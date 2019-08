Šarović odgovorio Dodiku : Sada je sve jasno, Vučić je uputio jasnu poruku (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio nam je jasnu poruku, potvrdivši još jednom opredjeljenje da Srbija neće u NATO, rekao je lider SDS-a Mirko Šarović, komentarišući Vučićevu izjavu.

“Mislim da je najvažnije to što je predsjednik Vučić rekao da Srbija neće u NATO. To je, prema mom mišljenju, ključna rečenica, a sve ostalo je manje važno. Ako Srbija neće u NATO, onda smo mi u Republici Srpskoj načisto. Mi imamo rezuluciju Narodne skupštine, koja je potpuno precizna i jasna i koja kaže da mi pratimo put Srbije kada je riječ o NATO-u. Mislim da je to jedna od najvažnijih stavki u rezoluciji koju je usvojio naš parlament. Mi u Republici Srpskoj moramo budemo načisto sami sa sobom, idemo li u NATO ili ne idemo, kršimo li ili ne kršimo rezoluciju Skupštine Srpske”, rekao je Šarović gostujući u “Dnevniku 2” BN televizije.



On smatra da je sporazumom Izetbegovića, Dodika i Čovića Republici Srpskoj i BiH trasiran put u NATO.



“Prema onome kako mi tumačimo ovaj sporazum, to je trasiranje puta Republici Srpskoj u NATO, odnosno direktno kršenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske. Nismo mi insistirali na rezoluciji Skupštine Srpske, na tome je insistirao Dodik i SNSD, a mi smo je podržali. Jednostavno su željeli da “zacementiraju” pitanje oko NATO integracija. Prema našem mišljenju, ne može se tako krupna stvar tako jeftino dati zarad ulaska u izvršnu vlast u BiH. To je neprihvatljivo. NATO nije pitanje učlanjenja u neki ferijalni savez, to je toliko krupno pitanje važno koliko i naš pristanak na Dejtonski mirovni sporazum. Pitanje NATO-a nije samo pitanje za jednog čovjeka, nije ni pitanje za dvije stranke, SNSD i SDS, to je pitanje o kojem, vjerovatno u jednom trenutku, treba da se opredijeli cijeli narod u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH su se već opredijelili i oni to ne kriju. Mislim da niko nema pravo tim pitanjem da se igra”, smatra Šarović.



On je istakao da je Nacionalni godišnji program za NATO jasna stepenica na putu ka članstvu i da je pokušaj relativizovanja njegovog značaja od strane potpisnika sporazuma – obmana građana.



“Mi to tumačimo na način da je to suprotno ključnim strateškim odlukama u Republici Srpskoj i da se pristalo na aktivaciju MAP-a, odnosno na prihvatanje da se sutra usvoji Nacionalni godišnji izvještaj, koji, u suštini, znači put ka NATO-u. Da se ne varamo, nema skraćenog Godišnjeg izvještaja, nema lakog, nema relaksiranog. On je jedan i jedini, da li imao 500 ili 50 stranica. Nema trećeg puta ili zaobilaženja. Jednostavno, SAD i NATO žele čiste račune, žele da jasno čuju od predstavnika BiH `idete li sa nama ili ne idete` i sasvim je jasno zašto tako postupaju”, ističe predsjednik SDS-a.



Odgovarajući na optužbe da su SDS-ovi ministri u Sarajevu bili kreatori godišnjeg nacionalnog plana za NATO, Šarović je podsjetio da ovaj plan na Savjetu ministara nije prošao upravo zahvaljujući srpskim ministrima.



“Dodik ima priliku da sada to ispravi, ako misli da smo mi bilo šta tako učinili. Neka izađe i jasno kaže pred javnošću: `Republika Srpska ne želi da ide u NATO i to je naša jasna odluka i nećemo prihvatiti bilo koju odluku koja ide ka daljim integracijama` i stvar je završena. Mi ćemo mu čestitati na tome. Mi za pet godina nismo učinili ni jednu stvar po pitanju toga. Uostalom, u posljednjem sazivu Savjeta ministara mi smo devet puta ovo pitanje skidali sa dnevnog reda. Ključna odluka vezana za NATO put donijeta je 2009. godine pristankom srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića da BiH krene putem NATO-a. Sadašnji predsjednik SNSD-a nikada se nije ogradio od te odluke. Evo mu odlične prilike da tu odluku stavi van snage i mislim da tih skrivalica više ne treba da bude”, dodaje Šarović.



Dodik treba da prestane da u opoziciji traži alibi, jer je naša pozicija građanima oduvijek bila jasna, zaključio je Šarović.

(BN TV)