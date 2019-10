Samit Srbije, BiH i Turske u Beogradu: U fokusu autoput i željeznica

Trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske na kome učestvuje državni vrh tri države održan je danas u beogradskoj Palati Srbija, prenose agencije.

Samit je održan u okviru drugog dana posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu, a osim njega, učestvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik.

Nakon sastanka , Erdogan izjavio je kako je današnji Samit Srbija – Turska – Bosna i Hercegovina bio plodonosan, da su lideri država odlučni nastaviti trilateralni mehanizam, te kako je najvažnije to što se, kako je rekao, prije svega razmišlja o cijeloj regiji, prenosi agencija Tanjug.

Slijedeći sastanak, istakao je, bit će održan u BiH, a zatim u Turskoj.

„Odlučni smo nastaviti trilateralni mehanizam. Kada je riječ o Srbiji i BiH, građanima, to će zbližiti i ljude i dvije države. A, najvažnija poenta današnjeg sastanka je ta što se, prije svega, razmišlja o cijeloj regiji“, rekao je turski lider na zajedničkoj press konferenciji nakon trilateralnog sastanka.

On je istakao kako će autoput Beograd – Sarajevo još više zbližiti Srbiju i BiH.

„Put je sinonim za civilizaciju, za život. Ako imamo put između dva naroda, to će imati još veći utjecaj na građane, a još veći na sprečavanje migracija. Naprotiv, učinit će regiju mjestom koje privlači ljude, oni više neće odlaziti iz domovine“, rekao je Erdogan.

Osvrnuo se na problem sa formiranjem Vijeća ministara u BiH, navodeći kako je prošlo 12 mjeseci a da vlada nije formirana, te kako se takvi problemi moraju riješiti.

„Bez vlade se ne može na efikasan način nastaviti sa poslom“, podvukao je Erdogan.

Vučić: Zahvalnost Erdoganu

Predsjednik Srbije Vučić rekao je nakon samita kako bi volio „da ne gledamo ubuduće jedni druge preko plota, da ne maštamo kako ćemo jedni druge da uništimo, već kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti, čemu će doprineti autoput Beograd-Sarajevo“.

On je na zajedničkoj konferenciji za štampu izrazio iskreno zadovoljstvo što je danas mogao razgovarati sa članovima Predsjedništva BIH i predsjednikom Turske i posebnu zahvalnost Turskoj i šefu turske države zbog njihove stabilizirajuće uloge na Balkanu.

„Hvala Turskoj i predsedniku Erdoganu na angažmanu i trudu. On je svojim ostankom danas u Beogradu i i zajedničkim odlaskom u Sremsku Raču pokazao koliko su mu važni region, Srbija i BiH“, podvukao je srbijanski predsjednik.

Vučić je istakao kako je za Srbiju i Beograd ovo važan dan jer je, od 1945. godine, „postojala nevidljiva ruka koja je sprečavala da se grade komunikacione veze između Srbije i BiH“.

„Sada je vreme da se to promeni. Za nas je ovo veliki dan i obezbedili smo finansiranje projekta Kuzmin-Sremska Rača. Most preko Save biće izgrađen u celini našim parama“, naveo je on, te dodao kako će zbog mosta projekat trajati tri godine.

„Potezali smo danas mape u kojima smo ucrtavali autoputeve i pruge. Nećemo da govorimo precizno o lokacijama, ali sa zadovoljstvom smo gledali u karte i kako da popravimo život ljudi. Svi projekti o kojima govorimo su projekti povezivanja ljudi. Kada povezujete ljude oni razmišljaju o boljem životnom standardu umesto da se svađaju.“

Vučić je istakao kako zbog toga ovaj prsten koji treba spajati Beograd i Sarajevo ima poseban značaj.

Komšić: Novi projekti

Kako je poslije sastanka rekao predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, željezničko povezivanje i infrastruktura bili su jedna od tema samita.

Istakao je da se na samitu, osim izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo, razgovaralo i o novim projektima koji se tiču željezničkog povezivanja.

“Javile su se i nove ideje za nove projekte, koje se tiču željezničke mreže i željezničke infrastrukture. Pošto je riječ o zahtjevnom terenu, barem u BiH, to jesu skupi projekti, ali su višestruko korisni. Korisni su jer povezuju dvije zemlje, građane BiH i Srbije. Mi, u BiH, pogotovo, imamo veliki interes da se oni realizuju, jer ostvaruju povezanost na nekim komunikacijskim pravcima koji su dosad nedovoljno izgrađeni”, rekao je Komšić.

Brojna otvorena pitanja

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je izjavio kako projekt autoputa Beograd-Sarajevo utiče na mir i stabilnost u regionu.

Kazao je kako je Turska stabilizirajući faktor u cijelom regionu i ima dobre bilateralne odnose sa svim zemljama regiona, i sa BiH i sa Srbijom, te može da pomogne stabilizaciji ukupnih prilika na zapadnom Balkanu.

Podsjetio je kako postoje brojna otvorena pitanja između Srbije i BiH te da ih je neophodno početi rješavati te voditi dijalog.

“Za mene je potrebna jedna intenzivnija saradnja između institucija BiH i Srbije, jer samo se tako mogu na pravi način riješiti svi bilateralni problemi. Ono što je zajedničko za sve naše države, koje učestvuju u trilaterali, je pitanje autoputa Sarajevo-Beograd, čiji ćemo početak izgradnje ozvaničiti danas u Srbiji”, rekao je Džaferović.

Naglasio je kako je riječ o važnom projektu koji utiče na mir i stabilnost u regionu, te podsjetio kako je Srbija završila svoje obaveze.

“Mi u BiH smo preuzeli obavezu da što je moguće prije definiramo i zaključimo ugovore s Turskom i Srbijom, kako bi projekat što prije bio realiziran”, rekao je Džaferović.

Dodik je ukazao na važnost održavanja ovakvih trilateralnih sastanaka, a koji će biti obilježen i krunisan polaganjem kamena temeljca autoputa Beograd-Sarajevo.

Kako je istakao, na trilateralnom sastanku je bilo riječi i o drugim projektima, kao što je izgradnja gasovoda Turski tok, a dodao je i da je entitet Republika Srpska za taj projekat zainteresovan.

Sljedeći trilateralni sastanak u BiH

Najviše su, kako je rekao Dodik, pričali o potrebi da se sačuva politička dobra saradnja između tri zemlje, ali i da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu.

On je izrazio i uvjerenje da bi uskoro moglo doći do formiranja Vijeća ministara BiH, koje bi trebalo da omogući brže potpisivanje sporazuma između Turske i BiH.

Naveo je i da je dogovoreno da iduće godine trilateralni sastanak bude održan u BiH, a potom u Turskoj.

Pred Samit, Erdogan je izjavio da zemlje regije čine temelje mira i saradnje u regionu Anadolija

Pred Samit, a tokom prvog dana posjete Srbiji, Erdogan je juče izjavio da zemlje regije čine temelje mira i saradnje u regionu, te da je čovječanstvu umjesto sukoba potreban mir, te je najavio da će Turska nastaviti sa investicijama u Srbiji.

Osim toga, rekao je da Ankara igra i nastavit će igrati konstruktivnu ulogu u stabilnosti i dobrobiti Balkana, te dodao kako Turska podržava euroatlantski smjer regije.

Predsjednik Srbije Vučić rekao da se mnogo raduje održavanju samita s kolegama iz BiH.

Uoči posjete Beogradu, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je kako postoji set pitanja o kojima se može razgovarati, a među njima su migrantska kriza, pregovori između Srbije i Kosova, kao i infrastrukturna povezanost regiona.

‘Most mira za povezivanje srca naroda’

Potom će predsjednici Turske, Srbije i članovi Predsjedništva BiH prisustvovati svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd – Sarajevo u Sremskoj Rači.

Projekat izgradnje autoputa Beograd – Sarajevo Erdogan je nazvao “mostom mira, koji će povezivati srca naroda”.

Procjenjuje se da bi gradnja prometnice mogla koštati tri milijarde eura.

Prvi komercijalni ugovor za projektovanje i gradnju dionice koja će prolaziti kroz Srbiju, potpisan je u decembru prošle godine između Vlade Srbije i turske kompanije “Tasyapı”, u vrijednosti od 250 miliona eura.

Autoput je značajan za povezivanje cijelog regiona, a radovi na jednom dijelu, dionici između Sremske Rače i Kuzmina su u toku.

Kada je riječ o dionici koja će prolaziti kroz BiH, dugo su vladale nesuglasice o tome kuda će ići trasa, pošto se predstavnici entiteta Republika Srpska i Federacija BiH nisu mogli usaglasiti. Umjesto jedne trase puta, odlučeno da se grade dvije – jedna od Sarajeva do Višegrada, sa odvajanjem za Goražde, a druga od Sarajeva prema Tuzli, Brčkom i Bijeljini, gdje bi se spojio sa autoputevima Srbije.

(AJB)