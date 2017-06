Samouvjereni Šepić bacio rukavicu Bakiru : BiH treba novu politiku, pobijedit ću kandidata Izetbegovića

Senad Šepić, poslanik Kluba poslanika Nezavisni blok u Predstavničkom domu PSBiH i nekadašnji član grupe za reformu SDA trenutno predvodnik novog političkog projekta u nastajanju na političkoj sceni u BiH Nezavisni blok u intervjuu za novinsku agenciju Patria otvoreno govori o svom sukobu s Bakirom Izetbegovićem, neslaganju sa politikom koju vodi aktuelno rukovodstvo SDA i u državi i u stranci.

Šepić je bio član SDA od 1995. godine, a iz stranke je isključen u aprilu 2017. Iako je na Općim izborima 2014. osvojio 15.517 glasova u stranci nije imao zapaženu ulogu u SDA, a među prvima je progovorio o krađi na Kongresu SDA 2015. godine.

Kada je počeo vaš sukob sa SDA i Bakirom Izetbegovićem? Mnogi smatraju da su nesporazumi tinjali dugo i nezadovoljstvo raslo. Kad ste se i oko čega prvi put sukobili. Kako je izgledao vaš odnos, na šta su ličili vaši susreti otkad ste krenuli djelovati protiv korupcije i kriminala u SDA?

Jednostavno, mi smo se razišli zbog načina vođenja SDA i vođenja BiH. Smatrao sam da i stranku i državu treba voditi u drugačijem smjeru. Protiv sam toga da stranku i državu tretiramo kao privatno vlasništvo, protiv toga sam bio da se popušta Draganu Čoviću u njegovim zahtjevima za imenovanja i njegove privatne i interesno povezane kadrove, protiv toga sam da nekoliko porodica i interesnih grupa upravlja zemljom, protiv toga sam bio da se popušta i Miloradu Dodiku kada je MMF u pitanju, protiv toga sam da bošnjački narod nema politiku, da njegovo vođstvo nema nikakvu viziju, ili da nas izolira u regionalnim i međunarodnim okvirima i da protivim se da se dostojanstvo naroda kojem pripadam uništava, protiv sam bio da se namješta Kongres SDA i postavljaju poslušnici na važna mjesta…

Na kraju, set zakona o akcizama je pokazao da smo u Parlamentu BiH odbranili narod od novih nameta koje su nam željeli uvesti Izetbegović, Dodik, Čović i Radončić. Nemam niti sam imao nekih personalnih problema sa Bakirom Izetbegovićem. Ja se isključivo ne slažem sa njegovom uskom i pogrešnom politikom i to je suština mog neslaganja sa njim.

Prvi potez novog Kluba nezavisnih poslanika bio je odbijanje povećanja akciza u Zakonu o akcizama. Mnogi tvrde da ste to uradili samo da biste dali prvu lekciju vlastima. Šta su bili vaši stvarni razlozi?

Naš motiv je bio zaštita naroda od novih nameta. Zaštita interesa ljudi koje zastupamo. Također, nismo željeli pristati na silu koju su htjeli nametnuti aktuelni politički lideri koji parlamentarce posmatraju kao protočni bojler, klimoglavce koji samo čekaju šta će velike vođe reći. Moje kolege i ja ne prihvatamo takav način, silu kojom oni žele da održe nakaradan sistem. To smo uradili ne da bismo dali prvu lekciju vlasti, nego da bismo zaštitili narod i dignitet Parlamenta. To je novi pristup u politici i on će biti okrenut građanima a ne stranačkim elitama.

Država se zadužuje za održanje sadašnje vlasti. Vi ste ovim odbijanjem akciza prekinuli taj niz. Imat ćemo težu finansijsku krizu i besparicu. Pesimisti predviđaju i katastrofične scenarije. Koliko takva kriza može naštetiti političkim odnosima u BiH?

Odbijanjem ovakvog seta zakona o akcizama, besparicu će imati samo stranačko uspostavljeni sistem, a ne građani. Vijeće ministara BiH je od početka igralo nakaradnu igru, htjeli su prelomiti preko koljena nešto što je puno ozbiljnije nego što oni misle. I to ne čitavo Vijeće ministara nego SDA-ovi, HDZ-ovi i SBB-ovi ministri. Dakle, niko nije rekao da je apriori protiv uvođenja akciza – to je sistem koji je poznat i nije u tome problem. Problem je šta će se uraditi kako bi se ublažio taj udar na građane, plavi dizel, recimo.

Zatim, problem je gdje će ići taj novac. Niko ništa ne garantira, samo daju obećanja. A ako je iko izgovorio bezbroj praznih i lažnih obećanja, onda je to aktuelna vlast. Narod im ne vjeruje. Moje kolege i ja u Parlamentu BiH im ne vjerujemo. Zato tražimo da se to uredi na transparentan i pravedan način. A ne samo da bi se dalje zadužilo kod MMF-a, narodu nametnuli nove namete kako bi se osigurale stranačke mašinerije za naredne izbore. To narod vidi, mi smo uz svoj narod i uvijek ćemo biti prepreka takvim pogrešnim i lošim potezima bilo koje vlasti.

Kakvo će biti djelovanje vašeg kluba? Kakav će biti vaš program djelovanja i kakvi su vaši strateški politički interesi?

Nezavisni blok ima trenutno tri poslanika u Parlamentu BiH, a taj će se broj nadalje povećavati. Značajan broj aktuelnih poslanika i na drugim nivoima vlasti u BiH, vijećnika i načelnika također iskazuju podršku ovome novome konceptu političkoga djelovanja. Mi želimo pozvati ljude da zajedno gradimo novu politiku, nezavisne načelnike, vijećnike, čestite zastupnike iz raznih stranaka, predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, sve one koji misle da kao pojedinac na izborima ne mogu promijeniti ništa (a takvih je milion u ovoj zemlji), da napravimo novi politički projekat, blok koji će odgovarati vremenu u kojem živimo i koji će se okrenuti građanima i njihovim stvarnim problemima.

Naš strateški interes je da umjesto politike zasnovane na svađi i etničkim podjelama, ovoj zemlji donesemo unutrašnji dogovor i stvarno partnerstvo na životnim temama – više zaposlenih, ostanak mladih u našoj zemlji, pravnu državu, ravnomjerni razvoj i ulaganje na prostor cijele BiH, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolju infrastrukturu, dostojanstvo borcima, penzionerima, partnerstvo sa dijasporom, saradnju sa svim našim prijateljima u svijetu, a posebno našim glavnim saveznicima Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom.

Za ovakvu politiku imamo dogovorena partnerstva sa predstavnicima drugih naroda i entiteta u BiH, a strateški interes je, u direktnom razgovoru sa ljudima širom BiH izraditi najbolje programe i mjere za ozdravljenje i razvoj BiH, okupiti najbolje ljude, posebno mlade i školovane, formirati liste za sve nivoe vlasti za izbore 2018. godine i uvjeriti građane i naš narod da BiH nije osuđena na politiku i lidere koje ima. Vjerujem da možemo dobiti povjerenje našega naroda i zatim, s najboljim ljudima stabilizirati i promijeniti zemlju nabolje.

Ko je predsjednik kluba? Kakvi su odnosi unutar vašeg kluba?

Predsjednik kluba u Parlamentu BiH je Salko Sokolović. Odnosi su dobri i strateški gledamo slično na budućnost BiH. Ono što je važno, mi razgovaramo sa ljudima po čitavoj BiH i nama se priključuju brojni vijećnici, nezavisni načelnici većinom su od početka sa nama, građani se masovno interesiraju tako da sam potpuno optimističan da možemo pokrenuti ljude i dati im nadu da politika može biti drugačija i da može biti okrenuta građanima a ne stranačkim elitama i porodičnim interesima.

Šemsudin Mehmedović nije želio ni sa SDA ni sa vama? Je li vam rekao zašto se odlučio na dvostruku distancu i političku nezavisnost?

Kolega Mehmedović nas je uglavnom pratio korektno u Parlamentu. Razumijem njegovu poziciju i nije mu jednostavno. Vodi jednu veliku općinsku organizaciju, ima različitih obaveza tu, ali vjerujem da će uskoro donijeti odluku koja će mu otvoriti budućnost u političkoj karijeri. On je dobar čovjek i korektan kolega.

Šta je strategija vašeg Kluba za budućnost? Može li se računati na neku novu stranku, u jedinstvu sa nekoliko nezavisnih kandidata pobjednika općinskih izbora? Mnogi spominju neki novi „Bh. Most“?

Nezavisni blok će se širiti, to je neminovno. I nezavisni načelnici većinom, i brojni entitetski parlamentarci, kantonalni zastupnici, vijećnici, i predstavnici akademske zajednice, civilnog društva čine i činiće ovu novu političku ideju. Pozivam i ostale da se pridruže i zajedno gradimo novu politiku i rješenja za vrijeme koje dolazi. Također, značajan broj postojećih, posebno dokazanih lokalnih ili regionalnih stranaka biće dijelom našega novoga političkoga projekta. Jako veliki broj ljudi nas kontaktira sa prostora cijele BiH, putujemo i srećemo se s mnogima od njih također.

Mi ćemo uskoro i pravno formalizirati naš novi politički projekat, prezentirati ga javnosti u BiH, obići čitavu zemlju i zajedno raditi na izradi rješenja za stvarne probleme naše zemlje i naroda, okupljanju i odabiru najboljih ljudi iz cijele BiH, posebno mladih, školovanih, te predstavnicima dijaspore, tako da ćemo zasigurno kao politički subjekat sa novom politikom i ljudima učestvovati na narednim izborima za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

Objavili ste da ćete se kandidirati za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH ispred te političke konstrukcije u nastajanju. Kakve su vam šanse?

Da, govorio sam i o toj mogućnosti i spremnosti za preuzimanje odgovornosti, ako želimo napraviti pozitivne promjene koje su nam neophodne. A generalno, u Nezavisnom bloku ćemo posložiti stvari na najbolji način i na osnovu širih konsultacija, istraživanja i profesionalnih analiza donijet ćemo odluke koga ćemo kandidirati za koju funkciju, od kantonalnih skupština do državnog nivoa na izborima 2018. godine. Tako odabrani kandidati, uvjeren sam, imat će podršku našega naroda i stoga vjerujem u dobar rezultat, a i ličnu pobjedu na narednim izborima.

Jeste li razmišljali ko bi vam mogao biti protivkandidat iz SDA?

Ne. Ko god da, ona ili on bude, biće to kandidat Bakira Izetbegovića i eksponent ovakve politike u zemlji i kao takav na narednim izborima će biti poražen.

Šta vaš politički koncept može dati građanima? Kakvu novu strategiju i nadu? Kakav novi program? Koliko kvalitetniji život?

Govorio sam ranije o novom konceptu unutrašnjeg dogovora između naroda i građana u ovoj zemlji. Također, mi u nezavisnom bloku imamo timove mladih stručnjaka koji, u saradnji sa raznim ekspertima širom BiH, već rade na izradi prioriteta i politika iz oblasti ekonomije, obrazovanja, zdravstva, turizma, kulture itd. Takva rješenja će biti vizija nove politike u Bosni i Hercegovini i mi ćemo ih predstaviti i ponuditi građanima, te u saradnji sa njima utvrditi najbolja i konačna koja će činiti naš izborni program.

Na takav način utvrđena, nova politika koja će počivati na standardima modernih zapadnih demokratija donijet će stabilizaciju prilika u zemlji i regionu, te bolji i kvalitetniji život. Ljudi žele mir, pravnu državu jednakih šansi za sve, žele posao, da rade, žele da žive od svog rada, da im djeca ostaju, rade i napreduju u svojoj zemlji, a to im sadašnje političke elite ne mogu i neće ponuditi. Zato je vrijeme za novu politiku i ja vjerujem da će ona biti prepoznata i podržana od našega naroda.

(Kliker.info-NAP)