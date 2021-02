Sadik Ahmetović: Nalazimo se u posljednjoj fazi političkog čišćenja Bošnjaka u RS-u

Sadik Ahmetović iz Inicijative “Moja adresa: Srebrenica” kazao je kako se “nalazimo u posljednjoj fazi političkog čišćenja Bošnjaka na prostoru RS”, a u kontekstu toga što je odlukom CIK-a o ponovljenim izborima u Srebrenici, onemogućeno ponovno glasanje Srebreničanima koji su van BiH.

“Ne možemo izdati hiljadu glasača protjeranih iz Srebrenice koji se nalaze diljem svijeta, koji su se prijavili da glasaju, to im jedino pravo koje im je ostalo nakon genocida u Srebrenici i sada im je oduzeto. S njim smo imali šansu da se takmičimo i sada trebao da trčimo sto metara, a neko je ispred nas 50 metara ne našom krivicom. Oni koji su krivi trebaju shvatiti da nemaju pravo to raditi žrtvama i Srebrenici. Ima načina da se to ispravi, Ustavni sud ima dovoljno dokaza i jedini može popraviti. Nalazimo se u posljednjoj fazi političkog čišćenja Bošnjaka na prostoru RS. Kada Bošnjaci ne budu imali političke predstavnike, onda njih neće biti ovdje, a kada nema njih, ispunjeni su ciljevi Radovana Karadžića o poptuno čistom tetritoriju. Ovdje nije bitka za nas ovdje, za ovaj narod, već za našu zemlju i državu na platformi da su ljudi slobodni da mogu živjeti i briati na cijelom prostoru. To pravio u Srebrenici je uskraćeno narodu koji ima papir da je nad njim počinjen zločin genocida”, rekao je Ahmetović za N1.

Govoreći o budućem izgledu Skupštine Opštine Srebenica, kazao je kako će ona biti jednonacionalna.

“Imali smo sastanak. Ostalo je 2.000 glasova koji nisu poništeni i po toj matematici bit će dodijeljeno 3-4 mandata Bošnjacima. Mi smo jučer dobili potvrdu od svakog čovjeka na listi da neće prihvatiti mandat. Imat ćemo stanje kao što smo imali ‘95 godine kada je ušao Ratko Mladić i postavio jednonacionalnu vlast. Dvadeset i pet godina nakon Dejtona se negira genocid u Srebrenici, u Srebrenici se poziva na otcjepljenje RS, u Srebrenici je svakodnevna diskriminacija Bošnjaka i ako tome dodate da nemate predstavnika Bošnjaka, kao što je to slučaj u Bratuncu, onda je budućnost Bošnjaka upitna na ovom prostoru. Mislim da država BiH nema cijenu, a da nekoliko ljudi su ovdje manje važni u odnosu na važnost opastanka Bošnjaka i svih ljudi na prostoru BiH”, rekao je Ahmetović.

Poručio je kako će “organizovati opstanak Bošnjaka u Srebrenici”.

“Naći ćemo načina kako da to uradimo, ali nećemo pristati na još jedno poniženje. Došao je trenutak da kažemo da nema niko pravo ponižavati žrtve genocida i oduzimati im pravo glasa“, zaključio je Ahmetović.

(Kliker.info-N1)