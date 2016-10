Salmir U Stocu se više nikada neće održati izbori po pravilima Herceg Bosne iz 1993. godine

Lokalni izbori su iza nas, ali oni nisu održani u Stocu zbog incidenta koji se dogodio na jednom od biračkih mjesta. O svim dešavanjima govorio je Salmir Kaplan, kandidat za načelnika općine Stolac i jedan od aktera incidenta, prenosi novinska agencija Patria.

“Ako će se cijela javnost pitati ko je slomio kompjuter, a ne šta je dovelo do toga, onda to nije ozbiljno. Svi izbori u Stocu prolaze u obmanama, krađama i varanju. Provode se izbori kako hoće oni iz HDZ-a. Kažu da su oni pravila, da su oni zakon.”

Kaplan je naglasio da predsjednik izborne komicije nije bio neutralni predsjednik, već je imao jasnu zadaću – pobjeda HDZ-a.

“Zadaća je bila jasna, bez obzira na način. Smjenjivali su se članovi biračkog odbora jer nisu htjeli raditi po pravilima džungle, već po pravilima CIK-a BiH. Izbore su prekinuli građani, a ja sam preuzeo odgovornost za prekide. To je bila klasična Herceg Bosna 1993. godine samo su falili kamioni i logori”, rekao je Kaplan za N1.

Kaplan je kazao da Bošnjaci po selima oko Stoca nemaju javne rasvjete, a u mjestima gdje su Hrvati sve svijetli.

“Bošnjaci struju čekaju po dvije godine da im se priključi iako su sve platili. Zemlja se dodjeljuje samo Hrvatima, rasvjetu i vodu po selima imaju samo Hrvati…”

Kaplan je ponovio da je Ivan Perić, predsjednik općinske izborne komisije, ima jasnu zadaću da pobijedi HDZ.

“Jesmo li mi trebali reći ‘OK, to nije uredu, ali mi ćemo se žaliti CIK-u’? Međunarodni posmatrači su sve vidjeli i zapisali, ali je pitanje kada bi oni to prijavili i kada bi se nešto promijenilo. Da je bilo sve pošteno mi bi pobijedili i bez glasova iz dijaspore. Kada su to shvatili oko 15 sati, počeli su smjenjivati članove komisije”, izjavio je Kaplan za N1.

Gost jutarnjeg programa N1 televizije je ispričao detalje tuče, te prekid izbora.

“Mene je neki čovjek napao kada sam rekao da se izbori prekidaju. Ja sam na to reagovao i branio se. On je nakon toga fizički nasrnuo na dvije djevojčice, a sada njega drže na intenzivnoj njezi.”

Bez obzira na moguće nepravilnosti da li ste trebali tako reagovati?

“Mi od juna pišemo svima. Ambasadama, OSCE-u, javnosti… Najviše se javnost zainteresovala kada smo govorili o glasanju mrtvih, a ima ih 500. Kada dođe neko da izvadi dokument u Općini, a nije Hrvat, to nije moguće. Kada je raspoložena službenica, po naređenju načelnika Boškovića, može se dobiti dokument.”

Perić tvrdi da su Kaplan i Ljubović počinili krivično djelo – ubistvo u pokušju.

“Komentar nekih ljudi u HDZ-u je nakon svega ovoga bio: “Salmir Kaplan je propust HVO-a”. Imao sam 12 godina kada sam natvoren na kamion i odveden u Blagaj. Imao sam 12 godina kada sam bio napolju i igrao se s psom, naišao je bojovnik ubio psa i rekao ‘Nema te više Alija’. Taj pas sam trebao biti ja.”

Kaplan je kazao da ne bježi ni od čega, te da su i Hrvati glasali za njega jer im je dosta nečasne vlasti.

“U Stocu se više nikada neće održati izbori po njihovim pravilima, a ta su pravila Herceg Bosne iz 1993. godine. Kada trebaju ukrasti izbore govore da postoji demokratija, a sve ostale godine demokratije nema. Ljudima u Stocu je puna kapa, ljudi u Stocu hoće promjene.”

Za kraj je kazao da je uvijek pozivao na fer i demokratske izbore, a ta tako nešto nikada nije čuo iz redova HDZ-a u Stocu.

“Neka dođe neko sa strane i provede izbore, sve će biti uredu. Ako treba iz Zagreba neka dođu i sve će biti fer i korektno.”

(Kliker.info-NAP)