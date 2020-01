Safet Oručević : Bošnjaci moraju promijeniti politiku u zarobljenom Mostaru

Teško da će izbori u Mostaru biti u oktobru, s obzirom da domaći i međunarodni zvaničnici razgovaraju sa samo dvije stranke, to su SDA i HDZ, bez obzira na to što oni nemaju nikakav legitimitet u gradu Mostaru, kazao je u bivši gradonačelnik grada na Neretvi Safet Oručević u intervjuu za Magazin “Mreža” Federalne televizije.

“Opšte je poznato da se oni nikada neće dogovoriti i zato je jedino rješenje da svi politički faktori u Mostaru, nevladine organizacije i pojedinci otvore jednu raspravu o statutu Grada Mostara i da se ne donese odluka koja ne uključuje isključivo mišljenje SDA i HDZ. Nakon toga neka izbore bojkotuje ko god hoće, ali nakon 25 godina i na osnovu argumenata mogu se donijeti izborna pravila o Gradu Mostaru da to istinski bude jedan jedinstven i multietničan grad”, dodao je Oručević.

Kako kaže, svima koji govore da je to nemoguće odgovara ovakvo stanje.

“Mislim da je na međunarodnoj zajednici da donese odluka ko priča o Mostaru”, poručio je Oručević.

O pregovorima SDA i HDZ, bivši gradonačelnik Mostara kaže: “Kao što znamo sve ove godine, kada se približe nekom rješenju, javi se jedna ili druga strana s jednim od faktora koji sruše sve dogovore i to traje 12 godina. Kada sam otišao iz Mostara i prekinuo mandat ostao je grad sa šest općina. Danas SDA voli da optužuje čak i mene zbog Ashdownovog statuta, a SDA je tada bila na vlasti. Istina je da je Paddy Ashdown pod pritiskom HDZ i hrvatske politike donio odluku da napravi jednu općinu kao što je bila 90-ih godina, s pravom, međutim bio je donio izborna pravila s kojim to postaje hrvatski grad. Pod našim pritiskom, kad smo to prepoznali, nismo mogli vratiti grad sa šest općina koji je u Dejtonu dao ravnopravnost i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima i Ostalim, nego smo uspjeli nametnuti izborna pravila s kojima su bosanske stranke svaki put pobijedile. I Paddy Ashdown morao je popustiti. Donio je izborna pravila koja su kasnije proglašena neustavnim, a po kojima su bosanske stranke pobjeđivale i svaki mandat poklanjale HDZ-u iz samo njima poznatih razloga. Zbog toga 15, 16 godina imamo Ljubu Bešlića kao gradonačelnika”.

“Bošnjaci moraju promijeniti politiku u Mostaru”, poručio je Oručević.

Na pitanje o mogućnosti da Ustavni sud na kraju odluči, Oručević kaže da je i to jedno od mogućih rješenja i treba ga realizirati.

“Strategija HDZ-a zarobila je Mostar. Mislim da će Mostar još dugo biti u paketu s Izbornim zakonom jer se popušta Draganu Čoviću. Zato su i upitni izbori u Mostaru. Čović želi da riješi izborna pravila, a znate da je to teško riješiti. Ne rješavaju se tu izborna pravila, nego koncept kako izgleda ova država i koliko smo pomirili nacionalno i građansko u ovoj zemlji. Ako postoje ljudi koji to znaju ispregovarati i dogovoriti tu niko ne može nešto reći. Do mora biti dobar i dobronamjeran tim”, komentarisao je Oručević najave Dragana Čovića da bi do marta trebala biti završena priča oko Izbornog zakona i izbora u Mostaru.

Dodao je da je Čović ultimativno zatražio dvije stvari u izbornoj kampanji i da mu je sada teško reterirati.

“On je postavio dva modela i svaki je odbačen. Za sada SDA stoji na konceptu DF-ovog prijedloga i mora razmisliti šta će i kako će. On sam ne može ništa uraditi. Pitanje je šta može uraditi da promijeni stavove SDA, SBB i DF. Malo se Čović preigrao u izbornoj kampanji i naljutio Bošnjake, koji su zbog toga podržali Komšića. Iznenadio me reakcijom na Hašku presudu šestorci Herceg-Bosne. Mislio je da može manipulisati Bošnjacima”, istakao je bivši gradonačelnik Mostara.

Na pitanje zašto se HDZ-u žuri za Izborni zakon i da li postoji bojazan od nametanja, Orčević kaže da se ne vidi da se njima žuri.

“Oni apsolutno koriste sve resurse države BiH, zapošljavaju najbliže, bogate se… I svaka kriza im je dobrodošla. Ne postoji ugroženost Hrvata. Platit će cijenu kad vide da su izgubili narod. Jedan dan će biti kažnjeni dal protestima ili nešto slično”, dodaje Oručević.

O ponašanju Milorada Dodika, koji se više zalaže za Čovića nego za Srbe u Mostaru, Safet Oručević kaže: “Dodik neće ništa prihvatiti, ni konstitutivnost ni ravnopravnost. Uopće ih ne interesuju Srbi u Mostaru. Ne žele da se neka situacija preslika u Banja Luku, jer razmišljaju da ako se napravi multietnični Mostar eto ga i u Banja Luci. Oni samo rade na što više torova. Strateški Dodika Srbi u Mostaru ne zanimaju”.

Upitan hoće li u oktobru glasati u Mostaru, Oručević kaže da hoće za “prijatelje za koje vjeruje da mogu promijeniti situaciju i da ima prijatelje i neprijatelje u svakoj stranci”.

“Uvijek im kažemo da neće nikada imati hrvatski grad i evo to im opet kažem. Nikada nisam izgubio izbore. Vjerujem da ćemo glasati u oktobru i ja tada obilježavam 20 godina kako sam napustio vlast”, poručio je Oručević.

Na pitanje hoće li se kandidovati kratko je odgovorio “Ni govora”.

(Kliker.info-NAP)