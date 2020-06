Safet Oručević: Pozdravljam napredak u dogovorima, potrebno ispraviti ozbiljan propust

Nova runda razgovora zakazana je u sedmici pred nama, a svoj komentar na viđeno je u razgovoru za Vijesti.ba dao nekadašnji gradonačelnik Mostara i direktor Centra za mir Safet Oručević.

Gospodine Oručeviću, svjetlo dana u javnosti je ugledao novi prijedlog rješenja za Mostar o kojem pregovaraju SDA i HDZ. Kakvim ga cijenite?

ORUČEVIĆ: U medijima sam vidio prijedlog rješenja za Mostar i ne znam da li je to konačna varijanta. Mostar i njegovi građani očekuju rješenje nakon svih ovih godina. No sve je to još uvijek nezvanično i nije momenat za neke velike i teške analize, jer se svaki komentar može pogrešno protumačiti kvarenjem eventualnog dogovora koji se čeka već 12 godina, pa se sa tim neću baviti. Ali ima jedan dio koji me jako zabrinjava.

Koji dio?

ORUČEVIĆ: Hajde da prvo kažem ono što me ne zabrinjava. Način izbora vijećnika, što je sad prioritetno za izbore, ponuđen je u dva modela, A i B. Način izbora vijećnika predložen u modelu A ispunjava presudu Ustavnog suda, što nisam baš siguran za model B.

Mi smo kao Centar za mir, ponudili prije nekoliko godina sličan model i tada smo napadani od dijela lokalnog SDA kao izdajnici. Evo, sad je kao takav prihvaćen jer je jedini moguć i pošten. Tada se u našem prijedlogu govorilo i o dva dogradonačelnika i u tome su nam podršku dali SBB, SDP i DF kao i u spriječavanju svake pomisli nekih krugova o podjeli grada.

Međutim, taj prijedlog nije prošao?

ORUČEVIĆ: Nažalost nije, lokalna SDA je kasnije izašla sa pričom o jednom dogradonačelniku, da bi se u konačnici došlo do mehanizma zaštite u vidu predsjednika Gradskog vijeća. Mislim da je taj mehanizam ponovo nešto do sada neviđeno i, iskreno, nemam dovoljno detalja. Mislim da će to tek biti dio rasprave i drugih političkih aktera.

Građani očekuju pune zaštitne mehanizme u raspolaganju novcima grada i punu transparentnost. Nažalost, sad su sve stranke dopustile da se SDA i HDZ sami dogovaraju, a onda će od njih tražiti da glasaju za njihova rješenja.

Šta Vas zabrinjava?

ORUČEVIĆ: Jako zabrinjava ovo što stoji u članu 26, a to je način izbora predsjednika Gradskog vijeća. Postoji jedna nelogičnost koja otvara mogućnosti raznih inžinjeringa. Naime, za njegov izbor prema predloženom modelu ne treba ni natpolovična većina vijećnika, što je jako čudno, a za smjenu je potrebna čak dvotrećinska većina. Neko nam mora reći da li se radi o nekom propustu, jer ono što je u ovom dijelu objavljeno kroz ove prijedloge može imati katastrofalne posljedice. Ovo recimo otvara mogućnost inžinjeringa u Gradskom vijeću po kome bi i predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik bili izabrani iz iste političke opcije, a da se zadovolji forma da su iz različitih naroda.

Želite reći da se može desiti da primjerice HDZ ima i predsjednika GV i gradonačelnika?

ORUČEVIĆ: Apsolutno, ako je ovo što vidimo u medijima prava verzija. HDZ može za predsjednika Gradskog vijeća predložiti predstavnika srpskog naroda iz svojih redova ili iz redova neke partnerske stranke poput SNSD-a i izabrati ga. Jer, po prijedlogu je izabran onaj koji ima, citiram: “veći broj glasova”.To je jedna zamka na koju treba obratiti pažnju.

Smatram da Mostaru treba više dogovaranja, a ne preglasavanja i inžinjeringa, pa ako se o gradonačelniku, budžetu i urbanizmu odlučuje dvotrećinski, neka se odlučuje i o predsjedniku Gradskog vijeća pogotovo jer po novom prijedlogu namjeravaju značajno pojačati njegove ovlasti.