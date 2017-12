Sadik Ahmetović : “SBB je glasao za sve što je htio Bakir Izetbegović”

Zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH Sadik Ahmetović gostujući u jutarnjem programu N1 televizije prokomentarisao je promjenu stava zastupnika Saveza bolju budućnost po pitanju seta zakona o akcizama.

Ahmetović je kazao da je Fahrudin Radončić, putujući po bh. gradovima, stalno govorio da je protiv akciza i da to ne treba usvojiti.

“Na svakom mjestu je rekao da će biti protiv akciza, da to ne treba usvojiti, da je to predizborna kampanja, da je to za SDA… Čak je i potpredsjednica SBB-a koju su predstavili i znam da je profesor na nekim Univerzitetima gdje predaje oblast iz ekonomske nauke, prvo govorila kako akcize ne treba usvojiti, a nakon 15 dana je promijenila mišljenje“, kazao je Ahmetović.

On je istakao da je problem kada stručnjaci promijene mišljenje zbog interesa.

“Oni koji nemaju principe mijenjaju stavove. SBB je u sukobu sa SDA, odnosno Radončić i Izetbegović, ali oni su u principu glasali za sve što je htio Bakir Izetbegović i SDA. Ako se vratite nazad, dobit ćete takav rezultat“, izjavio je Ahmetović.

(Kliker.info-N1)