Safet Oručević : Dodik i Čović trebaju jedan drugom za najgori scenarij

Na čemu su probosanske stranke izgubile Dodika i kako on bježi od sankcija? Zbog čega bi kompromis probosanskih stranka s Dodikom i Čovićem bio izdaja? Da li bi moratorij na Inckov zakon bio izdaja zemlje i genocida u Srebrenici? Želi li Čović svojim kategoričnim stavovima potpuni raspad zemlje u koju se zaklinje? Na ova, ali i ostala pitanje, za Mrežu je otvoreno odgovarao Safet Oručević, bivši gradonačelnik Mostara, koji kaže da Dodik i Čović trebaju jedan drugom za najgori scenarij.

Kaže da su pregovori međunarodne zajednice sa predstavnicima u BiH daleko od onoga kako je to izgledalo kad je on bio jedan od pregovarača u timu predsjednika Alije Izetbegovića nakon rata u Washingtonu, Dejtonu i svim drugim pregovorima.

“Tada je međunarodna zajednica jasno stajala na strani bosanske delegacije boreći se, koliko god može više, da se izađe u susret zahtjevima i principima za koje se bosanska strana borila i vojnički i politički. Mi smo bili žrtva, mi smo bili, oni su smatrali krivcima za sve ono što se desilo u srcu Evrope. Danas oni to ne vide tako. Mi smo u zadnjih 15 godina propustili prilike da nametnemo neki novi diskurs, neki novi tempo, neki novi izražaj bosanske politike. Mi to nismo uradili. tu nema jedan politički krivac, ima ih mnogo i mi smo dočekali pritiske Zagreba i Beograda, jedan pravi napad na uređenje BiH, na njenu budućnost u vrlo lošem trenutku kada su naši neprijatelji vrlo dobro stali jednom nogom u Briselu, drugom u Washingtonu, trećom u Moskvi.”

Ističe da ne znamo koji je međunarodni plan, ali i da je činjenica da ni međunarodna zajednica ne zna kako izgleda ova karta svijeta.

“I činjenica je da Hrvatska ima svoju priču, Srbija ima vrlo agresivnu priču, a međunarodna zajednica zbunjeno gleda između te dvije stvari i ne zna, a ne znamo ni mi svi šta nam se događa.”

Pitanje Milorada Dodika se zapustilo

Oručević smatra da je sve do političkih lidera u BiH.

“Nema tu jedan lider koji je kriv. Dakle, lideri u BiH nisu odradili svoj posao na način kako on treba da se odradi da se odupru pritiscima na vrijeme i iskoriste neki istorijski period koji je sada iza nas. Mi imamo nagomilane i nikad riješene probleme sa Hrvatskom. Imamo nagomilane i neriješene, konfuzne i vrlo teške probleme sa Srbijom. Ne govorim da smo krivi, nego govorim o odgovorima na probleme. Mi smo najmanje krivi, u nekim stvarima nimalo nismo krivi, osim što smo krivi što kao narod ovako zatvoreni. Jednom ko je to preživio nema pravo sebi da dozvoli da nema odgovor na sve situacije. Ako nemamo odgovor to znači da možemo sutra i nestati.”

Naglašava da se vidi trud naše politike da riješi pitanje Milorada Dodika, ali da se to pitanje zapustilo.

“Taj Dodik je sigurno povezan sa pitanjem Kosova i čitavom rusko-američkom situacijom. Nije to tek tako slobodni igrač, bezobrazni koji nameće neke svoje stavove. Ali imamo njegovu dugu razvoju fazu. U jednom trenutku je došlo do pogoršanja te situacije. Mora se naravno pitati naša politika gdje smo izgubili Dodika, zašto smo ga izgubili i je li se ranije moglo intervenisati bilo šta politički da se ne doživi ovo. Mislim da se moraju sve političke snage u BiH dobro zapitati šta se ovo događa i moraju naći odgovore. Nema više prostora za kompromis. Dosad je bio kompromis i došli su do linije kad smo mi na dnu, nema nijedan kompromis. Svaki kompromis će biti ili izdaja principa BiH ili izdaja uređenja biH ili izdaja borbe patriota koji su ginuli i ubijani od fašista. Samo može biti izdaja, ne može biti kompromis s naše strane jer nemamo više gdje. I zato mislim da mora i šira politička ekipa da razmisli o ovim problemima i izađe sa jasnim stavovima u kojima mora i Washington i Moskva i Brisel jasno da znaju gdje su principi Bosne i Hercegovine, uz uvažavanje svih zahtjeva i Hrvata i Srba.”

Ne može međunarodna zajednica pred očima cijelog svijeta odigrati za retrogradne snage

Ističe da niko neće podijeliti suverenitet BiH bez ruku Bošnjaka.

“Ne može nikakvu odluku donijeti međunarodna zajednica niti narediti da se imovina preseli u entitete itd. To je jedan segment ukupne strategije Milorada Dodika kako sada da kapitalizira ovu krizu koju je napravio povlačenjem iz institucija. On je otišao vrlo uzbuđeno, radikalno, smatrajući da je ovo trenutak na zakonu koji je donio Valentin Inzko, da je to trenutak koji je njemu dovoljan da dobije podršku jedne cijele linije Srbija-Rusija i naroda u RS-u. Kad je vidio da to ne prolazi onda je počeo tražiti neke konkretne zahtjeve – sudije u Ustavnom sudu, prvo pokuša da rastavi vojsku, vidi da mu to neće proći, međunarodna zajednica mu stavila tu crvenu crtu, ali kad mu je stavila crvenu crtu on odmah lukavo e dobro vojsku, ali Ustavni sud, sudije. E dobro Ustavni sud, sudije, ima nešto treće, itd. On ima sad niz zahtjeva koji će ga ponovo vratiti u vlast i donijeti novi kapital za RS. I ne može međunarodna zajednica pred očima cijelog Parlamenta i svijeta odigrati za retrogradne snage. Nama odgovara vratiti to i upaliti reflektore. Ko vrati Inzkov zakon i prihvati da ide u moratorij, to je izdajnik ove zemlje, pa ne znam kakva da nam je sudbina u pitanju. Donio je čovjek zakon koji je trebao donijeti prije 15 godina, pa bi mnogo ljepše bilo. Dakle takav zakon koji mi čekamo svi kao mrvicu pravde za sve što smo prošli. Da nama ne mogu da se igraju zločinci koji su nam do jučer zločine radili. Već se svi paze tog zakona, iako on nije zaživio. Dakle zaboravimo tu priču šta sad traži Dodik. Nek on zna šta mi nećemo. Nećemo promijeniti zakon, nećemo prihvatiti promjenu u Ustavnom sudu, nećemo državnu imovinu, nećemo. I međunarodna zajednica mora da zna da nema sagovornika na bošnjačkoj strani. Ako ga nađe taj nas čovjek izdaje. Za sada ja ne vidim da nas neko izdaje, samo moraju biti svi zajedno. Na ovim temeljnim pitanjima moraju djelovati svi zajedno.”

Na pitanje kako doći do jedinstvenog stava, Oručević odgovara: “Za njega je odgovoran onaj ko ima najviše vlasti. On mora da pozove te ljude i on mora s njima, bez korištenja tih sastanaka za dobijanje liderske pozicije ili za poziciju svoje stranke u ovome svemu, oni koji imaju najviše vlasti su odgovorni da se napravi konsenzus i da zajedno nastupe pred bh. javnosti. Znači to može, a to ne može. To se mora naravno reći i u Zagrebu i u Beogradu. Dakle samo otvoreno, pod upaljenim reflektorima mi možemo i dobiti podršku međunarodne zajednice jer oni igraju na krive igrače.”

Najgori scenarij je mirni raspad po kiparskom modelu

Smatra da će, ukoliko se ne riješi pitanje oko Izbornog zakona na način koji je prihvatljiv državi BiH, ići i dalje da radikaliziraju cijelu situaciju uz pomoć Hrvatske.

“A naši lideri da izvade fige iz džepa i da se bore za državu, a ne za partije. Oni se već bore za izborne rezultate, a ne znaju hoće li ih biti. O hrvatskom pitanju se dobro sjećam jednog stava međunarodne zajednice gdje su rekli sve to što vam rade, riješite to, izdržite, istrpite, mijenjajte jer bez Hrvata nemate BiH. Dakle, ako to znamo da je to temelj, mi se možemo svađati s Hrvatima, možemo tražiti rješenja, možemo tražiti partnere u bosanskim Hrvatima, možemo međunarodnoj zajednici i dalje ukazivati na stvari koje nisu u redu od strane HDZ-a koje rade, ali generalizirati to sa Hrvatskom i hrvatskom politikom ne smijemo. Zaboravljamo stalno činjenicu da moramo mi iznaći sva rješenja. Sad je mentor hrvatske politike Zagreb, mi nemamo šta više razgovarati u Mostaru. Adresa je u Zagrebu, adresa je na Capitolu, adresa je u Briselu, adresa je tamo gdje želimo popraviti odnose, kao što su bili vrlo dobri u FBiH u jednom periodu, da vidimo kako riješiti Izborni zakon, da se ne sruši građanski i etnički koncept, da imamo taj ključ.”

Naglašava da, kada su u pitanju izmjene Izbornog zakona, i opozicija mora zauzeti svoj stav.

“Treba se tačno znati na kakav se izbor ide. Je li to direktan ili indirektan. Asimetričnih nema, itd. I to je jedna od tačaka na koju se mora dati odgovor Čoviću. Kada Čović zna da ima jasan odgovor od svih aktera šta može dobiti, a ne da ne može ništa dobiti, mislim da će i oni popustiti, da će se spustiti ta letvica. Ako on ne spusti tu letvu onda je to namjerno postavljena letvica na mjestu na kojem želi potpuni raspad. Da li je taj scenarij spremna da podrži Hrvatska, da li je spremna Evropa? Mislim da nije. Ali treba neko otvoreno reći – ili spusti letvu, približimo to i nađimo rješenje koje ima nekoliko modela za naći, a ne možeš biti ti kategoričan ili tvoje rješenje ili nikakvo. Ako je to njegov skriveni cilj onda će on tražiti ponovo, u granicama koje je zadržao HVO da pravi Herceg Bosnu koja će dugo, dugo da izumire kao što će sve onda da izumire i to je jedno rješenje koje vodi u katastrofu sve, pa i hrvatski narod.”

“Dodik i Čović trebaju jedan drugom za najgori scenarij. Drže takvu poziciju za najgori scenarij. A najgori scenarij je mirni raspad po kiparskom modelu. Hoće li Dodik biti kažnjen zavisi od svih poteza, koje ćemo raditi i mi i Dodik itd. Sve ovo što sada Dodik radi on bježi od kazne. Vidi da pada giljotina i povlači poteze da bi ga to promašilo. Naši moraju povlačiti isto poteze prema njemu. Predstavnici RS-a mogu sa nekoliko metoda da se vrate u institucije. Prvo konkretne sankcije, veliki je rasplet, velika igra, nema popuštanja. Treba naći put do međunarodnih krugova na sve moguće načine, boriti se svaki dan da se izborimo za one principe za koje smo i ginuli i branili ovu državu”, zaključio je Oručević.

(FTV)