tanović, Dino Mustafić, Pjer Žalica, Srđan Vuletić, Elma Tataragić, Ademir Kenović, Ines Tanović, Nedžad Begović i Emir Hamzagić.

– Molim sve zastupnike da ne glasaju za ovu listu. Ima u ovoj zemlji pametnih sposobnih dobrih ljudi koji mogu da budu na toj listi i koji trebaju da upravljaju tom agencijom na pravilan način. Ovo nije pitanje samo nas. RAK je ozbiljna institucija, od nje zavisi čak i to šta ćete gledati na svojim ekranima – poručio je redatelj Danis Tanović.

O ovoj temi oglasila se i bh. rediteljica. Jasmila Žbanić.

“Ovim putem želim izraziti podršku filmskim autorima i autoricama koji upravo imaju novinarsku konferenciju u Parlamentu BIH povodom izbora članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH:



Organizirana kriminalna grupacija je godinama pljačkala autore, uz pomoć osuđenog(!) kriminalca na čelu Instituta za intelektualno vlasništvo, koji je omogućavao nečasne radnje i nesprovođenje sudskih presuda.



Ovih dana se sprema odluka kojom ista osoba koja radi na štetu autora, treba biti izabrana za člana Vijeća RAK-a. Time se omogućava nova višemilionska pljačka. Zloupotrebe su dokumentovane kroz sudske presude zbog nezakonitih odluka Instituta!

Isti čovjek se postavlja na čelo Filmske fondacije, čime on dobija moć da kontroliše i ucjenjuje filmske autore odlučujući o raspodjeli sredstava za filmske projekte.



Mi, autori koji doprinosimo promociji i boljitku ove države, zahtjevamo da se Antoniju Beusu i Josipu Merdži ne ukaže povjerenje ni za jednu javnu funkciju u ovoj zemlji!



Molim novinare da posvete vrijeme ovom problemu jer ne radi se ovdje samo o filmadžijama nego o zloupotrebi državne i federalne strukture, koja parama autora finansira svoje privatne i stranačke potrebe.”

