Samovolja generalne direktorice : Uglednom pedijatru UKCS prijeti suspenzija zbog izjava

Dragana Đokanovića, uglednog sarajevskog pedijatra koji je uposlen na Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, izjave za medije u kojem kritikuje određene odluke menadžmenta UKCS-a na čelu sa Sebijom Izetbegović mogle bi koštati suspenzije.

Kako je večeras kazao za N1, danas je usmeno obaviješten da je generalna direktorica UKCS-a Sebija Izetbegovića naložila da se protiv dr. Đokanovića pokrene disciplinski postupak.

“Pretpostavljam da je zbog izjava. Danas sam za dao izjavu za BHRT u vezi sa odlascima ljekara iz Bosne i Hercegovine i to je neko vidio i javio. U toj izjavi sam rekao da mi je žao što je to tako, da je većini dobronamjernih građana žao jer će se na kraju taj problem osjetiti za desetak godina. Nema prirodnog slijeda da nove generacije zauzmu te pozicije. U posljednjih godinu dana, od nas sedam na mom Odjeljenju četvero je otišlo i ostalo nas je troje. Na Klinici se godišnje rodi četiri hiljade beba, trebmo tim bebama pružiti 24-satnu zaštitu, jednostavno to je nemoguće”, kazao je za N1 dr. Dragan Đokanović.