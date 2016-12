Salmir Kaplan : Probosanski političari koji izglasaju Boškovićev i HDZ-ov zahtjev ne bi se trebali baviti politikom

VIJESTI.BA: Stjepanu Boškoviću je istekao mandat na funkciji načelnika Općine Stolac. Kako gledate na njegov poziv za izglasavanje budžeta Općine Stolac koji predstavlja svojevrsni apel za nelegalno obnašanje vlasti?

KAPLAN: Naravno da je nelegalno obnašanje vlasti. To je jedna prevara HDZ-a na koju nadam da neće nasjesti ostale stranke, pogotovo ove stranke koje su zajedno u većini sa HDZ-om, mislim na SDA i SBB, jer je HDZ shvatio da u Stocu ne može nikako biti na vlasti osim ako pokrade izbore, što je pokušao i nije uspio. Činjenica koja ukazuje na to da su pokušali pokrasti izbore jeste da je CIK smjenio Opštinsku izbornu komisiju i da je Apelacioni odjel suda BiH to potvrdio.

Druga mogućnost da ostanu na vlasti jeste da izbora nema nikako kao u Mostaru, jer ovo što je u Mostaru HDZ uradio nakon što su vidjeli da su 2008.izgubili izbore, shvatili su da će i 2012 izgubit, da ih neće biti na vlasti, i onda su doveli situaciju u pat poziciju u kojoj nema izbora i u kojoj oni ostaju na vlasti. Tako sad i u Stocu hoće da ostanu na vlasti.

VIJESTI.BA: Da li je ovo put u trajnu uzurpaciju vlasti?

KAPLAN: HDZ se specijalizirao u uzurpacji vlasti. Uzurpirali su vlast u Gradu Mostaru i pokušavaju da je uzurpiraju u Općini Stolac. Uzurpirali su vlast u Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanskog kantona, uzurpirali vlast kada je u pitanju policijski komesar u HNK-a. Svugdje tamo gdje nema dogovora HDZ uzurpira vlast. Bojim se da nekada i mi svojim glasnjem ne poduzimamo stvari koje bi trebali poduzimati. Što se tiče izgaslavanja budžeta za Stolac; Ako neko od bošnjačkih predstavnika u federalnom parlamentu ne vidi šta se iza ovoga krije iza Boškovićevog zahtjeva onda ne znam da li takavi uopće trebaju biti u politici. Ne vjerujem da ima iko a da ne vidi, samo ne znam jesu li se još bavili sa tim, ali strahujem da se ne pojave oni koji neće vidjeti u čemu je poenta.

VIJESTI.BA: Bošković traži novi budžet i očito je da mu ne pada ma pamet da traži nove izbore. Kako onda u tome kontekstu komentirate ranije pozive od strane HDZ-ovih zvaničnika da do izbora u Stocu dođe?

KAPLAN: Oni to u praksi ne žele. Ako su očekivali izbore, očekivali su ih samo zato što je CIK donio jednu odluku koja je kriminalna i koja se apsolutno ne temelji na bilo kakvim dokazima a temelji se na kršenju i pogrešnom tumačenju članova Izbornog zakona. Na osnovu takve odluke su skinuli tri kandidata sa izborne liste. Kada se to desilo tada je Bošković tražio izbore. U ovoj zemlji je ostalo malo pravde i nije baš da je nema nimalo, ima pravne države koja je rekla da se odluka CIK ne temelji na dokazima i poništila je tu odluku. Sad Boškoviću izbori ne trebaju; Ako će biti pošteni izbori, ako će biti sa svim kandidatima onda ne trebaju a treba da izbora nema nikako. To je dakle logika Stjepana Boškovića.

VIJESTI.BA: Ukoliko ne dobijete podršku probosanskih stranaka u vezi neizglasavanja budžeta, da li je Inicijativa za Stolac time praktično prepuštena sama sebi?

KAPLAN: Ne mogu ni zamisliti da bilo koja stranka koja se naziva probosanskom da može glasati za ovakav zahtjev HDZ-a. Ne mogu da povjerujem da takva stranka postoji. Ako bi se to ipak desilo onda to znači i mnogo više da smo prepušteni sami sebi.

VIJESTI.BA: Čini se da se situacija sve više zaoštrava a istovremeno i kristališe. Sada imamo i Mostar i Stolac. Može li se ona sada u paketu rješiti da dođe do izbora u Stocu i konačno u Mostaru?

KAPLAN: U paketu je malo teže, zato što je u Stocu tehnički problem a u Mostaru je politički. Kada se politika ne može dogovoriti, tu je nekako prag tolerancije veći, pa se to toleriše i od strane društva ali kada je problem čisto tehnički, kada neko u CIK-u prima platu a ne dozvoljava da se organizuju izbori u Stocu, onda je to iritirajuća situacija. Ako CIK dopusti da se sad u sljedeće četiri godine ne održe izbori u Stocu, to je katastrofalno.

Ali pogledajte u kakvom je očaju stolački HDZ. Idu na to da Stjepan Bošković bude jedini kandidat za načelnika. Ja nikada ne bi sjeo na tu stolicu kada bi bio jedan kandidat. Međutim kada ni to ne može onda se vrši pritisak na CIK da ne daju izbore nikako i da svake godine na federalnom parlamentu izglasavamo budžet. Ne bih na takav način bio u vlasti ni pod koju cijenu, ali to su ljudi koji bolje znaju nego iko koliko su pokrali glasova. Sad kada im je poništena Općinska izborna komsija više nemaju s kim da kradu glasove, znaju da će u toj situaciji izgubiti sa hiljadu glasova razlike, tako da čine sve da ne dođe do tih izbora.

Kada Dragan Čović kaže da je to hrvatski prostor, to ne znači da Bošnjak nema pravo živjeti u Stocu i raditi ako se možda otvori neko radno mjesto, ne smeta to njemu toliko. To znači da ako neko ko je Bošnjak po nacionalnosti krene da legalno i legitimno kroz političku borbu preuzme vlast u Stocu, onda Čović i njegovi imaju pravo i da kradu jer je to hrvatski prostor a ja nisam Hrvat. Oni dakle koriste sva moguća dozvoljena i nedozvoljena sredstva kako bi to spriječili i nelegano zadržali vlast.

Nihad Hebibović (Vijesti)