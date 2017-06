Sarajka u Hollywoodu : Glavnom ženskom ulogom u seriji Banshe Ivana Miličević potvrdila svoj raskošni talenat

Njeno ime je Ivana Miličević, a domaćoj publici najpoznatija je po naslovima James Bond: Casino Royale, Vanilla Sky i hit serijama Banshee i Gotham.

Rođena je 26. aprila 1974. godine, u Bosni i Hercegovini, gradu Sarajevu. Kćerka je Tonke i Damira Miličevića, koji su 1993. godine pronašli novi dom u Michiganu, SAD.

Pohađala je srednju školu Athens u gradiću Troy, a u srednjoj školi počela je da se bavi modelingom. Godine 1992. preselila se u Los Angeles, gdje je počela da gradi svoju glumačku karijeru.

Kao i mnoge zvijezde danas, u manjim klubovima je počela raditi kao stand-up komičarka, a publici je pričala priče iz svojih manekenskih dana.

Njeno prvo pojavljivanje na velikom ekranu zabilježeno je 1995. godine, u filmu rađenom po knjigama Stephena Kinga, Children of the Corn III: Urban Harvest.

Njeno prvo umjetničko ime je Ivana Marina, koje je prvi put upotrijebila 1996. godine u velikom ostvarenju Jerry Maguire, gdje je glumila bivšu djevojku Toma Cruisea, nakon čega je uslijedilo nekoliko epizdonih uloga u TV serijama Seinfeld, Hollywood Confidential, Unhappily Ever After, The Nanny, The Devil's Child, House Rules – te u pojedinim TV filmovima.

1997. godine mijenja svoje umjetničko ime u Ivana Milavich, a u filmovima Kiss The Sky, October 22, Enemy of thje State i The Army Show – pojavljuje se pod tim imenima.

Ozbiljniji glumački proboj počinje 2001. godine sa pomenutim filmom Vanilla Sky, gdje se ponovo udruđuje sa Tomom Cruiseom, ljubavnoj komediji Love Actually i Head over Heels.

Tih godina dobijala je poprilično jednodimenzionalne uloge, međutim u Running Scared filmu iz 2006. godine pokazuje svoj raskošan talenat zbog čega je i dobila poziv da glumi Bond djevojku Valenku u Casino Royale popularne franšize.

Nakon toga Ivana žonglira između karijere na TV-u, glumeći u serijama Ugly Betty, Fallen, Love Monkey, American Dad i 12 Miles of Bad Road, ali, ali snima i ostvarenja poput Battle in Seattle, Columbus Day, Your Name Here, Beneath the Blue i What's Your Number?

Uloga po kojoj je trenutno najpoznatija kako u SAD, tako i u BiH i diljem svijeta jeste serija Banshe, gdje je glumila glavnu žensku ulogu u sve četiri sezone.

Kreatori David Schickler i Jonathan Tropper dali su joj svu neophodnu glumačku slobodu u TV seriji koja pored sjajne priče i serije događaja – odiše seksom i nasiljem, te se ne preporučuje djeci i onima sa slabim srcem.

Publika je trenutno može gledati u serijama Power i Gotham, gdje glumi Mariju Kyle.

U domaćim medijima, kako rekosmo – rijetko se pominje, a posljenji put smo njene misli mogli čitati početkom prošle, 2016. godine, kada je govorila za beogradske Novosti . Tu je priznala da osjeća veliku nostalgiju prema zemlji iz koje je potekla, Jugoslaviji.

“Kad mislim na domovinu, nikad ne razmišljam samo o jednoj zemlji. Sve je to Balkan. Najveća želja mi je da posjetim Sarajevo. Nisam bila u njemu posle rata. Odmah zatim, tu je i predivna hrvatska, mediteranska hrana. Volim miris ribe pečene na roštilju, posute s malo maslinovog ulja i bijelog luka. Nedostaju mi i srpske palačinke i šljivovica koju obožavam. Volim naše ljude, dobri su i plemeniti, a hrvatska prelijepa priroda vraća me u djetinjstvo, i čini da se ponovo osjećam kao da imam 15 godina.”

Kao i do svih drugih dobrih stvari u životu, do saradnje sa kreatorima serije Banshee došlo sasvim slučajno. Oni su već odmakli u snimanju pilot-epizode, kada je, tragajući za novom ulogom, nabasala na Carrie.

“Pročitala sam scenario za jednu epizodu i poželjela da ih pročitam sve. U to vrijeme prolazila sam kroz težak ljubavni brodolom i nekako sam se pronašla u njoj. Kad sam prvi put stala pred kamere, nisam ni morala da glumim. Ona je pljunuta ja” – otkrila je Ivana.

Ono što je također specifično jeste da su njena oba brata također jako uspješna u SAD-u. Mlađi brat filip je apstraktni umjetnik i izvršni direktor korporacije AT&T, dok je njen drugi brat Tomo Miličević gitarista popularnog američkog benda 30 Seconds To Mars – gdje pjeva još poznatiji Jared Leto.

Banshee – zbog kojeg je i najpoznatija kako rekosmo odiše nasiljem i seksom. Njoj to ne predstavlja problem.

“Djevojka sam i radije gledam scene seksa nego nasilja. Ali nemam problema ni sa nasiljem. Nije to stvaran svijet, i nisam sigurna da se problem nasilja može povezati sa industrijom zabave”, izjavila je jednom prilikom.