Saopštenje ”odbjeglih zastupnika SDA” : I dalje stojimo na stanovištu da je u SDA hitno potrebno organizirati vanredne izbore !

Premda je najavljen, sastanak ”odbjeglih” zastupnika Stranke demokratske akcije i vodstva stranke danas u Sarajevu ipak nije održan.

Kako se navodi u saopćenju grupe poslanika, sastanak je trebao da se održi radi utvrđivanja daljih aktivnosti u smislu poboljšanja stanja u SDA i odnosa u državi BiH. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

”Imajući na umu da je u pripremi današnjeg sastanka bilo dogovoreno da predsjednik Bakir Izetbegović smijeni organe i funkcionere SDA koji su odgovorni za krađu i namještanje Kongresa održanog u maju prošle godine, da stavi van snage sve odluke koje su, od održavanja takvoga Kongresa donošene i usvajane, a tiču se nedemokratskih smijena i sankcioniranja članova Grupe za reforme i demokratizaciju SDA, te obustavi nestatutarna spletkarenja svojih bližih saradnika kojima se pokušava zastrašiti ili ponižavati izabrane zastupnike naroda, i s obzirom na to da predsjednik Izetbegović ponovo nije ništa učinio u tom pravcu, nisu se stekli osnovni uvjeti za održavanje sastanka i isti nije ni održan.

Ponovo podsjećamo članstvo SDA i javnost u BiH da je na zahtjev i nakon prvoga razgovora sa Grupom za reforme, u augustu prošle godine, Izetbegović javno dao riječ da će ući u proces demokratizacije SDA, sankcionirati krađu glasova i namještanje slabih i poslušnih kadrova na 6. Kongresu, da će Statutom osigurati demokratski izbor unutar SDA za predsjednike na svim nivoima, od općinskog do državnog po principu jedan član- jedan glas, da će osigurati transparentnost izbornog procesa i jednake šanse za sve kandidate koji će imati statutarnu mogućnost imenovanja članova biračkih odbora koji će garantirati regularnost izbora i da će uvesti princip odgovornosti za izborni rezultat na način da oni koji izgube na izborima moraju podnijeti ostavke i otvoriti prostor da sebi članstvo izabere drugo rukovodstvo koje će donijeti pobjedu. Sve je ovo bilo obećanje predsjednika Izetbegovića i aktuelnog vrha da će se uraditi najkasnije do početka 2016. godine. Evo, skoro godinu i po nakon tih obećanja pozivamo ga, neka članstvu i javnosti BiH odgovori šta je od svega toga ispoštovano. U međuvremenu je bilo još nekoliko pokušaja stabilizacije stanja u SDA sa strane članova Grupe za reforme, ali je i to u javnosti, kao i na sastancima najužeg vrha- Kolegija Stranke, predstavljano u negativnom svjetlu.

Također, ponovo ističemo, ovo je borba za principe i politiku koja je važna za sve ljude u našoj zemlji, a ne za pozicije unutar SDA, kako Izetbegović pokušava imputirati. Da smo htjeli, mogli smo ranije, a možemo i danas prihvatiti razne ponude koje nam nude iz vrha SDA da bismo se ‘uklopili’ i podržali trenutnu politiku. Isto tako, radi javnosti treba reći da ne pristajemo na odustajanje od svojih principa u zamjenu za garancije na listama za izbore 2018. godine, kako nam putem medija Izetbegović nudi. Bez potpune promjene politike, prioriteta i dijela ljudi u vrhu SDA nećemo biti kandidati na listama SDA na narednim izborima.

I dalje stojimo na stanovištu da je u SDA hitno potrebno organizirati vanredne izbore i omogućiti da članstvo sebi izabere najbolje predstavnike i organizacija vanredne konvencije stvarnih predstavnika SDA s terena, jedinstva na principima dobra i reformskog puta SDA. S obzirom na sve gore navedeno, do daljnjeg mi nećemo biti dio kluba SDA u PS BiH, te ćemo svoje aktivnosti voditi u tom pravcu. Također, u narednom periodu ćemo organizirati i razgovore sa članstvom i građanima na terenu, u kojima ćemo dodatno precizirati zajedničke stavove i pristup nadalje.

Očigledno je da predsjednik Izetbegović i rukovodstvo SDA ne pokazuju razumijevanje i nemaju sluha za stanje u SDA niti državi BiH, te da im je važnija vlastita i pozicija pojedinaca od imidža SDA u javnosti, jedinstva stranke i pozicije i stanja našega naroda i države BiH. SDA se hitno mora odrediti prema porukama birača, a ne prema željama pojedinaca i u tom pravcu ćemo se nastaviti boriti za pošteno, slobodno i demokratsko društvo i državu BiH jednakih šansi za sve, a ne samo za odabrane i bliske skupine”, navodi se u saopćenju.

(Kliker.nfo-N1)