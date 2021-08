Šarović kontra Dodika : Dodik od gotovine pravi veresiju. Izjava da Dejton ne postoji opasna po Republiku Srpsku

– Izjava člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, nakon zajedničkog sastanka sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, da Dejtonski mirovni sporazum praktično ne postoji i da je potreban „novi dogovor“ je netačna ali i izrazito opasna – istakao je predsjednik SDS Mirko Šarović.

Plasiranje ove izjave sada, u ovom trenutku, kaže Šarović nije slučajno i predstavlja jednu od najvećih prijetnji po Republiku Srpsku.

“Najava novog dogovora znači i najavu Dejtona 2 što je direktno igranje sa sudbinom Republike Srpske!“, upozorava Šarović.

On ističe da je to raskrsnica i tačka u kojoj se sa Dodikom u potpunosti razilazimo i u tu avanturu i neizvjesnost nikada nećemo ići.

“Razgovarati možemo jedino oko najboljeg odgovora na nametnutu Inckovu odluku ali oko raspakivanja Dejtona nikako ne možemo jer je to potpuno neprihvatljiva opcija za Republiku Srpsku“, kazao je Šarović.

On je ponovio da je najgora moguća stvar u koju Republika Srpska može biti uvučena, uz to i uz nepotrebno Dodikovo pozivanje da se u posredovanje uključi Turska, je taj nekakav fantomski novi dogovor ili novi mirovni sporazum za BiH, gdje je od gotovog pravimo veresiju i bacamo sve do sada stečeno.

„Da li je upravo zbog ove najave i avanture u koju se upušta član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i išao u Sarajevo na sastanak?! Sada izgleda da je to bila namjera ali za SDS ovakav put je potpuno neprihvatljiv“, zaključio je Šarović.

(BN)