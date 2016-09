Salmir Kaplan tvrdi : Bošković i HDZ će protjerati i Hrvate iz Stoca !

VIJESTI.BA: Prije nekoliko dana predsjednik Općinske izbore komsije ( Stolac) Ivan Perić potpisao je obavještenje da biračko mjesto iz Javne ustanove „Dječiji vrtić“ se prebaca u jedan privatni prostor. Kako gledate na ovu „selidbu“ i da li se radi o još jednom pokušaju“ izbornog inžinjeringa?

KAPLAN: Generalno govoreći, nemam povjerenja u Općinsku izbornu komisiju Stolac i u njenog predsjednika, gospodina Ivana Perića pošto oni otvoreno pokazuju jednu otvorenu tendenciju prema HDZ-u i oni su u službi aktuelnog načelnika što je jasno kao dan.

Ovo samo prebacivanje od svih akcija koje je OIK radio je najmanje sporno. Mi trebamo sačuvati općinske izborne komisije, a kada kažem mi, mislim na sve one koji nisu HDZ, od Perićevih manipulacija jednako i u javnim i u privatnim objektima. Nama bi se lakše bilo boriti u objektima u kojima je do sada bilo glasanje. Opet, puno je veći problem kako rade i na što su sve spremni, odnosno kako su dodjelili predsjednike biračkih odbora putem ždrijeba nekom njihovom procijenom. Imenovanje biračkih odbora pravdaju činjenicom da su zadovoljni nacionalnu i spolnu strukturu te pripadnost političkim subjektima. To jeste zadovoljeno. Svaki subjekt ima po jednog ili dva predsjednika ali subjekt koji ja predstavljam, odnosno Koalicija za bolji Stolac ima dva predsjednika, od toga jedan je na biračkom mjestu gdje ima 250 ljudi a drugi je na mjestu gdje će glasati samo deset ljudi, dok HDZ ima predsjednika biračkih odbora na mjestima gdje glasa do 2000 ljudi.

VIJESTI.BA: Dakle neravnomjerno raspoređeno?

KAPLAN: Naravno, i to je veći problem od ovoga što su zamijenili mjesto gdje se glasa. Bolje bi bilo da se to nije uradilo ali znamo da to ne predstavlja veći problem kao što je ovo što sam već rekao, dodjela predsjednika biračkih odbora. Da se razumijemo nigdje ne piše da se predsjednici moraju imenovati putem ždrijeba, ali ako hoćemo da niko nema šta tome prigovoriti onda se dodjeljuje putem ždrijeba. Da smo putem ždrijeba dobili ovakva dva mjesta onda bi šutio jer šta se može, mora i to neko dobiti, dobili mi i gotovo a ovako kad naš konkurent dobije mjesta gdje ima preko hiljadu ljudi onda je to sumnjiva tendencija i normalno je da nemamo povjerenja u tu komisiju i da moramo razmišljati o stvarima o kojima ne bi trebali razmišljati nikako.

VIJESTI.BA: U kojoj mjeri je OIK izbrisao umrla lica sa biračkih spiskova. Poznato je da ste prema OIK-u u više navrata slali apelacije?

KAPLAN: Slali smo i prema OIK-u i prema Matičnom uredu. Po pitanju umrlih lica puno je više sporan Matični ured općine Stolac nego OIK. Općinska izborna komisija ima obavezu da se obrati ka IDEA Stolac i da kažu da im se isprinta birački spisak. Onda IDEA printa birački spisak i šta nađu na biračkom spisku to je za njih birački spisak. Ja sam se obraćao njima iz razloga da se potrude i ulože svoj autoritet kod Matičnog ureda da im kažu da to ne rade jer zbog njih dobijaju negativne reakcije. Po znakonu Matični ured je zadužen za upisivanje kako novorođenih osoba tako isto i za brisanje umrlih osoba.

Razumijem da je neko umro pod okolnostima da je zadnji iz porodice koji je umro, ili da nema nasljednika pa da nema ko prijaviti tu smrt, ali Matični ured treba da se potrudi i preko nadležnih organa suda i policije obavi posao za koju su plaćeni. Oni to namjerno ne rade.

VIJESTI.BA: Očito je da se ne trude?!

KAPLAN: Ima tu malo i nemara u službi ali isto tako postoji ta tendencija jer neće da se potrude zbog toga što treba učiniti sve da se pomogne aktuelnom načelniku kako bi opstao na vlasti. Sam načelnik kaže ;“ neka mrtvih ne smetaju“.

Ja nemam dokaz da je neko od mrtvih „glasao“, pretpostavljam da jeste jer ako uđemo u biračke spiskove, gdje su se ljudi potpisivali kada su glasali prije četiri godine pa vidimo ko je sve bio potpisan a znamo da je u tome momentu bio mrtav. Istina ja nemam pristup tim biračkim spiskovima pa ne mogu da tvrdim da su mrtvi glasali ali mislim da ima prostora za sumnju kada neko uporno ne želi da uradi posao za koji je plaćen a to za rezultat ima ostavljanje mrtvih na biračkom spisku.

VIJESTI.BA: Da se malo odmaknemo od tih tehničkih detalja. Dakle trka za načelnika u Stocu vodit će se između Stjepana Boškovića kandidata HDZ-a i Vas kao zajedničkog kandidata SDA, SBB i SDP-a. Šta Stocu može donijeti promjena na čelu općine?

KAPLAN: Stolac je pacijent koji će umrijeti ako mu se ne priključi kisik a kisik može dobiti samo promjenom aktuelnog općinskog načelnika. Dakle ko god da je protiv Stjepana Boškovića ta osoba je glas za Stolac, ne što ja navodno imam visoko mišljenje o sebi i da samo ja mogu spasiti Stolac, nego zato što je Bošković zlonamjeran prema Stocu a ja sam dobronamjeran i to je glavna razlika. Kada bi gospodin Boškovič skinuo barijere koje ima prema drugima to bi već bilo drugačije a kamoli kada bi nešto uradio tek bi onda to bilo osjetno.

Međutim Bošković sve što radi radi svijesno. Ne radi loše stvari zato što ne zna nego zato što je to njihova politika ovdje u Stocu koja hoće da Stolac učini nepoželjnim mjestom za življenje ne bi li u miru napravili isti onaj rezultat koji su napravili u ratu. Oni tu poruku šalju postavljanjem ratnih zločinaca na listu, da im treba rezultat iz 1993.godine a to je etnički čist Stolac. Jer nisu postavili presuđenog ratnog zločinca na listu,( iako on po zakonu može biti na listi jer je odslužio kaznu, da nema to pravo CIK bi ga sa liste skinuo), zato što žele dobro Stocu, tako da se zna kakvu poruku šalju. On je tu samo radi poruke kako je cilj etnički čist Stolac jer ako se u ratu dobro prošlo sa logorima i protjerivanjem sada treba malo podsjetiti na to. I tako u Stocu sve treba držati na aparatima dok Bošnjaci ne otiđu, jer kad i oni nekad dobiju pasoše EU mogli bi otići, e onda bi se tek trebalo početi konkretnim životnim problemima.

VIJESTI.BA: Uostalom zar u Stocu nema građana hrvatske nacionalnosti,mladih i akademski obrazovanih koji bi mogli biti na listama umjesto ratnih zločinaca?

KAPLAN: Te osobe napuštaju Stolac, prisiljeni su ići u Irsku i u Njemačku. Poruka koja se može poslati Stočanima koji imaju pasoše EU bez obzira na nacionalnost je sljedeća: Ukoliko želite da budete u situaciji u kojoj morate ići u Irsku da bi preživjeli onda glasajte za Boškovića, a ako želite da imate neki prosperitet u svome gradu onda glasajte za Kaplana. To zna svaki i Hrvat i Bošnjak i Srbin samo je pitanje šta ko želi od Stoca, da li želi da Stolac bude normalan ili ne, a ja mislim da je danas puno više ovih prvih i zato sam ubjeđen u pozitivan ishod izbora.

VIJESTI.BA: Kad smo već kod mogućih perspektiva, koje potencijale Stolac nije iskoristio u proteklom vremenu i na koje Vi namjeravate staviti fokus pažnje ako budete izabrani za načelnika?

KAPLAN: Prva stvar koja svakome pada na pamet kada dođe u Stolac i provede u njemu jako kratko vrijeme odmah može da primjeti da Stolac nema nijedan ni hotel ni motel, nema ništa i u Stocu ljudi uglavnom traže prenoćište, što nije nikakvo rješenje za turizam. Gospodinu Boškoviću su puna usta turizma ali ne može se razvoj općine graditi na turizmu ako nemate nijednog kreveta u gradu.

Dok je postojao hotel, urađena je privatizacija na jako sumnjiv način i za gospodina Boškovića je jedino bitno da na papirima taj hotel drži neka osoba hrvatske nacionalnosti. Nebitno mu je da li će hotel biti obnovljen, jedina mu je briga da taj hotel „ne daj Bože“ ne obnovi neko ko nije Hrvat. Ako ja dođem na čelo grada, ja ću jedino samo tržiti nekoga ko će obnoviti taj hotel. To može biti Sveta Stolica, ako pokaže interes ja ću biti patner i staviti općinsku administraciju na raspolaganje za to. Uopće ne strahujem za razliku od Boškovića od toga ko će biti investitor, dok je njemu to glavna briga.

Osim toga postoje kapaciteti prijeratnih tvornica koje su privatizirane ali općina mora dati podršku tim ljudima. Ukoliko neko želi da ih proda treba tražiti ljude koji su zainteresirani da to kupe i pokrenu biznis. Sada imamo situaciju kada čovjek hoće da pokrene neki biznis općina uradi sve u cilju da mu to onemogući i da ga spriječi. Tako radeći ništa se novo neće desiti i mene samo zanima ko normalan može povjerovati Boškoviću da će on nakon 12 godina mandata u kojima nije uradio ništa, da njemu trebaju još četiri godine kako bi se nešto počelo kretati naprijed. Ako nas 12 godina vodi unazad ne vidim po kojoj logici bi mogao da nas u sljedeće 4 godine povede naprijed.

VIJESTI.BA: Kako ocijenjujete dosadašnji tok kampanje. Možete li na osnovu prvog dijela kampanje ocijeniti kakvo rasploženje vlada među građanima Stoca?

KAPLAN: Vrlo sam zadovoljan zbog toga što se kampanja i borba između dva glavna politička subjekta nije prenijela na građane u negativnom smislu. Apelirao sam da se na narod ne smije prenositi svađa između dva politička subjekta, to što jedan politički subjekt čini nepravdu i kriminal kako bi drugi spriječio da se ravnopravno nadmeće na izborima. To ne smije da ima refleksije na narod i da „ne daj Bože“ narod kvari odnose koje je nakon rata doveo na neki nivo koji je normalan. S tim sam zadovoljan a poruke koje HDZ šalje i kampanja koju vodi se svodi da Bošković bude na vlasti zato što je Bošković Hrvat a ja nisam, što je put koji nas 22 godine poslije rata između Hrvata i Bošnjaka, ne vodi nikud i mislim da nema prolaza kod građana Stoca bez obzira na nacionalnost. svako slovo toga. O gospodarstvu i ne mogu pričati jer su za 12 godina ubili i zbrisali sa lica zemlje pojma od strane Boškovića koji vlada 12 godina i HDZ-a koji vlada 26 godina ovim gradom.

VIJESTI.BA: Kažete da ćete predstavljati sve građane. Zbog čega bi neki Bošnjak glasao za Boškovića i sa druge strane zbog čega bi neki Hrvat glasao za Kaplana?

KAPLAN: Nema nijedan čovjek u Stocu do samog Boškovića da bi glasao za Boškovića, bez obzira na nacionalnost. Bošnjak za Boškovića može glasati samo ako lično mrzi Salmira Kaplana i da otiđe glasati za Boškovića samo da Kaplan ne dođe na vlast, dakle samo iz toga razloga bi neki Bošnjak mogao eventualno glasati za Boškovića. Mislim da takvih nema ili ih je jako malo.

A zašto bi neki Hrvat glasao za Kaplana, to sam već i rekao, ali evo da ponovim; ako ne želi da mu dijete ide u Irsku kako bi preživjelo, ako ne želi da mu djeca bježe u Njemačku, i taj čovjek ako je mlad da ne mora bježati iz Stoca, ako to ne želi onda je Kaplan za njega bolji izbor, a ako mu je svejedno hoće li ostati u Stocu onda može glasati za bilo koga.

Nihad Hebibović (Vijesti)