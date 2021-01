Safet Oručević : “Koalicija i Bh. Blok trebaju praviti veliku priču i slati poruke prema Zagrebu i Beogradu” (Video)

Probosanske stranke pobijedile su na izborima u Mostaru. Imaju 18 ruku. Ovo prebrojavanje ljudi i glasova neće promijeniti rezultat, ostat će 18, ali neće biti isti ljudi. I ne treba da budu isti.

Poručio je ovo bivši gradonačelnik Mostara i direktor Centra za mir i multietničku suradnju Safet Oručević, gostujući na Face televiziji.



– Svi smo bili sretni da je nakon 12 godina došlo do izbora u Mostaru. To je najvažnija stvar. I cijeli taj izborni proces pokvarila je ova jedna postizborna krađa, koja je aktuelna u zadnja dva-tri dana – kaže Oručević.



Cijelu tu sliku, dodaje, pokvarilo je prije svega ponašanje ljudi koji su tokom izbornog procesa izvršili tešku izbornu krađu. Pozdravio je činjenicu da su se sve politička stranke oglasile sa zahtjevom da se stvari raščiste.



– Generalno u tom procesu ja sam prepoznao, kao i svi, da su određeni ljudi na vrhu stranaka zloupotrijebili i zloupotrebljavaju izborne procese gdje određenim kriminalnim radnjama podižu sebe za desetak mjesta, falsificiraju broj glasova i volju građana, i na taj način preuzimaju određene funkcije u Gradu, Kantonu itd. – govori Oručević.



No, dodaje, oni su uhvaćeni, a prva pobuna nastala je upravo unutar tih stranaka.



– Evo konkretno, unutar SDA gdje su se određeni ljudi javno pobunili i rekli da ih je sramota da se tako kralo. I zamislite jedan izborni proces da, nakon glasanja ljudi, ima neko ko dođe i kaže: “Otvorite koverte, promijenite količnike. Ako je neko imao 100 glasova, stavite mu 280. Ovome ćete staviti 90, ovome 300. Ovome ćete oduzeti 100… – ilustrovao je Oručević.



Pita se ko može biti ta osoba da toliko drsko i bezobrazno krade volju i izbor građana grada Mostara.



Naglašava kako je ovo sad prilika Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH, prvo da opravda svoje djelovanje. Krenuli su u prebrojavanje. Ovo je proces koji se mora prebrojati do kraja, da bi se vidjelo ko su ti ljudi i koje su to stranke koje su to falsificirale.



– Vidjet će se na količnicima, na brojevima… Recimo, jedan od čelnika SDA koga ja često kritikujem – gospodina Marića, pa su to sveli skoro na naše personalne odnose. Mene taj dečko uopšte ne interesuje i ja ga znam kao malog dječaka i vojnika kome sam bio predsjednik… Dakle, kad ja to kritikujem onda to sve ide na neke moje lične odnose. Ne, ja sam kritikovao zato što su ljudi prepoznavali brojne nepravilnosti koje je ta jedna ekipa unutar te stranke radila. Čak je i ovih 12 godina držala Mostar kao jednu vrstu taoca u čitavim ovim procesima. Ja garantiram, kad se sve ovo svede, da će uticaj tih nekoliko ljudi iz te stranke na izborne procese biti ključan – poručio je Oručević, dodavši da je te procese odvojio od centrala stranaka koje su se jasno odredile.



A radi se o, kako ih je okarakterisao, lokalnim procesima koje vode “političke kabadahije i dodao da je sigurno da Marić nije jedini.



– I na kraju krajeva, nije to interes ni SDA, ni centrale da ima takve ljude, niti da se kače takve hipoteke za to. S tim se treba obračunati, zahvaliti se tim ljudima u politici. Pun je grad dobrih ljudi, i u tim strankama, spremnih da vode i rade, i da se nastave ti procesi – navodi Oručević.



Jedno od pitanja bilo je i smatra li da centrale stranaka u Sarajevu ne znaju za djelovanje tih lokalnih kabadahija u sredinama poput Mostara?



– Sigurno da čuju, ali nije lako u čitavim ovim odnosima. Ja neću nikome da dajem alibi. Vidite šta se događa, korona godinu dana trese cijeli svijet, ekonomska kriza. I sa jedne i sa druge strane političke scene – i iz Srbije i iz Hrvatske imamo udare, borbu… Teško da može svaki problem grada doći u vrh stranke kao prioritet. Ali, nakon svega što se desilo, niko ne može zatvoriti oči na ovo. I ja sam uvjeren da će se potegnuti mjere prema tim ljudima, jer su se sada oni sami otkrili – naglasio je Oručević.



Oručević je naglasio da smatra da čelni ljudi SDA poput Bakira Izetbegovića i Denisa Zvizdića nemaju ništa s ovim što se dešavalo.



– Mislim da ovo lokalno rukovodstvo radi svoje marifetluke putem svojih veza, 12 godina trošenja budžeta, zapošljavanja ljudi, motivacija, poslova, lobija itd. Da oni te ljude drže i riktaju ih na određen način da moraju da ih slušaju, pa čak i kad dođu zloupotrebe. Evo nek se otvori istraga, nek se vide zapisničari, ljudi iz tih odbora, od koga su primali naredbe. Nek pogledaju ko je to radio, zašto se to kralo. Ko je mogao biti toliko drzak da mijenja brojeve i da odjednom uvećava duplo svoje rezultate, a da drugima oduzima – naveo je Oručević.



Drskost ide do te mjere, potcrtava, da su doktoru Zlatku Guzinu skinuli 500 glasova. A oduzimali su ih i Irmi Baraliji.



– Ovo se mora prebrojati do kraja. I SDA, i SBB, i DF, i SDP, i HRS – svi su spremni za to, što je znak da oni nemaju s tim prljavštinama dole ništa i da žele da se te stvari raščiste – dodao je Oručević.



Voditelji su ga pitali i smatra li mogućim da Koalicija za Mostar i Bh. blok formiraju koaliciju u Gradskom vijeću? Oručević je mišljenja da oni moraju naći zajednički jezik.



– Bh. blok i Koalicija moraju uzeti džojstik grada Mostara, glavnog grada Hercegovine. Moraju konačno uzeti taj džojstik iz ruku HDZ-a i makar jedan ovaj mandat i četiri godine da grad predstavlja jedna probosanska opcija. A znamo koliko još ima nesređenih pitanja između HDZ-a i ovih probosanskih stranaka. Moraju gledati da riješe što više tih pitanja – ocjenjuje Oručević.



Koja se god stranka iz toga povuče, upozorava Oručević, Mostar će prepustiti HDZ-u i SDA-u.



– U lokalnom SDA-u i HDZ-u u Mostaru postoje opcije koje bi se ovako 20 godina između sebe nastavile da dogovaraju i krčme – “moje je pola ovdje, granica je na Bulevaru, ti se ne petljaj u moje poslove, ja se neću petljati u tvoje poslove, ja zapošljavam svoje, ti zapošljavaš svoje…” – jasan je Oručević.



On je naveo i kako je Izetbegović pozvao Bh. blok na dogovor. Pozdravio je istup Predraga Kojovića koji je rekao da je spreman na razgovore, a sve ostalo je stvar dogovora.



– Čović neće upravljati gradom ako se oni dogovore! Guzin ima sve reference za gradonačelnika. BH blok ima šansu s Koalicijom za Mostar da napravi dobar Mostar i ujedini gradske institucije, da se vlast dijeli na troje ili četvero, a ne samo na dvoje. Koalicija i Bh. Blok trebaju dogovor i zajednički nastup prema HDZ-u, riješavati odnose, praviti veliku priču i slati poruke prema Zagrebu i Beogradu, poručuje Oručević.



Ukoliko se Koalicija za Mostar i Bh. blok dogovore, Oručević ističe da lider HDZ-a BiH Dragan Čović neće upravljati gradom. Čović ne može odrediti gradonačelnika, odredit će ga probosanske stranke, uvjeren je.



– Dragan Čović je samo jedna od stranaka u Gradskom vijeću Grada Mostara i on može samo razgovarati o koracima ka naprijed, a ne o upravljanju – poručuje Oručević.



Na pitanje – a ukoliko bi lokalna SDA u Mostaru odlučila da ide sa HDZ-om ? … Oručević kaže kako pouzdano zna da im vrh SDA neće narediti da idu sa HDZ-om, već to jedino može uraditi lokalna SDA u Mostaru.



– Uvjeravam vas, vrh SDA želi zajedno sa Bh. blokom biti temelj vlasti u Mostaru – dodaje Oručević.



– Ako mogu DF i SDP da skupa prave vlast u Tuzli, zašto ne bi Bh. blok radio vlast sa Koalicijom ovdje i tražio od nje potpunu podjelu vlasti u svim segmentima. I to će biti uspjeh Mostara, kada kulturu, ekonomiju i milion drugih poslova podijele između sebe i kontrolišu jedni druge. Kontrolisat će da nema podjela, da nema pet komunalnih preduzeća, da nema krađe para. Preispitat će svih 12 godina šta se radilo – kaže Oručević.



Zato je patriotski zadatak Bh. bloka, ocjenjuje, da koalira sa Koalicijom za Mostar, te dodaje kako je siguran da u SDA-u postoje snage koje će na častan i pošten način odgovoriti na jedan takav odnos.

(Kliker.info-Vijesti)