Sadik Ahmetović : Ahmetović: Jesam li kriv što sam tražio analizu izbornog rezultata u Srebrenici?

Odbornici koalicije SDA, SBB i SBiH u budućem sazivu Skupštine opštine Srebrenica, njih pet, pružilo je podršku Sadiku Ahmetoviću nakon što je smijenjen sa pozicije potpredsjednika OO SDA Srebrenica i aktuelnom zastupniku ove stranke u Predstavničkom domu Parlamenta BiH te Aliji Tabakoviću.

Ahmetović je za Avaz.ba kazao da odbornici SDA u Srebrenici ovim pismom traže da se ispoštuje izborni legitimitet. Ahmetović navodi da je situacija u općinskoj organizaciji SDA Srebrenica dostigla vrhunaca i da se mora rješavati na nivou Predsjedništva stranke.

Za svoju smjenu, kako je kazao, saznao je iz medija te kako kaže ne zna gdje je to on prekršio Statut stranke kako se to navodilo u obrazloženju. – Jesam li pogriješio što sam ukazivao na izborni poraz i tražio obrazloženje i da s identificiraju krivci, s obzirom da se to uradilo u Zenici, Kalesiji, Visoko, gdje je opet manje važno, jer je u Srebrenici pobijedio čovjek koji negira genocid – kaže Ahmetović.

Kako kaže on će prihvatiti svaku analizi koja će biti nepristrasna a nikako neke koje će kamuflirati izborne podatke kako bi se spasili pojedinci. – Naveli su da smo prošle godine dobili načelnika jer su srpske stranke imale dva kandidata, a ove godine jednog. Morali smo i ove godine dobiti, jer nikad manje Srba nije glasalo, a većinu u Skupštini opštine nismo smjeli nikako izgubiti – navodi Ahmetović.

On je za kraj dodao, još čeka potvrdu sastanka s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, o svojoj smjeni i eventualnom izbacivanju iz stranke. U pismu podrške Ahmetoviću, pet izabranih odbornika stranke SDA Alija Tabaković, Nedib Smajić, Almir Muminović, Almir Dudić i Begija Smajić su naveli da je njegova smjena “sraman čin”.

– Uprkos stavu Radne grupe za Srebrenicu koje je formiralo Predsjedništvo SDA BiH i pregovorima oko formiranja i ulaska u vlast u Srebrenici i izričitom stavu Radne grupe da se ne povlače nikakve aktivnosti od Izvršnog odbora Srebrenica, Hamdija Fejzić, aktuelni predsjednik samovoljno je sazvao Opštinski odbor i Izvršni odbor Srebrenica i sa sebi odanim ljudima učinio potez koji će Srebrenicu i Bošnjake povratnike dovesti u najveću krizu – se izmešu ostalog u pismu.

Oni tvrde da je Fejzić “smijenio Aliju Tabakovića, odbornika koji je na proteklim izborima dobio više glasova od njega koji je bio nosilac liste i Sadika Ahmetovića, čovjeka koji je puna tri mandata vodio SDA Srebrenica za čije vrijeme nikada nije izgubljena ni načelnička pozicija ni skupštinska većina u Srebrenici”.

– Isključenjem odbornika Alije Tabakovića krnji Općinski odbor je isključio i sve nas koji poštujemo legitimitet bošnjačkog naroda Srebrenice jer su nam na posljednjim izborima dali podršku vjerujemo sa najvećim razlogom što sa svojim porodicama živimo u Srebrenici i smatramo da nas je krnji Odbor SDA Srebrenica i njen predsjednik zbog toga i kazni – kaže se u pismu.

– Ulaskom u skupštinsku većinu sa dva odbornika od ukupno sedam izabranih, potvrdit će se izdaja Bošnjaka u Srebrenici i ozbiljno dovesti u pitanje budućnost Bošnjaka na ovom području, planetarno poznatom po zločinu genocida. Ovim putem dajemo punu podršku smijenjenom Sadiku Ahmetoviću i Aliji Tabakoviću i pozivamo Radnu grupu ispred Predsjedništva SDA da se što prije očituju o ovom sramnom činu.

Podsjećamo javnost da smo povratnici u Srebrenicu sa svojim porodicama, mladi i visokoobrazovani ljudi čiji je jedino grijeh što žele da se konačno stvari u Srebrenici počnu odvijati kao u svim normalnim sredinama i da Srebrenicom konačno počnu upravljati ljudi koji zaista u njoj žive”, stoji na kraju pisma.