Salmir Kaplan: Neću Čovića pitati kada ću završiti političku karijeru

Protiv Salmira Kaplana, kandidata za načelnika Općine Stolac ispred „Inicijative za Stolac“, te još deset osoba iz Stoca je Policijska uprava Čapljina podnijela izvještaj Tužilaštvu u Mostaru povodom incidenta tokom proteklih lokalnih izbora. Kaplan je u razgovoru za Faktor govorio o samom incidentu na dan izbora, njegovom mogućem epilogu, te mogućnosti održavanja novih izbora u tom gradu.

FAKTOR: Uzimajući u obzir da su pokrenute pravne procedure protiv vas zbog navodnog fizičkog sukoba, strahujete li od njihovih posljedica?

KAPLAN: Ja se ne bih miješao u rad Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i generalno u rad pravosudnih organa i policije. To trebaju biti nezavisni organi. Vidimo da ima političara, predsjednika stranaka, koji već unaprijed znaju presude. Ja vjerujem da oni to i mogu znati, zato što oni drže u svojim rukama sve konce kada su u pitanju kantonalna tužilaštva i sudovi. Neka svako radi svoj posao i ja se ne želim u to miješati. Ja želim govoriti o izbornim prevarama koje radi HDZ u Stocu. Ovo što se dešava je pokazatelj i dokaz tvrdnje da HDZ na poštenim izborima ne može pobijediti, pa treba pokrasti i pobijediti ili ovako rastezati i praviti od Stoca Mostar, da nema izbora i da oni ostanu na vlasti.

FAKTOR: Kada govorite o predsjednicima stranaka koji unaprijed znaju presude, nije teško pretpostaviti da aludirate na predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Kako komentirate njegove prognoze o skorom okončanju vaše političke karijere?

KAPLAN: Da se gospodin Čović pitao, ja svoju političku karijeru ne bih nikad ni počinjao, tako da on na moju političku karijeru ne može nikako utjecati. Neka zaboravi da će se on pitati kada ću ja početi i kada ću prekinuti političku karijeru. Ja samo želim da poručim gospodinu Čoviću da se u mom slučaju sigurno neće desiti da nestanu neke izjave svjedoka ili da nestanu neki papiri, kao što su nestali u njegovom slučaju. On je posljednja osoba na svijetu koja ima pravo popovati bilo kome kada je u pitanju pravosuđe. On je čovjek koji je već zatvaran, pritvaran i čovjek protiv kojeg su trebale biti donesene presude, ali su nestajali ključni materijali, tako da on apsolutno nije pozvan da se u to miješa i o tome govori.

FAKTOR: Da li će, prema vašem mišljenju, izbori u Stocu biti ponovljeni?

KAPLAN: Izbori u Stocu moraju biti ponovljeni. Nema razloga da se ne ponove. Ovako, sigurno, ne može ostati.

FAKTOR: Međutim, nagovještava se mogućnost da će vam Centralna izborna komisija (CIK) BiH, u slučaju ponavljanja izbora, uskratiti mogućnost kandidiranja?

KAPLAN: CIK na sebe ne bi trebao preuzimati takve vrste političkih odluka jer valja objasniti narodu Stoca da jedan presuđeni ratni zločinac može biti na listi, a da Salmir Kaplan ne može. HDZ BiH krivotvori izbore, pa i opće, s obzirom na to da kradu na preferencijama. Taj Ivan Perić, koji je već 20 ili 15 godina predsjednik Općinske izborne komisije, falsificira izbore i onda on može nastaviti voditi izbore, a ja se ne mogu kandidirati. To ako se uradi, onda ne trebaju izbori nikako.

FAKTOR: Koje Vi pravne korake namjeravate napraviti povodom ove situacije?

KAPLAN: Podnio sam tri tužbe do sada protiv gospodina Perića i očekujem da reagira Tužilaštvo BiH. Oni su sada na potezu i ja vjerujem da će ubrzo uslijediti reakcija. Jedna krivična prijava je napisana na pet strana i sa 60 stranica priloga, tako da se radi o ozbiljnim krivičnim prijavama direktno protiv Perića, Stjepana Boškovića i protiv Perićeve kćerke, koja je šef Matičnog ureda i koja je glavna zapreka da se brišu mrtvi sa biračkog spiska.

FAKTOR: Šta je zapravo istina, odnosno šta se dogodilo u nedjelju, 2. oktobra, u Stocu?

KAPLAN: Dimenzije tog sukoba su prenapuhane. Ja ću samo reći da između mene i Perića nije bilo apsolutno nikakvog fizičkog kontakta. Raguž, kojeg drže u bolnici deset dana i što je smijurija jedna obična, mene je napao, a ne ja njega. To su dvije najveće istine.

FAKTOR: Da li je taj incident utjecao na odnose između Bošnjaka i Hrvata u Stocu?

KAPLAN: Ja želim da ne utječe nimalo. Ovo nema veze s odnosima između Hrvata i Bošnjaka. Ovo što se dešava u Stocu je samo pravda protiv nepravde. Stolac se ne može zamisliti bez Hrvata. To je hrvatski grad, kao što je i bošnjački, srpski i svih onih koji žive u njemu. Tvrdim da ovo sa običnim ljudima nema nikakve veze.

Velija Hasanbegović (Faktor)