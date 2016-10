Salmir Kaplan upozorava : Izborne prevare mogu biti iskra koja može zapaliti sve što može goriti (Video)

TV1: Šta se to dogodilo 2. oktobra na dan lokalnih izbora u BiH?

KAPLAN: 2. oktobra su se dogodile neke stvari koje su počele da se dešavaju prethodnih 4, 5 izbornih ciklusa. Ova izborna krađa se dešava na svakim izborima i postala je normalna pojava. OIK i predsjendik Ivan Perić nema zadaću da provodi zakon, već da pobjedi HDZ. Kako? Nije bitno, pošteno, nepošteno, krađom, otimačinom… On radi po instrukcijama HDZ-a i radi sve ono što će ostaviti HDZ na vlasti. Kada su oni u 14 sati vidjeli kolika je izlaznost građana Stoca za koje se zna da će podržati Inicijativu za Stolac i mene, uspaničili su se i iz centrale HDZ BiH u Stocu je došla naredba da se ide na plan B. Taj plan je bio dolazak na biračko mjesto gdje imate momka i djevojku, članove biračkih odbora koji rade po propisima i koji ne dozvoljavaju glasanje s hrvatskom putovnicom jer je CIK BiH rekao da to ne može. Koji ne dozvoljavaju da osoba glasa za nekoga iz svoje kuće, da se glasa sa ličnom kartom koja je istekla, da se dobiju listića… Tada dolazi Perić sa policijom i daje rješenja njima da izađu. Onda postavi ljude koji će umjesto njih voditi proces do 19 sati i puštati da glasa ko hoće i radi šta hoće. To se desilo već u 11 sati na biračkom mjestu Hodovo 1, a onda se u 14:30 dešava na mjestu Crnići. Kada se to desilo prekinuti su izbori.

Uopće nije sporna odgovornost za prekidanje izbora i ja ne bježim od te odgovornosti, međutim, okolnosti koje su do toga dovele su bile konkretne, s imenom i prezimenom Ivana Perića čiji je potpis na svim malverzacijama i nepravilnostima. Ivan Perić je pred posmatračima iz američke ambasade u 11 sati na Hodovu članu biračkog odbora rekao – ovdje nema pravilnika, ovdje sam ja pravilnik. Šta smo trebali? Gledati kako izbori teku i kako neko u Sarajevu kaže niste se na vrijeme žalili… To bi bilo tako verifikovano.

Prekidanje izbora se nije desilo pod okolnostima kako ovi mediji iz zapadne Hercegovine predstavljaju, drže čovjeka u bolnici dva dana… To su gluposti koje ne stoje.

TV1: Više ste puta spomenuli Ivana Perića. On kaže da ste ga htjeli ubiti, da ste ga napali, da je dobio lakše tjelesne ozljede, a za razliku od Marija Raguža koji je dobio teže tjelesne ozljede. Koja je vaša strana priče?

KAPLAN: Ne želim puno o tome pričati jer postoje organi koji za brigu o sigurnosti i ispitivanje dobijaju plaću. Ivana Perića nisam napao. Fizičkog kontakta između nas dvojice nije bilo. To što sam ja njega da radi malverzacije, da bi ga trebalo biti stid…to je druga stvar. Mario Raguž je napao mene. Zaletio se iza nekakvog čoška na mene. Niti sam ga vidio, niti znam ko je.

TV1: Jeste li vi tražili liječničku pomoć?

KAPLAN: Jesam. Raguž me napao i došlo je do kontakta, gdje sam ja povrijedio leđa. I on je, kažu zadobio nekakve ozljede i dva dana je na intenzivnoj njezi. To samo može smisliti ovaj kriminogeni stolački HDZ. I ovo iznošenje kutija, sve su to oni radili, da bi, kada su vidjeli da se izbori prekidaju, imali nas za šta optužiti. HDZ Stolac nije politička stranka nego kriminogena organizacija na čelu s dva Boškovića – notorna kriminalca i sa Perićem pomagačem. Oni su spremni na sve samo ne na fer i korektne izbore.

TV1: Već ranije ste rekli da se na izborima u Stocu pokušalo glasati preko isteklih ličnih karata i sa hrvatskim putovnicama. Bilo je i priče o mrtvima na biračkim spiskoivima. Perić kaže da nije njegova nadležnost brisanje mrtvih sa spiskova. Čija jeste?

KAPLAN: Njegova jedina nadležnost je da pobjedi HDZ. A nadležnost je njegove kćeri, koja radi u matičnom uredu. On je taj dan nju, iz matičnog ureda doveo u OIK. Ona je kucala rješenja gdje on smjenjuje ljude u 15 sati. Kćer je doveo neovlašteno. To je divlji zapad, džungla, šta Perić radi. Dva Boškovića i Perić mogu prihvatiti samo izbornu krađu ili da nema izbora, za šta se zalažu. Njima ni u primisli nisu pošteni i fer izbori, a to je jedino što Stocu može osigurati mir i stabilnost. Garantujem vam, što se tiče ljudi koje ja predstavljam, ako su fer i pošteni izbori, ako pobjedi ne znam ko, pružit će se ruka. Ja sam taj dan imao ozbiljnih problema dok sam smirio 500 ljudi da ne rade neke negativne stvari, koje bi ugrozile stabilnost. U Stocu ima 1500 ljudi koji su bili u logorima, oni nose traume, poriv za osvetu i dok je god tako ne smijemo se igrati vatrom. Izborne prevare mogu biti iskra koja može zapaliti sve što može goriti.

TV1: HDZ je ukazivao da postoji problem fiktivne prijave Bošnjaka iz Mostara, koji su znali da u Mostaru neće biti izbora, da glasaju u Stocu. Jesu li ovi navodi opravdani?

KAPLAN: Ne znam spisak svih birača napamet. Postoji činjenica o kojoj HDZ ne govori, a to je da je minimalno 250 ljudi fiktivno prijavljeno iz Čapljine u Stolac u režiji HDZ-a. Oni su taj dan dovedeni autobusima. Pričamo možda o desetak iz Mostara, ali ne o 250 iz Čapljine. Ne priča se o 400 ljudi, zbog čega sam podnio prijavu, koji su prijavljeni da glasaju putem pošte. Pola moga komšiluka, znam da je u Njemačkoj, Švedskoj…glasa iz Hrvatske. To je jedna kriminalna organizacija koja se služi svim i svačim, ali ne radi ništa pošteno.

TV1: Šta očekujete od CIK BiH?

KAPLAN: Da ponovi izbore. Da ukloni nemani kao što je Ivan Perić. Da ukloni predsjednike biračkih odbora koji su spriječavali članove da rade svoj posao. U Bobanovom selu je posmatrač rekao da poznaje čovjeka koji je s čapljinske općine, da je tamo registriran i da ne može glasati. Član biračkog odbora je Bekir Isaković je rekao da mora vidjeti ličnu kartu. A onda predsjednik kaže da ne smije i da će ga smijeniti, da će zvati Perića i da će dobiti rješenje o razriješenju i da će ga istjerati. To je neprihvatljivo i očekujemo od CIK-a da takvima više ne da šansu. ne znam šta CIK sprečava da postave predsjednijke biračkih odbora, neka to budu administrativci iz CIK-a. Neka CIK provede direktno izbore, jer ako se dese izbori u kojima će Perić i Boškovići raditi što su radili, nisam siguran da ću ponovo iskontrolisati stvari koje sam iskontrolisao u nedjelju.

TV1: Kakav rezultat očekujete ako se ponove izbori?

KAPLAN: Zašto kradu? Zato što imaju većinu pa bi pošteno pobjedili? Ako bude iole pošteno, izgubit će sa par stotina glasova razlike. Ovo nije sukob Bošnjaka i Hrvata u Stocu, tenzija nema, ovo je sukob jedne političke opcije i građana protiv Perića i dva Boškovića. Samo protiv te trojice kriminalaca, protiv kojih smo podnijeli krivične prijave.

(Kliker.info-Vijesti)