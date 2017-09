Samer Rešidat odgovorio Nini Raspudiću : Nisi ti mostarska raja, ti si papak

Samer Rešidat, član Glavnog odbora Demokratske fronte, reagirao je na svom Facebook profilu na stavove publiciste i filozofa Nine Raspudića.Njegov status prenosimo u cjelosti:

Slušam sinoć Ninu Raspudića na N1 i pokušavam da shvatim šta je to u ljudima koji mogu da govore kao on. Kaže da se uključio u političke tokove kao mostarska raja kroz “Urbani pokret” koja je htjela da pokaže da se u Mostaru ne gleda ko je koje nacije, već da li je gradsko čeljade ili ne. U njemu se naglo budi srce Hrvata onda kada je Željko Komšić izabran za člana Predsjedništva. Tada je njegov narod majoriziran i postao je ugrožen! Kako je majoriziran kad su građani Federacije izabrali člana Predsjedništva, i to jednog iz reda Bošnjaka i jednog iz reda Hrvata.

Onda dolazimo do teorije o ugroženosti. Kao, Hrvati su ugroženi zato što je izabran Željko Komšić. Evo ja to poštujem, ali se ne slažem. Jer onda sam i ja ugrožen kao Bošnjak u rodnom Sarajevu, a kroz par primjera ću da kažem kako:

Ja u Sarajevu gdje god sjednem, šta god da kupim, dobijem fiskalni račun. Fiskalni račun u Međugorju je česta pojava kao i Gospa. Ponekad se ukaže. To znači da mi u Sarajevu stavljamo pare u zajedničku seharu i onda ravnopravno dijelimo, a u Međugorju ne. To znači da oni uzimaju moje pare, a ja ne mogu ništa da uradim. Ja sam ugrožen!!!

Imam malo dijete koje gleda crtane i svaki je ili na srpskom ili na hrvatskom jeziku. Moje dijete je rođeno u Bosni i ne želim da govori rajčica, kruh, žlica ili mleko jer se tako u Bosni ne govori. Moje dijete i ja smo ugroženi!

Kada treba da se neko zaposli uvijek prednost imaju Hrvati ili Srbi, jer mora da bude ravnopravno. A nedavno smo se prebrojavali i vidjeli da nema baš toliko Hrvata u Sarajevu, ali kad se zapošljava onda ih moramo naći! Eto opet sam ugrožen!

A ako je ravnopravno kod zapošljavanja zašto onda nije ravnopravno i kod glasanja? Zašto onda neki Hrvat iz Sarajeva ima prednost kod zapošljavanja i važi mu se da je Hrvat, a kada glasa za Željku Komšića nije Hrvat i to je majorizacija.

Zašto, kada ulazimo u Bosnu, na granici ne stoji zastava Bosne i Hercegovine nego stoji zastava Herceg Bosne ili RS-a? Ako se poštuje presuda Ljubić, hoću da se postuje i Dejton! Hoću zastavu BiH na granici a ne zastavu tzv. Herceg Bosne! Hoću da se poštuje i presuda Sejdić i Finci, i presuda Pilav i sve ostale presude!!!

Zašto ako je Sarajevo Teheran u taj Teheran dolaze autobusi ljudi iz RS-a i iz tzv. HB na posao i odnose novac iz Sarajeva/Teherana?

Ove stvari Nini ne smetaju, ali mu smeta jedan Željko Komšić, koji je možda veći Hrvat on njega, a možda i nije. Ja to ne znam i ne mogu da vagam jer na dunjaluku nacionalna vaga ne postoji, ali zato znam da taj Nino nikad nije bio niti mostarska raja, niti će biti purger, a najmanje član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Ne zato što nema političkog kapaciteta, nego zato što je papak, poručio je Rešidat.

(Kliker.info-Depo)