Sanela Jenkins : Nacionalizam koji je iza sebe ostavio razaranja, protjerivanja, i zlodjela svih vrsta, uključujući i genocid, nije do kraja poražen

Sanela Jenkins, bh. poduzetnica i filantropkinja u razgovoru za N1 analizirala je trenutnu političku situaciju u BiH, ekonmske prilike i vanjske uticaje na našu zemlju.

Zašto je Bosna i Hercegovina suštinski i simbilično važna?

Politička situacija u Bosni i Hercegovini je najsloženija od završetka agresije na BiH, pa se čak prijeti i rušenjem ustavnopravnog sistema odcjepljenja dijelova Bosne i Hercegovine. Pod vodstvom međunarodne zajednice već mjesecima traju pregovori političkih subjekata u BiH koji bi trebali, prije svega, dovesti do implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava koje nalažu da se svakom građaninu mora obezbjediti ravnopravno učešće u demokratskim procesima. Međutim, taj proces je po mnogima zloupotrebljen kako bi se zadovoljila kolektivna prava na uštrb građanskih.

Zašto se po vašem mišljenju dešava pritisak na Bosnu i Hercegovinu baš u ovom periodu?

Bosna i Hercegovina odavno nije visoko na listi prioriteta zapadnih saveznika jer postoje druga krizna područja u svijetu koja traže veći fokus. Lokalne politike koje su ostale vjerne nacionalističkim idejama iz devedesetih koriste tu priliku i pojačavaju svoje djelovanje kako bi destabilizovali Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, nacionalizam koji je iza sebe ostavio razaranja, protjerivanja, i zlodjela svih vrsta, uključujući i genocid, nije do kraja poražen.

Iz ugla osobe koja većinu svog vremena provodi van BiH kako izgleda situacija u zemlji iz te perspektive?

Sigurna sam da svaka osoba koja je rođena i odrasla u Bosni i Hercegovini, i koja je ponosna na svoje porijeklo, sa zebnjom prati šta se zbiva. Koliko god da slušamo, čitamo ili gledamo vijesti, mi ne možemo osjetiti svakodnevnicu i stanje na terenu. Žalosno je da 26 godina nakon dejtona dolazimo na svjetske naslovnice po nečemu što stvara loš imidž zemlje jer neko želi da je uništi. Uvjerena sam da većina želi da postanemo članica NATO-a i Evropske unije, ali zbog neprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma stvorila se mogućnost da se blokira sve što je dobro za BiH. To mora prestati tako što ćemo napraviti funkcionalnu i potpuno demokratsku Bosnu i Hercegovinu.

Mislite li da su nevladin sektor i građani dovoljno uključeni u procese koji se tiču sudbonosnih pitanja za BiH?

Postoje aktivnosti, ali mislim da svi zajedno možemo uraditi puno više. Pozitivna je aktivnost oko potpisivanja peticije za izmjene ustava BiH koju su pokrenule nevladine organizacije svih naroda i građana. To je prava Bosna i Hercegovina i te aktivnosti treba podržati. Svaki građanin koji želi dobro Bosni i Hercegovini može jednostavno otići na stranicu www.izmjeneustava.com i dati svoj glas za prosperitetnu i građansku Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno upiše ime i prezime i email adresu. To ne košta ništa, a mjenja puno stvari. Što nas više potpiše peticiju, i ako pozovemo svoje prijatelje da to isto učine, svjetski centri moći će više vjerovati da postoji istinski demokratski potencijal u našoj zemlji.

SAD su godinama potpora našoj zemlji, često se govori da se na Balkanu vodi mali hladni rat sa Rusijom. Ko će i kako pobijediti?

Sjedinjene Američke Države su bile ključna svjetska sila za zaustavljanje agresije na našu zemlju i glavni garant naše nezavisnosti, cjelovitosti i suvereniteta. Velike sile imaju svoje interese i to je sfera na koju mi teško možemo uticati. Nerijetko se ti interesi prelamaju preko drugih zemalja, pa i Bosne i Hercegovine. Ne mislim da treba postavljati stvari na način kako ste postavili pitanje o pobjedniku. Sistemi vladanja su kroz istoriju evoluirali i do sada je ipak najbolji sistem demokratije koji nudi zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i mogućnost poslovanja na što ravnopravnijim osnovama. Bosna i Hercegovina se opredjelila za euroatlanske integracije, i mi moramo na tome istrajati. Ako pričamo o vrijednostima, u našoj zemlji se sudaraju dvije različite politike, jedna je politika istinske demokratije i ukljčuvosti, a druga je politika nacionalizma i isključivosti. Vjerujem da će u konačnici prevladati vrijednosti na kojima počiva inkluzivna demokratija, a ne dodatna segregacija i nacionalizam.

Pored političke i ekonosmka situacija u BiH je izuzetno teška, gdje treba u ekonomskom smislu ići ova zemlja?

Ekonomska situacija ne može biti sjajna gdje nema političke stabilnosti i opšte sigurnosti. Mi smo već godinama pod političkim ucjenama i blokadama, pa je teško očekivati bolji ekonomski napredak. Zato je ključna pretpostavka za ekonomski razvoj ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, pa onda i u Evropsku uniju. Članstvo u NATO-u mjenja sve, šalje jasne signale rušiteljima BiH, a i investitorima. Pogledajte statistike ekonomskog rasta zemlja prije i poslije ulazak u Sjeveroatlanski savez i sve će biti jasno.

Da li ste se kao i nebrojeno puta do sada lično angažovali kako bi zaštitili interese BiH?

To nisam nikada prestala raditi. Uvijek držim čvrste veze sa Sarajevom i imam redovne konsultacije sa vrlo iskusnim timom kada je su u pitanju politička kretanja u zemlji i svijetu. U svakom svom kontaktu van BiH sa ljudima koji nam mogu pomoći pokušavam objasniti zašto je važno da Bosna i Hercegovina profunkcioniše punim kapacitetom. Mi smo suštinski i simbolično važni, jer smo multikulturalno društvo stotinama godina na tlu Evrope koja tome tek teži. Zato nas često više razumiju u Americi nego na evropskom kontinentu koji je uglavnom sastavljen od nacionalnih država. Za nas se u Bosni podrazumjeva život u različitosti i za nas je ovo trenutno stanje neprirodno. Zbog toga Bosna i Hercegovina mora uspjeti, jer ako ne uspije nadjačali su nacionalisti koji isključuju drugog i drugačijeg. A to nije dobro ni za Evropu, ni za svijet koji se sve više povezuje i mješa.

Pratite li aktivnosti dijaspore, posebno u Americi?

Vidim da su naši ljudi vrlo aktivni što je dobro, posebno od kada je Bosna i Hercegovina pod pritiskom u posljednjih nekoliko mjeseci. Važno je što se od prošle godine sve više uključuje generacija koja je ovdje od ranog djetinjstva, a neki su se i rodili u Americi. Dosta tih ljudi imaju diplome sa prestižnih univerziteta, i oni odlično razumiju o čemu se radi u zemlji našeg porjekla. Važno je da se prošire ti krugovi i da svako u svojoj mogućnosti pomogne da se čuje istina o Bosni. Moramo proći kroz ovaj težak period skupa i zaustaviti negativne trendove. Bilo gdje da živimo, sve ima više smisla kada je i naša domovina sigurna i na čvrstim temeljima. Mi ćemo vani uraditi šta možemo, ali je isto tako važno da oni koji predstavljaju BiH ne naprave pogrešne korake i ne prihvate dodatnu segregaciju. U tom slučaju se gubi smisao kompletne dosadašnje borbe za Bosnu i Hercegovinu. Želim da vjerujem da smo svi u tome jedinstveni.

