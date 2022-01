Saša Magazinović: Eichhorst nema podršku ambasadora EU, izbori upitni

Šta suštinski znači promjena retorike Milorada Dodika? Koliko je izgledna deblokada državnih institucija? Zašto se niko ne bavi pitanjem korupcije? U Rezimeu odgovara Saša Magazinović.

“Amerikance i Evropljane uvijek odvajam i moja iskustva su takva da, kad se radilo s Amerikancima, najveće reforme u Bosni i Hercegovini su postignuta uz pomoć SAD-a, recimo, reforma odbrane. Najbliži ustavnim reformama smo bili kada smo to radili s Amerikancima, a to je aprilski paket”, istakao je Magazinović.

Kaže da je kod Evropljana stvar malo drugačija.

“Oni nas godinama uče da u Bosni i Hercegovini trebamo govoriti jednim glasom. Pa i mehanizam koordinacije, za koji i dan danas mislim da je loš, ustvari je evropska formula kako ćemo mi govoriti jednim glasom. Pa oni ne govore jednim glasom. Postavlja se pitanje gospođa Angelina Eichhorst – čije stavove ona zastupa? Jesu li to stavovi Evropskog parlamenta – nisu. Razgovarao sam u Briselu s evropskim parlamentarcima s nekoliko kolega iz BiH i došli smo do istog zaključka – ona ne zastupa stavove Evropskog parlamenta. Jesu li to stavovi Evropske komisije – nisu. Dajte da vidimo gde je Evropska komisija rekla da je to rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Je li to u skladu s evropskim vrijednostima da umjesto čovjeka u centar pažnje stavljate etničku grupu – nije. Ima li igdje primjer u EU? Postavlja se onda pitanje čije stavove zastupa ta žena? I upravo to pitanje će postaviti više desetina zastupnika u Evropskom parlamentu.”

Magazinović je dodao da Eichhorst nema podršku ni ambasadora Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Kaže da ne želi govoriti o imenima, ali da nije tačno da svi ambasadori zemalja Evropske unije podržavaju ono što ona pokušava napraviti u BiH.

“Čak se neki i zgražavaju koliko je daleko spremna ići administracija Evropske unije u odnosu na evropske vrijednosti. I u privatnim razgovorima s njima ćete čuti mnogo toga, a ako Njemačka u sljedećih 10-15 dana izađe s jedim sasvim suprotnim stavom, za šta imamo najavu, između ostalog, stava da se trebaju održati izbori pa nakon izbora razgovarati o Izbornom zakonu, onda je to potpuno suprotno od onoga što neki činovnici iz Evropskih struktura promoviraju. Zašto to i ko radi – to je duga priča i ušli bismo u nagađanja”, kazao je Magazinović.

Navodi da se, kad su u pitanju oktobarski izbori, ne bi smio kladiti da će biti održani.

“Zakon je tu vrlo jasan: nema budžeta – nema izbora. Ako se vratimo na lokalne izbore, oni su prolongirani i održani mimo zakonskog roka jer nije bilo budžeta. Tet kad smo usvojili budžet oni su održani. Mi smo danas u 2022. godini, za 2021. nismo imali usvojen budžet. Ovi ‘destruktvci’ kažu da može, dakle – može bez budžeta. Nisam veliki optimist da će budžet biti usvojen zato što se budžet i održavanje izbora kao i mnoge druge teme koriste kao argument za ocjenu”, izjavio je Magazinović gostujući u Rezimeu Federalne televizije.

(Kliker.info-FTV)