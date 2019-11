Šarović demantovao člana Predsjedništva BiH : Dodik laže, nije mi dostavio Plan reformi u BiH

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović potvrdio je za Vijesti.ba da mu srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije dostavio Plan reformi, koji će biti dostavljen u sjednište NATO saveza u Briselu.

On je ocijenio da je čista laž Dodikova današnja izjava u kojoj tvrdi da je opoziciji u Republici Srpskoj dostavio ovaj famozni dokument.



“SDS kao najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj, a ni ja kao njen predsjednik, nismo od Dodika dobili nikakav dokument. Mi i dalje tražimo da se taj dokument objavi čitavoj javnosti u Republici Srpskoj jer su u pitanju veoma ozbiljne stvari o kojima odluku ne može donositi bilo koji pojedinac, nego institucije”, rekao je Šarović.



Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH i prvi čovjek SNSD-a rekao je danas novinarima u Banjaluci da Plan reformi nije tajni akt i da ga je on poslao i opoziciji.



“Nemamo nijednog problema. To nije ni tajni dokument. Čak i mnogi ljudi iz opozicije imaju taj dokument. Ja sam im ga poslao. No, sada prave atmosferu oko toga”, kazao je Dodik.



On je najavio i da će usvojeni dokument predstaviti Narodnoj skupštini RS prije nego što bude upućen u NATO savez.

(Kliker.info-Vijesti)