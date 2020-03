Sada i zvanično : WHO proglasio globalnu pandemiju korona virusa

Svjetska zdravstvena organizacija je zarazu koronavirusom koja se proširila gotovo cijelim svijetom u srijedu službeno proglasila globalnom pandemijom.

Odluku je potpisao generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je takav potez objasnio i na konferenciji za novinare.

– WHO procjenjuje 24 sata na dan razinu epidemije i sada smo zabrinuti kako alarmantnom razinom širenja tako i intenzitetom te alarmatnim razinama nečinjenja, rekao je.

– U protekle dvije sedmice , broj slučajeva Covid-19 izvan žarišta u Kini povećao se 13 puta, a broj zahvaćenih zemalja utrostručio se, dodao je.

– Pandemija nije riječ koja se koristi olako. To je riječ koja, ako se zlorabi, može izazvati nerazuman strah ili neopravdani stav da je bitka izgubljena, što može dovesti do nepotrebnih patnji, pa i smrti, rekao je Ghebreyesus i pojasnio da podizanje stupnja uzbune ne znači da je WHO prestao sa svojim dosadašnjim aktivnostima u borbi s virusom Covid-19 ili da države trebaju prestati činiti ono što su dosad radile.

Inače, dosad je u 114 svjetskih zemalja potvrđena zaraza više od 118.000 ljudi, a 4.291 osoba je preminula.

– Ovo je kriza koja utječe na svaki sektor. Ovo je svačija briga, rekao je šef WHO-a i istaknuo da puko gledanje u brojke ne otkriva cjelovitu sliku.

– Sve države još uvijek mogu promijeniti tijek ove pandemije. Brza akcija može spriječiti veći broj zaraženih kao i slobodan prijenos virusa među građanima, a čak i ako takva akcija ne bude poduzeta i nakon toga postoji šansa da se naknadno sve preokrene u dobrom smjeru. Nije pitanje mogu li to države učiniti, nego hoće li, kazao je Ghebreyesus i dodao da su neke zemlje suočene s manjkom kapaciteta za borbu, dok se druge suočavaju s manjkom odlučnosti.

