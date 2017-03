Sarajlija proglašen Reutersovim fotoreporterom godine: ‘Prizori smrti kojima je svjedočio u rodnom gradu bile su samo uvod…’

Damir Šagolj, sarajevski fotoreporter s međunarodnom karijerom proglašen je fotoreporterom godine ugledne svjetske agencije Reuters, za koju radi već dvadeset godina.

Šagolj je u protekloj godini svojim objektivom dokumentirao brojne značajne događaje, među kojima se posebno ističu fotografije rata s narkokartelima na Filipinima te kongresa sjevernokorejskih komunista, ističe se u obrazloženju Reutersa.

Damir Šagolj, rođen u Sarajevu 1971. godine, svoje prve fotografije snimio je tokom rata u Bosni i Hercegovini.'Prizori smrti kojima je svjedočio u rodnom gradu bile su samo uvod u slike užasa, straha, nemoći koje će snimiti na Kosovu, u Iraka, Iranu, Afganistanu, japanskoj Fukushimi…’, piše radiosarajevo.ba.

Njegove fotografije objavljivane su u vodećim svjetskim časopisima i novinama poput Newsweeka, The New York Timesa, The Washington Posta, Le Monda i Spiegela, a dobitnik je i brojnih nagrada, među kojima je i Word Press Photo 2012. godine.

