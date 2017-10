Safet Softić : Rješenje za Izborni zakon u indirektnom izboru članova Predsjedništva BiH

Potrebne izmjene Izbornog zakona BiH bile su tema jučerašnjeg sastanka predsjedavajućih državnih domova Parlamenta Borjane Krišto i Bariše Čolaka sa diplomatama iz SAD i EU. Navedeno je da je rješenje ovog problema najbitnije pitanje.

Izmjene Izbornog zakona u proceduru je uputio HDZ, usvojene su u Domu naroda, a očekuju se i na jednoj od narednih sjednica Zastupničkog doma, istakla je Borjana Krišto.

“Ako ne dođe do izmjena Izbornog zakona BiH, izbori će se moći raspisati i održati, ali se izborni rezultati neće moći provesti“, poručila je Krišto.

SDA je jasna – izbori naredne godine se moraju održati, a svjesni su i potrebe mijenjanja zakonskog okvira, prenosi TV1.“Promjena Izbornog zakona je top političko pitanje u BiH, ne samo zbog izjave Borjane Krišto već i zbog potrebe da se u izborno zakonodavstvo implementiraju presude Evropskog suda za ljudska prava, te Ustavnog suda BiH koji je stavio van snage određene članove Zakona koji se tiču popune Doma naroda FBiH“, kaže potpredsjednik SDA Safet Softić.

Potrebni su, kaže, razgovori predstavnika političkih stranaka o ovom pitanju. Do dogovora se može jasan je Softić i napominje da BiH treba da do aprila naredne godine riješi ovo pitanje.

A rješenja,smatra, postoje.

“Naravno, rješenja nisu prihvatljiva svim akterima političkog života, ali uz razgovore i kompromis, moglo bi se doći do kvalitetnih rješenja, kao što je na primjer i indirektan izbor članova Predsjedništva u Parlamentu BiH. Ukoliko se želi, može se doći do dogovora, do kompromisa i nadam se da će tako i biti”, kaže Softić za TV1.

Izrazito važna je i pomoć međunarodne zajednice, jer su i do sada imali značajano uticali na izborno zakonodavstvo, zaključio je Softić.

“U tom kontekstu potrebna je pomoć i Venecijanske komisije i svih ostalih institucija koje se bave ovim pitanjima kako bismo u konačnici došli do prijeko potrebnih promjena”, naveo je on.

BiH, ocijenio je, trenutno je u jednoj vrsti političke krize.

“Postoji nervoza kod HDZ-a i zvaničnika ove političke partije u vezi sa izbornim zakonodavstvom. Ta nervoza je inicijator određenog kriznog stanja i u Parlamentu BiH po mnogim drugim pitanjima”, konstatovao je Softić.

No, vjeruje da su rješenja moguća.

“Sva pitanja o kojima govorimo, poput pitanja zastupljenosti Ostalih u organima vlasti BiH, te izbor članova Predsjedništva BiH i delegata u Dom naroda federalnog Parlamenta, suštinski zadiru u pitanja Ustava BiH. To je nešto što izaziva ogromnu političku pažnju domaćih i međunarodnih faktora, ali svi akteri ovog procesa u konačnici moraju shvatiti da je dogovor jedino rješenje na osnovu kojeg je moguće da se dođe do nečega što bi eventualno bila zaštita i hrvatskom i drugim narodima, a posebno onima iz reda Ostalih koji su diskriminisani u našem izbornom sistemu”, zaključio je Softić.

A s Krištom i Čolakom upravo su razgovarali šef Političkog odjela ambasdade SAD-a u BiH Craig Conway, te šef Političkog odjela Delegacije EU Mattew Field. Zajednički stav je – rješenje izmjena Izbornog zakona je nužno. Nerješavanje bi poslalo lošu poruku po pitanju euroatlanskog puta Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-Vijesti)