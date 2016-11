Safet Oručević : Izetbegović me je zvao da ga pomirim s Radončićem

Nakon skoro mjesec dana pauze, danas na Sudu BiH nastavljeno je suđenje Fahrudinu Radončiću, Bakiru Dautbašiću, Bilseni Šahman i Zijadu Hadžijahiću. Zadnje ročište održano je 5. oktobra, piše novinska agencija Patria.

Kao svjedoci na ovom ročištu u Sudu BiH pojavili su vlasnik Moje klinike Emir Talirević, tužilac Tužilaštva BiH Dubravko Čampara i biznismen Safet Oručević.

Tužilac Čampara svjedočio je o okolnostima njegove službene zabilješke koju je sačinio 13. januara 2016. godine, a vezano za njegov kontakt sa Zijadom Hadžijahićem ostvaren 6. januara 2016. godine.

– Ja Zijada poznajem jako dugo i često smo komunicirali i imali sastanke. On je 6. januara pozvao i kazao da želi da se sretnemo jer ga je zanimalo nešto u vezi jednog predmeta oko Fahrudina Radončića. U Tužilaštvu imaju dva predmeta ovaj zbog kojeg smo danas ovdje, a drugi u kojem sam ja postupajući tužioc, a riječ je o istrazi o ubistvu Ramiza Delalića. Nisam znao na koji predmet misli Zijo i odbio sam sastanak kazavši mu da me nazove naredne sedmice. Znao sam da se vodi ovaj slučaj i znao sam da je određeno lišenje slobode i nisam se želio vidjeti sa Zijom, jer sam također znao da je u dobrim odnosima s Dautbašićem – kaže Čampara.

Sudsko vijeće odbrani Fahrudina Radončića nije dozvolilo set pitanja u korist tvrdnje odbrane, pa je odlučeno da će Dubravko Čampara biti pozvan i kao svjedok odbrane, gdje će ga advokati ispitati direktno.

Sutkinja Hasija Mašović tražila je od svjedoka Čampare da kaže da li je Hadžijahić rekao direktno da ga zanima nešto oko predmeta Fahrudin Radončić.

– Nije spomenuo ime, već nadimak kojeg ja ne želim ovdje izgovoriti, ali je jasno da je bila riječ o Fahrudinu Radončiću – kazao je Čampara.

I sam optuženi Fahrudin Radončić uputio je pitanje Čampari, ali Sud nije dozvolio da svjedok da odgovor.

– 13. aprila 2013. godine Bakir Izetbegović je u intervjuu za Oslobođenje rekao da je jedna svjedokinja pod zakletvom u Tužilaštvu BiH kazala da ja kao ministar sigurnosti sam naručilac ubistva. Da li ste vi izvor tom političaru? – upitao je Radončić.

Advokat Zijada Hadžijahića, Nermin Mulalić od Čampare je zatražio odgovor da li ga je Hadžijahić nakon 6. januara sljedeće sedmice nazvao.

– Nije me zvao naredne sedmice. Službenu zabilješku sam napisao tek 13. januara kada sam čuo da se spominje i ime Hadžijahića. Tog 6. janura apsolutno nisam imao potrebe praviti zabilješku – dodao je Čampara.

Također, Čampara je pojasnio da on u ovom slučaju nije vršio nikakve radnje izuzev što je saslušao Sabahudina Žuju i to po naredbi tužioca Bože Mihajlovića, jer je on bio odsutan.

– Samo sam potpisivao dokumente koje mi je saradnica Mihajlovića donosila kada je Mihajlović bio odsutan – istakao je Čampara.

Tužilac je govorio i o disciplinskom postupku koji je vođen protiv njega, a zbog njegove komunikacije s Azrom Sarić.

– Ja sam prihvatio kaznu, jer sam optuženog Radončića nazvao „kretenom“ i jer sam rekao „s….o mu je sav trud“ – napomenuo je Čampara.

Član sudskog vijeća Ranko Debevec tražio je od Čampare pojašnjenje kako se to dodjeljuje koji predmet. Čampara je kazao da to radi ručno Mihajlović, jer je on šef odjela.

Safet Oručević, direktor Centra za mir Mostar istakao je da poznaje Radončića 20 godina i da su bili u svađi 2006. godine, a da su se pomirili 2010. godine i to uz posredstvo urednika jednog bh. magazina.

Na pitanje da li je u ovome učestvovao i Bakir Izetbegović Oručević je kazao da je bilo potpuno suprotno.

– Mene je Bakir Izetbegović prošlo ljeto u jeku svađa između njega i Radončića i SDA i SBB-a nazvao i pitao da li ja mogu da ih pomirim. Pokušao sam i na početku nije bilo lako. A, kasnije sam i ja postao pobornik te koalicije zbog stabilizacije političkih prilika – kazao je Oručević.

On je Sudu ispričao da je u izjavi datoj SIPA-i generalizirao svoje razgovore s Radončićem, a kazao je da su se čuli po nekoliko puta dnevno i da su ti razgovori trajali satima.

– Ne sjećam se da sam spominjao Nasera Keljmendija, Radončić mi je pričao o tome kako mu se pakuje. Taj proces na Kosovu bio je najveća sprega koaliciji – ističe Oručević.

Na pitanje tužioca Mihajlovića da li su spominjali Azru Sarić Oručević je kazao:

– Tu osobu ne poznajem, a čuo sam za nju kada su mediji pisali o slučaju da je neko preminuo nakon vađenja zuba. Nakon toga od Radončića sam saznao da je i ona svjedokinja na Kosovu – kazao je Oručević.

On je također kazao da su njegovi sinovi vlasnici portala 24sata.info i vijesti.ba, te da je i on član Uprave TV1. Asim Crnalić, advokat Radončića pitao je Oručevića da li mu je Radončić često govorio da mu se pakuje, na šta je potvrdno odgovorio. On je također potvrdio da Radončić nikada od njega nije tražio da mediji pod njegovom kontrolom pišu negativno o Azri Sarić.

Advokat Dragan Barbarić upitao je Oručevića da kaže da li se neki razgovori fingiraju, odnosno da li ima namještenih telefonskih razgovora.

– Bilo je dosta razgovora tipa – neka se i oni malo nasekiraju. Mi smo isporučivali rečenice slušaocima. Apsolutno smo znali da nas slušaju – kazao je Oručević.

Advokatica Bakira Dautbašića pitala je Oručevića da li su u tim razgovorima spominjali Osmicu.

– Pa, njemu smo i slali poruke – rekao je Oručević.

– Ko je Osmica – upitala je Savić.

– Osmica je šef OSA-e, bio je pratilac rahmetli Alije Izetbegovića, znao sam ga 20 godina, ali sad kako je šef OSA-e ne znam ga – istakao je Oručević.

Emir Talirević u svom svjedočenju kazao je da poznaje Radončića dugi niz godina i da često komuniciraju. On je također potvrdio da poznaje Azru Sarić i da su se družili, a da je s Radončićem pričao o tome „kako ima novog momka Almira Džuvu“. Na pitanje tužioca da li je ikada tražio od Radončića da u „Dnevnom avazu“ objavljuje tekstove Talirević je rekao da bi ih u tom slučaju Radončić uputio na urednički kolegij.

