Šarović o Dodikovim najavama : Napuštanje državnih institucija je loša opcija, mi nigdje ne žurimo

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović za Klix.ba je kazao da stranka na čijem je čelu ne razmatra i neće podržati najavu Milorada Dodika da se Republika Srpska povuče iz državnih institucija.

Neformiranje vlasti i evidentna politička kriza u BiH prema izjavama pojdinih političara najavljuju još veći zastoj u svim segmentima. Tako je Milorad Dodik (SNSD), iako je jedan od krivaca što vlast nije formirana zbog odbijanja NATO puta naše zemlje, najavio radikalne poteze poput napuštanja institucija BiH, odnosno poštivanja rada Suda, Tužilaštva BiH, VSTV-a i drugih.



Međutim, sve su prilike da je to Dodikov blef i probni balon, s obzirom da u Narodnoj skupštini Republike Srpske neće olako dobiti podršku za takve poteze.



To je za Klix.ba kazao i Mirko Šarović, kazavši da je to loša i nepotrebna opcija.



“SDS ne razmatra opciju izlaska iz institucija. To je loša i nepotrebna opcija, ne dovodi do rješenja, a produbljava krizu”. kazao nam je Šarović.



Također on dodaje da SDS za sada ne vodi razgovore ni sa jednom strankom u vezi eventualne nove parlamentarne većine.



“U ovom trenutku ne vodimo razgovore, je rsmo čekali ishod pregovora tri stranke potpisnice sporazuma. Mi ne žurimo i vidjet ćemo hoće li biti inicijative u tom pravcu”, kazao nam je Šarović.