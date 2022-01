Šarović o porukama sa sastanka Vučić i Dodika : Dodikovo lažno srbovanje ugrozilo Republiku Srpsku i dovelo u tešku situaciju i našu maticu Srbiju

Milorad Dodik, a na šta smo i ukazivali, doveo je Republiku Srpsku u tešku situaciju, a očito i Srbiju, čiji predsjednik Aleksandar Vučić uz sve probleme i izazove koji stoje pred našom maticom mora da rješava krizu koju je Dodik zakuvao u BiH i ugrozio Republiku Srpsku i njene institucije. – istakao je Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke komentarišući poruke sa sastanka predsjednika Vučića i Milorada Dodika u Beogradu.

„Posljednjih mjeseci, a to smo činili i ranije, upozoravali smo Dodika da politika konflikta koju on provodi Republiku Srpsku vodi u ambis i da iz kriza koje se produkuju Republika Srpska izlazi sve slabija i sa sve više neprijatelja“ – ponovio je Šarović.



On je poručio da su iz SDS-a vrlo jasno i to jezikom razuma upozoravali Dodika da se kocka sa Republikom Srpskom i njenim institucijama, koje on uništava, zloupotrebljavajući i zakonodavnu i izvršnu vlast i u Republici Srpskoj i BiH.



„Jedan od aktera posljednje krize u BiH je i Milorad Dodik, koji je krenuo u avanturističke pohode samo da bi opstao na vlasti i sačuvao svoj prljavi kapital ne vodeći računa ni o Republici Srpskoj, ni o srpskom narodu, a kamoli o Srbiji. NJegovo lažno srbovanje i lažni patriotizam za rezultat ima sve siromašniju Republiku Srpsku i njene građane, koja posljednjih godina opstaje na dužničkim kreditima i finansijskoj pomoći bratske Srbije.“ – poručio je Šarović.



Zato Dodik, kaže predsjednik SDS-a, mora odgovarati ne samo za korupcionaške i kriminalne radnje nego i za sve avanturističke poteze, koji su Republiku Srpsku doveli u situaciju da se o njoj u svijetu piše kao remetilačkom faktoru i generatoru krize ne samo u BiH nego u regionu.



„Naša poruka Dodiku jeste da on nije Republika Srpska i što prije ode s političke scene to bolje i Republici Srpskoj i srpskom narodu“ – zaključio je Šarović.

(BN TV)