Saopštenjem na saopštenje : SDP traži od SDA i Bakira Izetbegovića odgovore na 5 pitanja

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH je danas odgovarajući na saopštenje SDA zatražila od SDA i njenog predsjednika Bakira Izetbegovića da odgovore na pet pitanja.

“Ako već SDA i Bakir Izetbegović nikada nisu pravili bilo kakve dogovore sa SNSD-om i Miloradom Dodikom, kako tvrde iz SDA, čemu su onda svjedočili građani BiH kada su u Istočnom Sarajevu u restoranu Barka, Izetbegović i Dodik zadužili BiH za milijardu KM i dogovorili mehanizam koordinacije kojim je država BiH svedena na nivo konfederacije tri naroda i kada niti jedna odluka vezana za put BiH ka EU neće moći biti donijeta bez saglasnosti entiteta, deset kantona i Distrikta Brčko, jer su se tako dogovorili Dodik i Izetbegović, a što SDP BiH nikada nije htio prihvatiti, jer je neustavno i suprotno interesima države BiH“, navodi se u saopštenju SDP-a.

Iz SDP-a pitaju i zašto je SDA za potpredsjednika Doma naroda Parlamenta FBiH zajedno sa HDZ-om izabrala Dragu Puzigaću iz SNSD-a, a ne zlatnog ljiljana Slavišu Šućura i zašto su, kako navode, ključni dio parlamentarne većine u FBiH poslanici stranke ratnog zločinca Fikreta Abdića. SDP odbija da im se, kako kažu, fakturira gubitak načelničke pozicije u Srebrenici te traže da SDA odgovori “zašto podršku izboru Ćamila Durakovića nisu dale zvanične institucije”.

“Zašto je SDA prepustila HDZ-u sve pozicije u javnim preduzećima južno od Ivan Sedla, poput Aluminija i EPHZHB, u kojima su, dok je odlučivao SDP, postojale multietničke uprave i nadzorni odbori i zašto svaki zakon koji izlazi iz Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH sadrži tzv. trećeentitetsku klauzulu“, navode iz SDP-a.

Iz te stranke traže od SDA i Bakira Izetbegovića da kažu kada će penzionerima povećati penzije, kada će radnicima prestati nametati nove poreze i namete te kada će početi gradnja autoputa “koja je u potpunosti stopirana otkako o tome odlučuje SDA”.

U saopštenju za javnost SDP pita i do kada će se Reformska agenda zloupotrebljavati od SDA i Vlade FBiH za “pljačku javnih dobara i siromašenje građana” te kako to da budžet BiH od 950 miliona KM, kada ga predlaže SDP predstavlja rušenje države, a kada to isto nakon četiri godine radi SDA onda je to jačanje države.

(Kliker.info-N1)